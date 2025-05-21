Ekibini rüya tatille şımarttı!

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Daha önce Maldivler’e götürdüğü ekibini bu kez Fas’ın göz alıcı şehri Marrakeş’te ağırladı.





Lüks bir otelde konaklayan ekip, dört gün süren tatilde hem dinlendi hem de şehrin tarihi ve kültürel atmosferini keşfetti. Esmersoy’un cömertliği yine dikkatlerden kaçmadı; tüm ekibini business class uçurarak adeta şımarttı.

Tatile başarılı makyaj sanatçısı Hazal Öçal da eşlik etti. Renkli anların yaşandığı seyahatte ekip, bol bol fotoğraf çekip hem iş stresinden uzaklaştı hem de unutulmaz anılarla döndü.

Gururlandıran başarı

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Serdar Bilgili’nin kızı Lal Bilgili, Amerika’nın prestijli üniversitelerinden USC’de (University of Southern California) hukuk eğitimini dereceyle tamamladı.

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Genç hukukçu, bir ay sonra New York Barosu sınavlarına girmeye hazırlanırken, öğrenciliği sırasında yapay zekânın etik kullanımıyla ilgili bir derste asistanlık yaparak akademik alanda da fark yarattı. Ailesi ve yakın çevresi Lal Bilgili’nin bu başarısından dolayı büyük gurur duyarken, hukuk dünyasında adından daha çok söz ettirmesi bekleniyor.

Ödül rekoru kırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 16 grup şirketiyle adanın en büyük entegre gayrimenkul ve yatırım grubu konumunda bulunan Döveç Group, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç ile İstanbul’da karşılaştım. Oldukça mutlu görünen Döveç, sektörün en itibarlı organizasyonlarından ‘Property NC Awards 2025’te 22 farklı dalda ödül kazanarak rekor kırdıklarını söyledi. Büyük başarı gerçekten, tebrikler...

Yorgunluğunu Boğaz’da attı

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün İstanbul’un gözde mekânlarından Six Senses Kocataş Mansions’ta görüntülendi.

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Sezonun yorgunluğunu atmak için kendine özel bir gün ayırdığını söyleyen Navruz, yeni sezon için hem dijital hem de televizyon projelerini değerlendirdiğini belirtti. Günün büyük kısmını otelin spa’sında geçiren oyuncu, akşam saatlerinde ise Sax’ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Yeni sezona ‘merhaba’

Çağdaş Japon mutfağının öncüsü Zuma, Bodrum’daki adresiyle 2025 yaz sezonuna yepyeni bir tasarımla giriş yaptı. Yalıkavak Marina’nın kalbinde konumlanan Zuma Bodrum, 15 Mayıs itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğayla uyumlu malzemelerle baştan sona yenilenen mekân, sonsuzluk havuzu yanı, şık masa düzeni ve eşsiz gün batımı manzarasıyla bu yaz da iş ve cemiyet dünyasının buluşma noktası olmaya aday.