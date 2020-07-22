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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Doğum gününde nişanlandı

22 Temmuz 2020

Özlem Önal, Sarıyer’deki evinde verdiği 50’nci yaş günü partisinde Amerikalı sevgilisi Stuart Parr’dan evlenme teklifi aldı.

Doğum gününde nişanlandı

Cemiyet hayatının en güzel kadınlarından Özlem Önal, 2013 yılından bu yana Amerika’da yaşıyor. 2 yıldır Amerikalı yapımcı Stuart Parr ile mutlu bir beraberliği olan Önal, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Türkiye’ye tatile geldi.

Doğum gününde nişanlandı

50’nci yaş günü için Sarıyer’deki evinde büyük bir parti veren Özlem Önal, uzun zamandır görmediği dostlarıyla da hasret giderdi. Doğum günü için sevgilisi Stuart Parr’ın ise özel bir sürprizi olduğu ortaya çıktı! Parr, sevgilisine herkesin önünde evlenme teklif etti. Büyük bir şaşkınlık ve mutluluk içinde sevgilisine “evet” diyen Önal, sonrasında dostlarına nişan yüzüğünü gösterdi.

 Doğum gününde nişanlandı

Çarşamba buluşmaları tekrar başladı

Genç işadamları Burak Hatipoğlu, Mehmet Mutlu ve Mehmet Gamgam ile arkadaşları, her çarşamba farklı bir mekanda buluşup sohbet ediyordu. Uzun süre bu ritüeli tekrarlayan ekip, koronavirüs salgını nedeniyle çarşamba toplantılarını bir süreliğine iptal etmişti. 4 aylık ayrılığın ardından ilk buluşma önceki gün İstanbul’daki Lacivert Restoran’da gerçekleşti. Pandemi sürecinde internetteki sohbet odalarında bir araya gelen arkadaş grubu, artık çarşamba buluşmalarına kaldıkları yerden devam edecek...

Doğum gününde nişanlandı

Soluk alalım

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerinden işadamı Önder Fırat, Bodrum’u mesken tuttu... Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işadamı, koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Yalıkavak’ta karşılaştığım Önder Bey’le ayaküstü sohbet ettik. “Kış boyunca zor günler geçirdik. Biraz soluk almak için Bodrum’a geldim. İşlerden uzaklaşmak bana iyi geldi” dedi.

Doğum gününde nişanlandı

Nabız yokluyor

Beyza Uyanoğlu, Marriott İstanbul Şişli Oteli satılığa çıkardı. Uyanoğlu, emlak piyasasında değeri 400 milyon dolar olduğu iddia edilen otelin satışından elde edeceği geliri, yeni yatırımları için kullanacak.

Doğum gününde nişanlandı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Beyza Uyanoğlu, Bertuğbey İnşaat firmasıyla ülkenin çeşitli yerlerinde lüks konut ve işyerleri yapmaya devam ediyor. Ünlü işkadını geçtiğimiz yıllarda Şişli göbeğinde yaptıkları ve bir bölümünü otel olarak işletmeye verdikleri Marriott İstanbul Şişli Oteli satılığa çıkarmış. Bana gelen bilgiye göre şimdilerde piyasanın nabız yoklayan Beyza Hanım, oteli el altından satmayı planlıyormuş.
Emlak piyasasında değeri 400 milyon dolar olduğu iddia edilen otelin satışı sonrası elde edilen geliri, yeni yatırımlara kullanılacakmış.

Doğum gününde nişanlandı

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