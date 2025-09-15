×
Mehmet Üstündağ
Ege'de hem aşk hem iş!

#Evliya Aykan#Asude Kızanlık#Mentalklınık

Yaz bitti, dizi sezonu açıldı... Bütün oyuncular İstanbul'a dönerken, Evliya Aykan ve nişanlısı Asude Kızanlık, tam tersine valizlerini toplayıp soluğu Ege'de aldı.

Romantik paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift, iş hayatında sürpriz bir tesadüfle karşılaştı!

Evliya Aykan, rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmeyi sürdürürken, Asude Kızanlık da oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez bir dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. İşin en ilginç yanı ise setlerinin tesadüfen Ege'de olması. Evliya Aykan Ayvalık'ta, Asude Kızanlık ise Seferihisar'da olacak tüm sezon...

Ege’de hem aşk hem iş

Genç çift, kariyerlerindeki bu yeni sayfayı birlikte açarken, kış boyunca Ege'de bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kısacası; aşk da var, iş de var! Bundan daha güzel tesadüf olabilir mi?

Ege’de hem aşk hem iş

Sanat sezonu açılıyor

İstanbul sanat sezonu açılırken Brüksel merkezli sanatçı ikilisi :mentalKLINIK, 18-28 Eylül tarihleri arasında Lucca Bebek'i bambaşka bir dünyaya dönüştürüyor.

Ege’de hem aşk hem iş

Pilevneli iş birliğiyle gerçekleşen Almost Surprised, Lucca tarihinde ilk kez kapsamlı bir kavramsal "takeover" olacak. Mekân, sosyal davranışlar, haz üretimi ve dijital kültür üzerine kurulu sanatsal müdahalelerle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunacak...

Yeniden İstanbul'da!

Belçikalı grup Stavroz, 4 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'a geliyor. Elektronik tınıları organik enstrümanlarla harmanlayan ve sahnedeki enerjileriyle dinleyicilerini bambaşka bir dünyaya taşıyan grup, 31 Ocak'ta JJ Arena'da sahne alacak.

Ege’de hem aşk hem iş

Daha önce Coachella, Fusion Festival ve Wonderfruit gibi dünyanın önde gelen festivallerinde performans sergileyen Stavroz, İstanbul'daki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

'Thor'un sağlığı onlara emanet

Hollywood'un en güçlü kahramanı 'Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, bu kez kaslarını sağlığı için konuşturuyor! Ünlü yıldız, "Limitless: Live Better Now" belgesel serisinde hem bedenini hem de zihnini zorlayarak uzun ve mutlu bir yaşamın sırlarını arıyor.

Ege’de hem aşk hem iş


Bu heyecan dolu yolculukta ona eşlik eden isim ise sağlık dünyasının devi Bupa! Şirket, dijital sağlık platformu Blua ile dizinin resmi sponsoru oldu. Bupa Blua, aynı zamanda izleyicilere sağlıklı alışkanlıklar edinmeye teşvik eden bir yaşam koçu gibi adeta...

 

 

