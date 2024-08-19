 Dördüncü kez boşanıyor

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Eşinin borçları nedeniyle zor günler geçiren Açar, bu süreçte maddi sıkıntıları aşabilmek için eski eşinden kalan evini bile satmak zorunda kalmıştı.

Yaşadığı zorluklara rağmen son ana kadar eşinin arkasında duran Beste Açar, nihayet pes etti ve evliliğini bitirme kararı aldı. Öğrendiğime göre, maddi sorunlar çiftin evliliğine büyük bir darbe vurmuş. Evde sürekli huzursuzluk yaratan tartışmaların ve kavgaların ardından, çiftin 2 ay önce evlerini ayırdığı belirtiliyor.





Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun’la yapmış, 1 yıl sonra boşanmıştı. Ardından Onur Berberoğlu’yla evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinin de yıkılmasının ardından 2011’de Engin Havaron’la nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti. Açar, Evren Bölek’le de 2022’de evlenmişti.

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Kararsızlığıyla rolü kaybetti!

Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşması beklenen Devrim Özkan, senaryodaki değişikliklere tepki gösterdi ve kararsızlığıyla yapım ekibini zor durumda bıraktı. Sonunda başrol Melis Sezen’e devredildi.

Son dönemin popüler oyuncularından Aras Bulut İynemli, yeni dizisinde başrolü Devrim Özkan’la paylaşmaya hazırlanıyordu. Ancak rolün Melis Sezen’e verildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki, rolün el değiştirme nedeni neydi?

Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, Devrim Özkan’ın kararsızlığı yapım ekibini oldukça zor durumda bırakmış. Özkan’ın, senaryodaki karakterinin ilk taslağından farklı bir şekilde değişmesine tepki gösterdiği ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini öğrendim. Rolü oynayıp oynamayacağına bir türlü karar veremeyen Özkan, bu nedenle yapım ekibiyle sorun yaşamış.





Bu belirsizlik ve yaşanan gerilim sonucunda, yapım ekibi son çare olarak başrolü Melis Sezen’e devretme kararı almış. Şimdi, Melis Sezen’in performansı merakla bekleniyor...

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2 milyon Euro’ya ev aldı

Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı, Bahçeşehir’in ise transfer listesine aldığı ünlü futbolcu Serdar Aziz, Bodrum’da moral depoluyor. Transfer sürecinin belirsizliğine rağmen, Bodrum’da yatırım yapmanın cazibesine kapılan Aziz, Demirbükü’nde 2 milyon Euro değerinde lüks bir ev satın aldı. Eşi Tuğçe Hanım ve oğluyla birlikte Bodrum’daki yeni evinde moral depolayan futbolcu, önümüzdeki transfer dönemi için de güç topluyor.

Bodrum’da keyifli gece

Bodrum Turgutreis’in yeni projelerinden Mavi Arya, sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçirilen projede düzenlenen etkinliğe 200’ü aşkın davetli katıldı. Gecede Zuhal Olcay konser verdi. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla Mavi Arya sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Gecede sahne alan bir diğer isim de Güvenç Dağüstün’dü. Piyanoda Burçin Büke, çelloda Çağ Erçağ, davulda Turgut Alpbekoğlu, kemanda Ulaş Kurugüllü ve kanunda Tahir Aydoğdu gibi Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestra, geceye damga vurdu.

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Abdurrahim Dalyen - Mahmut Aslan - Tuncay Aşçı