Elini taşın altına koydu

Esat Yontunç ve Hande Gülşen çifti, oğulları Esathan’ı, “Survivor”ın çekimleri için yılın büyük bölümünü geçirdikleri Dominik’te okula yazdırıyor.

2017 yılında dünya evine giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen, iki yıl sonra oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı. Kanalın en büyük yapımlarından olan “Survivor”un çekimleri için yılın yarısını Dominik Cumhuriyet’inde geçiren çift, oğulları Esathan’ın yuvaya gitme yaşı gelince onu İstanbul’da bir okula yazdırmışlardı.

Ancak çift şimdi oğullarıyla birlikte Dominik’e gitme kararı aldı. Esathan’ı burada bir okula yazdıracak olan Hande Gülşen Yontunç, kendi işleri için arada bir İstanbul’a gelecek. İkizi Duygu Gülşen Tarablus ile sahibi olduğu “2wins” markasıyla yeni atılımlar yapan Yontunç, Esathan yeni okuluna başlamadan önce buradaki işlerini tamamlamaya çalışıyor. Duyduğuma göre başarılı kardeşler, “2wins” markasıyla çok yakında bir kozmetik koleksiyonu da çıkarmayı planlıyormuş.

Hamile stili ilgi çekecek

Malum, Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olacağı haberi geçtiğimiz kasım ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beş aylık hamile olan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün ilk kez büyüyen karnıyla paylaşım yaparak takipçilerini sevindirdi.

Stil danışmanı olan ve kendi giyim tarzıyla da kadınlara ilham veren Tatlıtuğ’un hamile stili de yakından takip edilecek diye düşünüyorum. Önceki gün Mavi’nin hamilelik serisinden beli lastikli pantolonunu, Damat Tween’in oversize ceketiyle kombinleyen Başak Hanım, yine zevkini konuşturdu.

Yeni projeye başladı