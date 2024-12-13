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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
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Düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Vakko’nun üst düzey yöneticilerinden Moris Kohen, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Pınar Hacıarifoğlu ile Alaçatı’da düzenlenen görkemli bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İş ve cemiyet dünyasından pek çok tanınmış ismin katıldığı bu özel gecede, damadın yakın arkadaşı Kenan Doğulu’nun sürpriz sahne performansı geceye damga vurmuştu.

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Düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan

Şimdi ise çift, yaz aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları düğün için hazırlıklara başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görülen çiftin harıl harıl düğün hazırlıklarına başladığını öğrendim. Şimdiye kadar 5-6 farklı mekânla görüşen çift, henüz karar aşamasına gelmemiş. Ama aldığımız duyumlara göre bu özel gece, nişanın ihtişamını bile gölgede bırakacak!
Çünkü duyduğuma göre çifte en büyük düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan gelecekmiş. Ünlü sanatçı, canlı performansta rakipsiz! Bu nedenle düğün partisini ateşleyecek bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. İş ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılması beklenen bu tören, yaz aylarının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday.

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Güzellik dünyasına adım attı

Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, kariyerine yeni bir boyut kazandırarak güzellik sektörüne giriş yaptı.

Düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan

Yereli, kreatif direktörlüğünü üstlendiği ve marka yüzü olduğu Sophie London ile İngiltere ve Türkiye arasındaki bağları güzellik dünyasında güçlendirmeyi hedefliyor. Doğal güzellik anlayışını Londra’nın modern yaşam stiliyle harmanlayan marka, İngiltere, Türkiye, Almanya ve İtalya gibi önemli pazarlarda satışa sunulacak. Markanın arkasındaki güç ise Türk iş insanı Fatih Zorba’nın milyon pound’luk yatırımı ve İngiltere’nin ünlü moda ve yaşam dergisi FAB UK’nin desteği. Serel Yereli, markanın geliriyle hayvanlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra, müzik kariyerine kendi yatırımlarıyla yön verecek…

Annesiyle Nişantaşı’nda

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bettina Machler, 94 yaşındaki annesi Leone Machler ile birlikte Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan

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Anne-kız, İstanbul’un gözde semtinde yürüyüş yaparken keyifli anlar yaşadı. İsviçre’de yaşayan annesini İstanbul’da ağırlayan Bettina Machler, zarif ve sade tarzıyla dikkat çekerken, annesi de şıklığıyla göz doldurdu. 94 yaşındaki Leone Machler’in enerjisi ve Bettina Machler’in annesine olan yakın ilgisi “maşallah” dedirtti.

Denim ötesi deneyim

Ünlü İngiliz sanatçı Ian Berry, sanatı denim kumaşla buluşturduğu ilk Türkiye sergisi ‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’ ile geçtiğimiz günlerde Kalyon Kültür’de sanatseverlerle buluştu.

Düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan

Sanatçının 20 yıllık kariyerinden özel seçkilerin yanı sıra Kalyon Kültür için hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, gerçekten de büyüleyici! İnsanın aklı almıyor! Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, sanatçı Ian Berry de özel davetlilerle bir araya geldi. Sanatseverlerden büyük ilgi gören sergi, 14 Şubat 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

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Düğün hediyesi Kenan Doğulu’dan

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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