Dostlardan gönüllü destek!

Haberin Devamı

Ortağı Melissa Gizem ile birlikte kurduğu Sassy Go, saç ve cilt bakımı ürünleriyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Marka, önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir reklam kampanyasıyla piyasaya giriş yapmaya hazırlanıyor.





Bu heyecanlı sürecin en dikkat çeken detaylarından biri ise Şeyma Subaşı’nın yakın dostlarından gelen gönüllü destek oldu.

Reklam çekimlerinde, Türkiye’nin tanınmış modellerinden Şevval Şahin ve başarılı dansçı, aynı zamanda yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı olan Zeynep Alkan, tamamen ücretsiz olarak yer aldı. İki isim de Şeyma Subaşı’nın ilk markasının heyecanına ortak olarak ona destek verdi.

Haberin Devamı

Ünlü şeften Türk lezzetleri

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, çikolata severleri İstanbul’da unutulmaz bir deneyimle buluşturdu.

Markanın dünyadaki üç şefinden biri olan Ilse Wilmots, dört gün boyunca düzenlenen tadım etkinliklerinde ziyaretçilerle bir araya geldi. Etkinlikte Şef Wilmots, klasik tariflerinin yanı sıra tahinli ve Türk kahveli çikolata, Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu sütlü çikolatalı trüf gibi Türk damak tadına uygun özel lezzetler hazırladı.

Kahvaltıda buluştular

Eftelya Taşdemir ve İrem Genç Aynur’un sahibi olduğu Alerma markası, Bebek’teki Baylan adlı mekânda düzenlediği yeni yıl kahvaltısında ünlü isimleri bir araya getirdi.

Yasmin Erbil, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Güven ve Nilay Cafer gibi isimlerin katıldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı. Keyifli anlara sahne olan kahvaltı, dostluk ve kutlama dolu anlarıyla dikkat çekti.

Haberin Devamı

Prenses Derin’e renkli parti

Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Kardelen ve Erdal Acar, kızları Derin’in 7. yaşını eğlenceli bir partiyle kutladı. Funloft’ta düzenlenen prenses temalı doğum günü, Derin ve arkadaşları için unutulmaz anlara sahne oldu.

Derin’i bu özel gününde büyük ağabeyi Eremcan ve ablası Cansu da yalnız bırakmadı. Renkli dekorlar, oyunlar ve eğlencelerle dolu organizasyon, tüm davetlilerden tam not aldı. Nice mutlu yıllara...