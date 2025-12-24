×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağDiva, Dada’da mest etti!
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Diva, Dada’da mest etti!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Bazı geceler vardır; kulaktan kulağa yayılır, ertesi gün herkes kaçırdığına hayıflanır.

Haberin Devamı

Dada Salon Kabarett’te hafta sonu tam da böyle bir gece yaşanmış. İstanbul gece hayatının fenomen isimlerinden Utku Uysal, adeta ünlüler geçidine dönüştürdüğü Dada’da yine unutulmaz bir geceye imza atmış.

Diva, Dada’da mest etti

Ben kaçırdığıma üzüldüm... Çünkü konuklar arasında Bülent Ersoy ve Kamuran Akkor da varmış. Diva, geceleri çok sık dışarı çıkmaz ama Utku Uysal’ın hayranı olduğunu öğrendim. O gün Uysal’ın doğum günü olunca, menajeri Haluk Şentürk’le birlikte Dada’daki yerini almış.

Diva, Dada’da mest etti

Geceyi katılanlardan dinledim. Diva’nın Utku Uysal’a masasından eşlik ettiği anlarda zaman adeta durmuş. Utku Uysal’ın yeni yaşı alkışlarla kutlanırken, Diva ayağa kalkıp doğum gününü tebrik etmiş; Uysal da büyük bir hürmetle sanatçının elini öpmüş.
Kısacası o gece Dada’da olanlar çok şanslıymış...

Haberin Devamı

Diva, Dada’da mest etti

Aslan’a çifte kutlama

Cemiyetin tanınmış ismi mimar Merve Mermer, kendisiyle aynı hafta doğan oğlu Aslan Mermer için özel bir doğum günü partisi düzenledi.

Diva, Dada’da mest etti

Acarkent’teki evinin bahçesinde gerçekleşen davete Monik İpekel ve Petek Dinçöz de katıldı.

Diva, Dada’da mest etti

Dinçöz, ricaları kırmayarak bolca şarkı söyledi ve göbek attı. 2 yaşına basan Aslan Mermer ve annesinin doğum günü, keyifli anlara sahne olurken, ben de bu vesileyle mutlu yıllar diliyorum.

Diva, Dada’da mest etti

Haberin Devamı

Yeni yıl coşkusu

Acarlar Şirketler Topluluğu ve Coliseum Sports & Life ev sahipliğinde, “Yeni yılda sevgiyi büyütüyoruz” mottosuyla Acarkent’te düzenlenen yeni yıl etkinliği yoğun ilgi gördü.

Diva, Dada’da mest etti

Gün boyu yeme–içme ve alışveriş stantlarıyla renklenen etkinlik, DJ performansıyla başlayan müzik programı ve ardından Ercan Saatçi’nin sahne aldığı konserle zirveye ulaştı. Etkinliğe Nur Fettahoğlu, Furkan Palalı, Kardelen Acar ve Nida-Arda Bozkurt gibi ünlü isimler katıldı.

Diva, Dada’da mest etti

İspanya’da buluştular

Hakko Ailesi, kuzenleri Ediz Elhadef’in eşi Gabriela Palatchi Elhadef’in doğum gününü kutlamak için İspanya’ya gitti. Ailece gerçekleştirilen bu özel kutlama, samimi ve keyifli anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

Diva, Dada’da mest etti

Doğum günü buluşmasında Pia Hakko ve eşi Kerim Yeşil, Can Hakko ve eşi Deniz Hakko ile Umur-Yasemin Gençoğlu çifti de yer aldı. Kutlamaya çiftin 2 yaşındaki kızları Farah Elhadef de eşlik ederken, aile üyeleri İspanya’da bir araya gelmenin mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Diva, Dada’da mest etti

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk heyeti Suriye’de ne mesaj verdi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Beşiktaş için çok anlamlı bir zafer!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Netflix Paramount Warner Bros. üçgeni

 ELİF ZORLU TAPAN
ELİF ZORLU TAPAN

Eksiklerin derbisinde söz Cerny'deydi!

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Dilde tasfiye beka sorunudur

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ