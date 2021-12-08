Dubai mağazasını birlikte açtılar

Sibel Can rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı! 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul’dan yana kullandı. Aldığım duyumlara göre Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık’ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.





Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!

Güçlerini birleştirdiler

Derimod, ilk kez farklı bir tasarım markasıyla güçlerini birleştirdi; renkli ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Whenever Company ile işbirliği yaptı. Derimod’un zamansız çizgileri, Whenever Company’nin heyecan verici tasarımlarıyla birleşince ortaya rengarenk bir koleksiyon çıkmış. Koleksiyonu da cemiyetin ve sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan tanıtıyor. Dila Tarkan’ın eklektik görünümü, styling’e ilham kaynağı olmuş.

“Senin hikayen farklı” dediler