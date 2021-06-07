Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, hakkındaki hamilelik iddialarını reddetti. Temmuzda İbiza’da evleneceğini söyleyen Subaşı, “Evlenmeden çocuk yapmam” dedi.

Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi. Hem tebrik etmek hem de hamilelik dedikodusunu konuşmak için aradığım Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, “Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten” dedi.





Temmuz ayında İbiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyerek şunları ekledi: “Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hâlâ hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!”

Yaz boyunca İbiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza’da kalacak olan çift, eylül ayında ABD’ye dönerek Miami’deki evlerine “Mrs. and Mr. Saloussi” olarak yerleşecek.

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