Düğün yeri Etiler

Haberin Devamı

Usta oyuncu Serkan Keskin, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Meriç Aral ile evleniyor. Beş yıldır ilişkilerini sürdüren çift, daha önce üç kez düğün tarihini ertelemişti. Ancak bu kez kesin tarih belli oldu, oyuncu çift 19 Eylül’de İstanbul’da evleniyor.





Düğünün yeri konusunda sessiz kalan çiftin, Etiler’deki Delicatessen’de aileleriyle birlikte sade bir törenle evleneceğini öğrendim. Delicatessen’in arka bahçesi, bu mevsimde manolya ve kestane ağaçlarının gölgesinde sakin ve zarif bir atmosfer sunuyor.

Havalar soğumadan, hafif esinti eşliğinde samimi ve şık bir açık hava düğünü için ideal… Aile arasında yapılacak bu yemekli törenden sonra ise çift, after party için bir gece kulübünü kapatmış. Mutluluk dilerim...

Haberin Devamı

Boşanma süreci çıkmaza girdi!

İş dünyasının tanınmış ismi merhum Rasim Özkanca’nın kızı Bahar Özkanca, 2008 yılında evlendiği Mehmet Can Göker’den boşanma sürecinde zorluk yaşıyor. ABD’de tanışıp, Adile Sultan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenen çift, geçtiğimiz yıl boşanma kararı aldı. Ancak boşanma davası, nafaka ve mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle çıkmaza girdi.





Mehmet Can Göker’in İsviçre’ye ailesinin yanına gitmesi de süreci daha da zorlaştırdı. Çiftin bir çocuğu bulunurken, iddialara göre Göker, nafaka ödememek için maddi durumunun yetersiz olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca Göker, aldatma iddialarını reddederken, devam eden davada bu iddialara dair resmî belgelerin sunulduğu konuşuluyor.

Sezen’den şarkı aldı

Pop müziğe sahne performanslarıyla adım atan Yazra, yeni single’ı için gün sayıyor.

Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Günah”ı yeniden yorumlayan genç şarkıcı, bu eserin kendisine şans getireceğine inanıyor. Aranjesi yakın dostu ve başarılı müzisyen Okan Akı tarafından yapılan şarkı, single olarak dinleyicilerle buluştuktan sonra sinema filmi tadında bir kliple taçlanacak. Yolu açık olsun…

Haberin Devamı

Harika bir serüven

Masal Seramik Yayınları’ndan çıkan ve 8 yaş ve üstü çocuklar için kaleme alınmış “Kayıp Hazine” adlı öykü kitabı, çok yakında raflardaki yerini alıyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Yasemin Kuri tarafından yazılan kitap, genç okurları gizemli bir maceranın içine sürüklüyor. Çocukların hayal gücünü geliştirecek ve onları eğlenceli bir serüvene çıkaracak olan “Kayıp Hazine”, her sayfasında sürprizlerle dolu!