En hızlı Sabancı!

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Sabancı Ailesi’nin göz önünde olmayı pek sevmeyen üyelerinden Kaya Sabancı, hız tutkusunu bir kez daha konuşturdu! Ünlü iş insanı, eski yatı Cigarette 515’i 3.5 milyon dolara sattı ve yerine 4.5 milyon dolarlık yepyeni bir model satın aldı.

Yeni hız motorunu Miami’den alan Sabancı, tekneyi Türkiye’ye getirtmek için hazırlıklara başladı. Cigarette Racing’in efsane modellerinden biri olan 515, yüksek performans kategorisinde yer alıyor ve dünya çapında hız tutkunlarının gözdesi. Yaklaşık 15.6 metre uzunluğunda olan bu süper hızlı motor yat, 1550’lik beygir gücüyle inanılmaz bir performans sunuyor. Tamamen karbon fiber gövdeli olan Cigarette 515, yüksek hızda bile olağanüstü bir denge sağlıyor.

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Teknesini sık sık Ege ve Akdeniz koylarında test ettiği bilinen Kaya Sabancı’nın yeni hız makinesiyle sezonu açması merakla bekleniyor. Sabancı’nın bu yeni yatırımı, denizcilik tutkusunun hız kesmeden devam ettiğinin de bir kanıtı!

Birlikte ilk kare

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, özel hayatıyla gündemden düşmüyor demiştim; bir haber daha geldi önüme! Geçtiğimiz hafta, Dinçkök’ün Seda Boyraz ile yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım.

Ünlü iş insanı, 19 yıllık eşi Esra Tümen’le yollarını ayırdıktan sonra sanatçı Sevinç Yıldız’la bir ilişki yaşamış, hatta Yıldız ise bu beraberlikten bir çocuğu olduğunu öne sürmüştü. Bu haberin çalkantısı devam ederken, Dinçkök’ün Seda Boyraz’la beraber olduğu ortaya çıktı.

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Taze çift, önceki gün Akmerkez’in içindeki ünlü restoran Papermoon’da baş başa yemek yerken objektiflere yakalandı. Akmerkez, biliyorsunuz Raif Dinçkök’ün ailesine ait, doğal olarak da Papermoon ‘kendi evi’ adeta. Ama orada bile meraklı bakışlardan kaçamamış!

Yeni iş birliği

Türk deri modasının öncü markası 1972 DESA, Milano’da düzenlediği özel etkinlikle İlkbahar/Yaz 2025 Koleksiyonu’nu tanıttı. Etkinlikte ayrıca, moda dünyasının önemli isimlerinden Ivana Omazic’in markanın baş tasarımcısı olarak ekibe katıldığı duyuruldu.

Prada, Jil Sander ve Céline gibi prestijli markalarda tasarımcı olarak görev alan Omazic, 1972 DESA’nın yaratıcı vizyonuna liderlik edecek. Milano’daki etkinlik, İtalya moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken, markanın uluslararası sahnedeki konumunu daha da güçlendirdi.

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14 Şubat’ta anlamlı buluşma

TAMEV Derneği, toplumsal dayanışma projelerine hız kesmeden devam ediyor. 14 Şubat Sevgi Günü kapsamında, dernek üyeleri ve gönüllüleri, Okmeydanı Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Başkan Nuray Marçak öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, yaşlılarla birlikte vakit geçirilerek sevgi ve dayanışma mesajı verildi. Öğle yemeği eşliğinde gerçekleşen etkinlik, sadece bir yemek organizasyonu olmanın ötesinde, sevginin ve paylaşımın gücünü bir kez daha ortaya koydu.



