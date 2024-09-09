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Efsane izdiham yaşattı!

#Mahsun Kırmızıgül#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D

Yeni sezonda Kanal D’de “Güzel Aşklar Diyarı” isimli diziyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, İzmir’de verdiği halk konserinde 100 bin kişilik alana sığmadı.

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19 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konseri veren Mahsun Kırmızıgül, İzmir’de adeta fırtına estirdi. İzmir Fuar Alanı’nda düzenlenen konsere 7’den 77’ye binlerce kişi akın etti. 100 bin kişilik kapasiteye rağmen büyük bir izdiham yaşandı; birçok hayranı alan dışında kalarak konseri izleyemedi.

Efsane izdiham yaşattı

Sahnede oldukça mutlu görünen Kırmızıgül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na seslenerek, “Sayın başkanım, bu alana sığamadık, bir dahaki sefer bize daha büyük bir yer verin” dedi. İki buçuk saat sahnede kalan efsane sanatçı, muhteşem performansıyla geceye damgasını vurdu.

Efsane izdiham yaşattı

Büyük gurur

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Başarılı spor spikeri Damla Uğurtürk, bu yaz boyunca Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te Milli Takımımızı yakından takip etti. Turnuvanın tüm heyecanını izleyicilere aktaran Uğurtürk, ardından Paris Olimpiyatları’nda da görev alarak, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birinde olay yerinden bildirdi. CNN Türk ekranlarının yanı sıra Instagram gibi yeni medya platformlarında da aktif olan Uğurtürk, takipçilerine yaşanan atmosferi tüm detaylarıyla yansıtarak sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu başarılı performansı, Kıbrıs’ta düzenlenen International Summit Awards’da “Yılın En İyi Dijital Spor Spikeri” ödülüyle taçlandırılarak, sektördeki yerini bir kez daha kanıtladı.

Efsane izdiham yaşattı

Şaman Durek’in Hande Yener anısı

Geçtiğimiz hafta Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenerek dünya magazin gündemini sallayan ABD’li Şaman Durek’in bir dönem Türkiye’de yaşadığını ve Türk dostları olduğunu yazmıştım. Durek’in, Türkiye’deyken Hande Yener’in “Yalanın Batsın” klibinde oynadığını konuşulmaya başlamış.

Efsane izdiham yaşattı

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Oysa Durek, bunu 2021’de Hürriyet’e verdiği röportajda kendisi anlatmıştı. Yıllar önce New York’ta dansçılık yaptığını ve Türkiye’ye bir müzik videosu için çağrıldığını söylemişti. Hande Yener’in ilk klip çalışması için onunla kamera karşısına geçtiğini anlatan Durek, Yener’i “harika bir kadın” olarak tanımladı. Klibin, listelerde bir numara olduğunu dile getiren Durek, Hande Yener’e, ileride “Türkiye’nin Madonna’sı olacağını” bile söylemiş!

Efsane izdiham yaşattı

Yeni yatırımlar yolda

Dermokozmetik alanında önde gelen firmalardan Genotek İlaç’ın Genel Müdürü Murat Taylan ile geçtiğimiz günlerde karşılaştık. Taylan, geçtiğimiz aylarda distribütörlük anlaşması yaptıkları dünyaca ünlü güneş kremi ve cilt bakım ürünleri markası ISDIN’in, önümüzdeki ay Türkiye genelinde satışa sunulacağını açıkladı. Ayrıca, Taylan, dünya çapında bilinen üç markayla daha anlaşma sağladıklarını ve bu markaların da önümüzdeki aylarda Türkiye pazarına gireceğini belirtti.

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Efsane izdiham yaşattı

 

#Mahsun Kırmızıgül#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D
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