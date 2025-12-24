Diva, Dada’da mest etti!

Haberin Devamı

Dada Salon Kabarett’te hafta sonu tam da böyle bir gece yaşanmış. İstanbul gece hayatının fenomen isimlerinden Utku Uysal, adeta ünlüler geçidine dönüştürdüğü Dada’da yine unutulmaz bir geceye imza atmış.





Ben kaçırdığıma üzüldüm... Çünkü konuklar arasında Bülent Ersoy ve Kamuran Akkor da varmış. Diva, geceleri çok sık dışarı çıkmaz ama Utku Uysal’ın hayranı olduğunu öğrendim. O gün Uysal’ın doğum günü olunca, menajeri Haluk Şentürk’le birlikte Dada’daki yerini almış.

Geceyi katılanlardan dinledim. Diva’nın Utku Uysal’a masasından eşlik ettiği anlarda zaman adeta durmuş. Utku Uysal’ın yeni yaşı alkışlarla kutlanırken, Diva ayağa kalkıp doğum gününü tebrik etmiş; Uysal da büyük bir hürmetle sanatçının elini öpmüş.

Kısacası o gece Dada’da olanlar çok şanslıymış...

Aslan’a çifte kutlama

Cemiyetin tanınmış ismi mimar Merve Mermer, kendisiyle aynı hafta doğan oğlu Aslan Mermer için özel bir doğum günü partisi düzenledi.

Acarkent’teki evinin bahçesinde gerçekleşen davete Monik İpekel ve Petek Dinçöz de katıldı.

Dinçöz, ricaları kırmayarak bolca şarkı söyledi ve göbek attı. 2 yaşına basan Aslan Mermer ve annesinin doğum günü, keyifli anlara sahne olurken, ben de bu vesileyle mutlu yıllar diliyorum.

Yeni yıl coşkusu

Acarlar Şirketler Topluluğu ve Coliseum Sports & Life ev sahipliğinde, “Yeni yılda sevgiyi büyütüyoruz” mottosuyla Acarkent’te düzenlenen yeni yıl etkinliği yoğun ilgi gördü.

Gün boyu yeme–içme ve alışveriş stantlarıyla renklenen etkinlik, DJ performansıyla başlayan müzik programı ve ardından Ercan Saatçi’nin sahne aldığı konserle zirveye ulaştı. Etkinliğe Nur Fettahoğlu, Furkan Palalı, Kardelen Acar ve Nida-Arda Bozkurt gibi ünlü isimler katıldı.

İspanya’da buluştular

Hakko Ailesi, kuzenleri Ediz Elhadef’in eşi Gabriela Palatchi Elhadef’in doğum gününü kutlamak için İspanya’ya gitti. Ailece gerçekleştirilen bu özel kutlama, samimi ve keyifli anlara sahne oldu.

Doğum günü buluşmasında Pia Hakko ve eşi Kerim Yeşil, Can Hakko ve eşi Deniz Hakko ile Umur-Yasemin Gençoğlu çifti de yer aldı. Kutlamaya çiftin 2 yaşındaki kızları Farah Elhadef de eşlik ederken, aile üyeleri İspanya’da bir araya gelmenin mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.