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İş dünyasının duayen isimlerinden Ömer Sabancı’nın en küçük oğlu Kerim Sabancı, yurt dışındaki eğitimini tamamlayarak İstanbul’a döndü. Ağabeyleri Hacı ve Hakan Sabancı gibi sosyetenin ilgi odağı haline gelen Kerim Sabancı, kısa sürede cemiyetin dikkat çeken bekarları arasında yerini aldı.

Önceki gün önüme bir fotoğraf düştü! Bebek Otel’de eğlenen Kerim Sabancı’nın yanında sürpriz bir isim vardı! Türkiye’nin stil ikonlarından ünlü model Ece Sükan, o gece Kerim Sabancı’ya eşlik ediyordu. Aldığım duyumlara göre mekâna birlikte gelmişler.

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Gece boyunca oldukça keyifli vakit geçirirken, samimi halleri de dikkatlerden kaçmamış. Güzelliğiyle zamana meydan okuyan Ece Sükan ile Kerim Sabancı’nın birlikte eğlenmesi, çevrede büyük yankı uyandırmış.

Geceyi bana aktaran bir arkadaşım, aralarındaki yaş farkına gönderme yaparak, “Ece Sükan’a gençlik aşısı etkisini göstermiş!” yorumunda bulundu. Aralarında yeni bir aşk mı doğuyor; bunu zaman gösterecek… Ancak şu kadarını söyleyebilirim; herkes bu ikiliyi konuşuyor!

İsmet Acar’dan anlamlı bağış

Beykoz’un ünlü iş insanlarından, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar, şehit ailelerine destek amacıyla yaptığı bağışla takdir topladı.

6 Temmuz 2025’te Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 Mehmetçik anısına, Acarkent Acar Verde Blokları’ndan 12 daireyi Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na bağışlayan Acar, bu davranışıyla toplumsal duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

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Lopez’den önce Eren AB sahnede!

Jennifer Lopez’in 5 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da sahne alacağı İstanbul Festivali’nde, geceyi ünlü Türk DJ Eren AB açacak! New York’ta yaşayan Eren AB, Lopez’le aynı sahneyi paylaşmadan önce izleyicileri coşturacak.

Gecenin organizasyonu ise büyük etkinlikleriyle tanınan TemaCC şirketinin sahibi Taylan Özcan imzası taşıyor. Eren aslında benim eski bir meslektaşım. DJ’lik kariyerinde önemli işler yapan Eren, yeni single çalışmalarını tamamladı ve çok yakında sürpriz iş birlikleri de olacak! Tebrikler…

Sürpriz kutlama!

Bodrum’un ünlü eğlence mekânı Club Catamaran’ın sahibi, sosyetik işletmeci Dilek Birgen, yeni yaşını sürprizlerle kutladı.

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Birgen, doğum günü akşamında sevgilisi Doğuş Aydın ile çocukları Maya ve Alp’in sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Üçlü, Dilek Birgen’i özel bir akşam yemeği için Bodrum’daki bir restorana götürdü. Kutlama, Birgen’in sahibi olduğu Club Catamaran’da devam etti.