 Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı

Geçtiğimiz günlerde Taşkent Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle büyüledi. Başarılı oyuncu yer aldığı projelerle yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Özellikle “Çukur” dizisindeki Sena karakteriyle Özbekistan’da izlenen oyuncu, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Bugüne kadar yurtdışından birçok teklif alan Deniz, Victoria’s Secret’ın meşhur yılbaşı şovunun seçmelerine davet edilen ilk Türk olmuştu. Cannes’da birçok kez uluslararası projelerle Türkiye’yi temsil eden güzel oyuncu bu kez de Rusların gönlünü fethetti.







YAPIMCILARLA BULUŞTU



Festivale Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerle katılan Dilan Çiçek Deniz, orada hem Özbekistan hem de Rusya’dan yapımcı ve yönetmenlerle bir araya geldi.

