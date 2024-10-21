Dostları ısrar etti patron ‘Tamam’ dedi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un teklifini kabul eden Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna girdi. Türkiye’nin en büyük ilaç firmalarından biri olan Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Barut, Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün başkan yardımcılığı görevini üstlendi.





Ali Koç’un daha önce de kendisine yaptığı teklifi, iş yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyen Barut, bu kez yakın arkadaşları Mustafa Taviloğlu ve Hamdi Akın’ın ısrarıyla teklifi kabul etti. Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran da başkanlık yarışında Nezih Barut’a ekiplerinde yer vermek istemiş ancak başarılı iş insanı o dönem bu tekliflere de sıcak bakmamıştı. Nezih Barut’un Fenerbahçe’ye katılımı, sarı-lacivertli camiada heyecan yarattı.

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Sürpriz partiyle yeni yaşını kutladı

Cemiyetin tanınmış simalarından Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, yeni yaşını kardeşi Can Sipahi’nin düzenlediği sürpriz partiyle kutladı.

Yves Saint Laurent imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Aslı Hanım, yakın dostlarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Partinin dikkat çeken anlarından biri, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu’nun melek kanatları önünde verdiği poz oldu.

Mısır yolcusu…

Mısır’da 20 Ekim’e kadar devam eden 7. El Gouna Film Festivali, bu yıl Türkiye’den Sevda Erginci’yi ağırlayacak.

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Festivale Türkiye’den tek davetli olan Erginci, kırmızı halıda yürüyecek. Hollywood, Avrupa ve Ortadoğu sinemasının ünlü yönetmen, oyuncu ve senaristlerinin katılacağı festival, MENA bölgesinin önde gelen etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Festivalde, sinema dünyasının önemli yapımları ve isimleri sahne alacak.

Renkli parti

Ace Nayman markasının kurucusu ve kreatif direktörü Ece Nayman, Soho House İstanbul’da eğlenceli bir parti ile markasının 5. yaşını kutladı.

“Dystopian Dreams” adlı yeni koleksiyonunun temasından ilham alınarak dekore edilen mekânda özel davetliler keyifli saatler geçirdi. Markasının hayatındaki önemini dile getiren Ece Nayman bu özel geceyi de yakın arkadaşları ve marka dostları ile beraber kutladı. Geceye Ace Nayman’ın yeni sezonundan parçalar giyerek katılan Deren Talu, Derin Talu, Emir Elidemir, Rüya Büyüktetik gibi isimler Ece Nayman’ın sevincine ortak oldu.

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