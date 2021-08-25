Doğum izni bitti! Ekranlara dönüyor

Ünlü TV patronu Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villa, kendi kanalının yıldızı Hasan Can Kaya’nın oldu. Kaya, evi annesi için aldı.

Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında yazmıştım. Şimdi evin satıldığını öğrendim. Evin yeni sahibi ise “Konuşanlar” programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya!

Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Acun Ilıcalı’nın dijital platform Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.

ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ

Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.

KOÇ'UN MİSAFİRLERİ

Yaz başından beri Bodrum’da tatil yapan Rahmi Koç, sonunda göründü! Bodrum’da demirli lüks teknesi Nazenin V’de denizin tadını çıkaran Koç, geçtiğimiz günlerde dostlarını ağırladı. Tahire Demircan ile birlikte, Ömer-Ayşegül Dinçkök ve Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çiftlerini ağırlayan Rahmi Koç’un keyfi bir hayli yerindeydi.