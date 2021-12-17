Dilan İzlanda yolcusu

Mustafa Sandal, üç yıldır birlikte olduğu cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup ile yazın nikah masasına oturuyor.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor.





İç mimar Gizem Abacı ile birlikte evin dekorasyonunu elden geçiren Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile birlikte koltuk renklerine karar verdi. Yiğit adında bir oğlu olan cemiyetin ünlü ismi, geçtiğimiz yaz Sandal’ın oğulları Yaman ve Yavuz ile tanışmış ve çok iyi anlaşmıştı. Okulların ara tatile girmesiyle de çift, çocuklarıyla beraber Dubai’de tatil yapmıştı.

İlk koleksiyonunu tanıttı

Mehtap Eren, yeni kurduğu markası TheOfNite’ı modaseverlerin beğenisine sundu. Üniversitede moda tasarımı okuyan, ancak marka kurmak için iki küçük çocuğunun biraz büyümesini bekleyen cemiyetin ünlü ismi, Tohum Otizm Vakfı’nın alışveriş şenliğinde stant açarak, ilk koleksiyonunu tanıtmış. Eşi Atakan Eren’in de bir an olsun yalnız bırakmadığı Mehtap Hanım, markasıyla ilgili çok iyi geri dönüşler almış. Ben de kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.