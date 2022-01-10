Esathan Dominik’te okula gidecek

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kendi otelini açmaya hazırlanıyor. Butik otel, Vakko Nişantaşı’nın üst katında hizmete girecek.

Vakko, geçtiğimiz yıl mimarisiyle bir sanat eseri taşıyan yeni mağazacılık konsepti Vakko Nişantaşı’nı açmıştı. Geniş ve ferah dört katlı mağazasıyla semte geri dönen Vakko’nun binasının üst katında ise hummalı çalışma devam ediyordu.

Şimdi öğrendiğime göre, görkemli mağazanın üst katı otel olacakmış. İlk kez kendi otelini kurarak perakendecilikten turizme geçiş yapacak olan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, yine adına yakışan bir adım atarak, otelinde tasarım, moda ve sanatı buluşturacak.

Alışveriş turizminin göz bebeği olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yapı, 44 odalı bir butik otele dönüşecek. Uzun süreli konaklamak isteyenler için rezidans hizmeti de sunulacak. Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanan Vakko Hotel & Residence’in nasıl bir otel olacağını görmeyi büyük merakla bekliyorum.

Patron alışverişe çıktı

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’i sokakta görmek pek mümkün değildir. Ancak Şahenk, önceki gün alışveriş yapmak için Nişantaşı’na gelmişti. İtalyan lüks giyim markası Berluti’de alışveriş yapan ünlü iş insanı, bir süre mağazadaki ürünleri inceledikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla birlikte caddede kısa bir tur atıp, bir restorana geçerek yemek yedi.