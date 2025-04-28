Diz ameliyatına astrolojik ayar!

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Ekranların sevilen yüzü Aslı Bekiroğlu, dizindeki menisküs sorunuyla baş etmek üzere ameliyat kararı aldı ama... Önce astroloğuna danıştı! Evet, çocuğunun doğum tarihini sorup sezaryen gününü belirleyeni, düğün tarihini yıldızlara göre planlayanı duymuştum ama menisküs ameliyatı için astrolojik danışmanlık alan ilk ünlü Aslı Bekiroğlu oldu bence!

Gökyüzüne fazlasıyla inanan oyuncu, “Merkür retrosunda bıçak altına yatılmaz” diyerek operasyonu daha “uyumlu” bir tarihe erteledi. Astroloğunun “O gün Mars’la Ay ters açı yapıyor” uyarısını dikkate alan Bekiroğlu, sağlığı kadar gezegenlerin enerjisini de önemsedi.

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Yakın çevresi onun bu kararı için “Şaşırmadık, Aslı’nın hayatında burçlar hep başrolde” derken, ben de bu kararını tebessümle karşıladım doğrusu. Sonuç mu? Menisküs belki biraz daha bekleyecek ama yıldızlar hizalanınca Aslı Bekiroğlu sahalara çok daha güçlü dönecek gibi!

Baharın tadını çıkardılar





Cemiyet hayatının zarif isimlerinden Çağla Bostancı, kızı Lâl Bostancı ile Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Saint Joseph Lisesi’ni bitiren Lâl, yakında İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi eğitimine başlayacak. Bahar güneşinin tadını çıkaran anne-kız, samimi halleri ve birbirlerine olan benzerlikleriyle ilgi gördü. Keyifli bir yürüyüşle baharın gelişini kutlayan ikili, Bebek’te neşeli anlar yaşadı.

Örnek uygulamalar





İrem Doğay, Kuşadası’nda marka koordinatörlüğünü üstlendiği Aqua Fantasy Hotel ve TUI Blue Ephesus Hotel’de doğa dostu projeleriyle dikkat çekiyor. Yemek artıklarını sokak hayvanları için değerlendiren Doğay, karbon ayak izini azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Otelin tarım arazisinde üretilen meyve ve sebzeler, doğal gübrelerle yetiştirilerek misafirlere ikram ediliyor.

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Tarladan sofraya…





Michelin yıldızlı Kitchen by Osman Sezener, The Bodrum Edition’ın sofistike atmosferinde 2025 sezonuna kapılarını yeniden açtı.

“Tarladan sofraya” yaklaşımıyla yerel ürünlere odaklanan restoran, Sezener’in sürdürülebilir mutfak felsefesiyle misafirlerine her lokmada Ege’nin özgün hikâyesini sunuyor. Bodrum’un öne çıkan gastronomi adreslerinden biri olan restoran, bu sezon da lezzet tutkunlarını eşsiz bir deneyime davet ediyor.

Hatay’da 23 Nisan coşkusu





Türkiye’nin en büyük mobil eğlence projesi Playland Eğlence Tırı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremzede çocuklar için Hatay’da etkinlik düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte binlerce çocuk oyunlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bugüne dek 300 bin çocuğa ulaşan tır, bu kez deprem bölgesinde 60 gün boyunca 200 bin çocuğa neşe taşımayı hedefliyor. Playland CEO’su Seydi Taş, “Eğlenceye ulaşamayan her çocuğa umut olmak istiyoruz” dedi.