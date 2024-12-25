Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

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Teknik direktörlük kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakalayan Arda Turan, yoğun geçen haftaların yorgunluğunu İsviçre’nin lüks kayak merkezi Gstaad’da atacak. Eşi Aslıhan Turan ve çocukları Hamza ile Aslan Asil’le birlikte tatile çıkan başarılı teknik adam, iki hafta sonra işinin başına dönecek.





Arda Turan’ın, yoğun maç takviminin ardından ailesine vakit ayırmayı öncelik haline getirdiği biliniyor. Gstaad’ın karla kaplı manzarası eşliğinde tatil yapacak olan aile, birlikte olmanın tadını çıkartacak.



Süper Lig’de şu an beşinci olan Eyüpspor’un taraftarları, Arda Turan’ın başarılarının devamını dilerken, teknik adamın bir sonraki maçlarda göstereceği performans da merakla bekleniyor.

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Dağda şölen var

Uludağ’daki Grand Yazıcı Hotel, yılın son günlerinde iki özel konsere ev sahipliği yapıyor. 29 Aralık Pazar günü sahne, sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün olacak.

Duygu yüklü şarkıları ve etkileyici performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık Salı günü ise yeni yıla özel Gülben Ergen ile Yılbaşı Gecesi düzenleniyor. Coşkulu atmosfer ve muhteşem bir sahne şovuyla Gülben Ergen, misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunacak. Yılbaşı için henüz program yapmadıysanız, aklınızda bulunsun.

Sanat sohbetleri başladı

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu ile SırMaison’un ortaklaşa düzenlediği “Sanat Sohbetleri” serisi, önceki gün SırMaison Bebek mağazasında start aldı. Sanat dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı etkinlik, “Sanat Tarihinde Kadın İmgesi ve Avangarde Kadın Sanatçılar” temasıyla dikkat çekti.

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Kadın sanatçıların tarih boyunca verdiği mücadeleler ve sanattaki öncü rolleri, Osmanlı’dan modern sanata uzanan örneklerle tartışıldı. Nazlı Keçili ve Buket Şakarcan’ın anlatımıyla sanatseverler derin bir sanat tarihi yolculuğuna çıktı. SırMaison’un şık çay sofrasıyla renklenen etkinlik, her ay farklı temalarla devam edecek.

Sosyetik sefer tası!

Dilara Koçak ve Güneş Mutlu Mavituncalılar, yemek taşımayı bir “sosyetik aktiviteye” dönüştürdü! Markası The Good Wild ile geleceğin gıdasını yaratan Dilara Koçak ile Mehry Mu markasıyla çanta tasarımlarını dünyaya duyuran Güneş Mutlu Mavituncalılar güçlerini birleştirdi.

Cemiyet hayatının iki ünlü ismi, yüzde 100 vegan, ısı yalıtımlı, hazeran dokulu şık beslenme çantaları tasarlayarak, “ev yemeğini taşımak hiç bu kadar stil sahibi olmamıştı” dedirtti! “Sefer tasıyla bile klas olunur!” dedirten bu tasarımlar, hem sağlıklı hem de çevre dostu bir yaşamın en zarif temsilcisi. Yemekleri kurtarmak bir yana, modayı da kurtaracak bu iş birliğini ben beğendim!