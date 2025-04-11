Düğün için geri sayım başladı!

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Moris Kohen ve Pınar Hacıarifoğlu, 20 Eylül’de Bodrum’da nikâh masasına oturacak. Üstelik düğün, Kohen’in yakın dostu Volkan Büyükhanlı’nın oteli Caresse’de gerçekleşecek. Şimdiden söyleyeyim, bu yılın belki de en konuşulacak düğünlerinden biri olmaya aday!





Düğün için tam 500 kişi davetli ve davetliler listesi de oldukça iddialı. Ralf-Sanem Tezman, Selim-Sibel Tezman, İlhan-Pınar Sabancı, Burak-Melis Hatipoğlu gibi cemiyet hayatının tanınmış isimleri geceye renk katacak.





Ve tabii ki... Moris Kohen’in yakın dostu, sevilen sanatçı Kenan Doğulu da davetliler arasında! Doğulu, nişanda sahne almış ve geceyi adeta bir müzik şölenine dönüştürmüştü. Düğünde de sahneye çıkarak, bu geceyi çift için unutulmaz kılacaktır eminim...

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Liderlik koltuğu ona emanet





Turizm sektöründeki istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken Arslan Çolak, Sunset Hospitality Group’un Türkiye Operasyonları Genel Müdürü olarak atandı. Çolak, son 3 yıldır grubun Türkiye’deki ilk oteli olan METT Bodrum’un genel müdürlüğünü yürütüyordu. Beşinci sezonuna giren otelin kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken destinasyonlarından biri haline gelmesinde önemli rol oynayan Çolak, bu yeni göreviyle grubun Türkiye’deki büyüme stratejilerine liderlik edecek. Turizm yolculuğuna lise sıralarında başlayan ve yurtdışında eğitimini sürdüren Çolak’ın kariyeri, yerelden globale uzanan bir başarı hikâyesi gerçekten! Tebrikler...

Yeni koleksiyona şık davet





Fransız moda devi Louis Vuitton, 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu özel bir davetle İstanbul’da tanıttı. Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinlik, moda tutkunlarını markanın zarif evrenine taşıdı. Sadece koleksiyon parçalarının değil, mücevherden mobilyaya kadar geniş bir yelpazede özel tasarımların da sergilendiği davet, katlara yayılan odalarda ziyaretçilere adeta bir sanat galerisi deneyimi yaşattı.

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Louis Vuitton’un yaratıcı dünyasına yapılan kapsamlı yolculuk, markanın Türkiye’de gerçekleştirdiği bu çapta ilk etkinlik olmasıyla da dikkat çekti. Şıklığın ön planda olduğu davete Ceylan Çapa, Hande Can, Rüya Büyüktetik, Alara Mildon ve Fatoş Mildon gibi cemiyetin stil sahibi isimleri katıldı.

Kapadokya’da sanat atölyesi





Artkolik’in kurucusu Nazlı Keçili öncülüğünde düzenlenen ve fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız rehberliğinde gerçekleşecek olan Kapadokya Fotoğrafçılık Atölyesi, 2-3-4 Mayıs günlerinde katılımcılarını bekliyor. Dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden Dali Fotoğraf Festivali’ne ve İngiltere’nin prestijli Format Festival Derby 2023’e katılan ilk ve tek Türk sanatçı olan Kulaksız, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde fotoğraf tutkunlarına ilham verecek.

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