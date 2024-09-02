Erken nikâhın nedeni: Bebek geliyor!

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Ekranların gözde isimlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, hayranlarının ilgisini çeken bir aşk hikâyesi yaşıyor.

Genelde dizi sezonları biter bitmez evlenen oyuncular, yaz tatilinde hem yorgunluklarını atmak hem de uzun bir balayıyla yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmak için bu dönemi tercih ediyor.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın eylül ayında evleneceklerini duyurması, bende “Neden yaz başında evlenmediler” şüphesini uyandırmıştı. İşin aslını araştırınca ise çok özel bir gelişme ile karşılaştım!

Edindiğim bilgilere göre, çiftin bu kararının arkasında Pınar Deniz’in hamile olduğu gerçeği yatıyor.

Normal şartlarda bu yaz için bir düğün planı yapmayan çift, öğrendikleri bu mutlu haberle birlikte düğün tarihlerini öne çekmeye karar vermişler.

Eylül ayında nikâh masasına oturacak olan çift, bu kararla birlikte bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek istemiş gibi görünüyor.

Bu sevindirici gelişmenin perde arkasını her zamanki gibi yine benden öğrendiniz! Çifte şimdiden mutluluklar dileriz.

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Avrupa’da yılın düğünü Türk dostları da oradaydı!

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Norveç Prensesi Martha Louise ve Şaman Durek Verrett’in düğünü, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Kraliyet ailesinin bir üyesinin, Hollywood’da şifacı olarak tanınan Durek Verrett ile evlenmesi geniş tartışmalara yol açtı. Şaman Durek, Türkiye’de de tanınan bir isim. Bir dönem Türkiye’de yaşamış ve bu süre zarfında ülke hakkında bir kitap kaleme almış olan Durek, burada geniş bir hayran kitlesine sahip





Los Angeles’ta yaşayan ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede de Durek’in yakın dostlarından biri olarak, Norveç’teki bu özel düğüne davet edilen isimlerden oldu. Düğün töreninde Gerede’nin yanında, yakın arkadaşı Tuba Güvelioğlu ile şarkıcı Emina Jahoviç de yer aldı. Doğa içinde, Geiranger Fiyortları’nda yapılan düğünün yankıları uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

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Premier Lig’e tarzıyla damga vurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımına yalnızca futbol yetenekleriyle değil, dikkat çekici tarzıyla da hızlı bir giriş yaptı.

Genç futbolcu, erkek modasında önde gelen markalardan Damat Tween’in tasarımlarıyla objektiflerin karşısına geçti. Ferdi, moda dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı. Damat Tween, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atletico Madrid gibi dünya çapında tanınan kulüplerin resmi moda sponsoru.

Doğadan ilham aldı

Şükran Şansal, doğal içeriklere dayalı bir kozmetik serisiyle sektöre adım attı. Etik yetiştirme ve üretim süreçlerine de önem veren Şansal, doğadan ilham alan ürünleriyle, güzellik anlayışını Miada Beauty ile yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

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Doğanın sunduğu en saf içerikleri kullandıklarını belirten Şansal, “Amacımız, herkesin doğanın gücünü keşfetmesini sağlamak” dedi.