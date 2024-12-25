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Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

#Arda Turan#Aslıhan Turan#Mahsun  Kırmızıgül

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı aldığı üst üste başarılı sonuçların ardından ailesiyle keyifli bir tatile çıktı.

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Teknik direktörlük kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakalayan Arda Turan, yoğun geçen haftaların yorgunluğunu İsviçre’nin lüks kayak merkezi Gstaad’da atacak. Eşi Aslıhan Turan ve çocukları Hamza ile Aslan Asil’le birlikte tatile çıkan başarılı teknik adam, iki hafta sonra işinin başına dönecek.

Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Arda Turan’ın, yoğun maç takviminin ardından ailesine vakit ayırmayı öncelik haline getirdiği biliniyor. Gstaad’ın karla kaplı manzarası eşliğinde tatil yapacak olan aile, birlikte olmanın tadını çıkartacak.

Süper Lig’de şu an beşinci olan Eyüpspor’un taraftarları, Arda Turan’ın başarılarının devamını dilerken, teknik adamın bir sonraki maçlarda göstereceği performans da merakla bekleniyor.

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Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Dağda şölen var

Uludağ’daki Grand Yazıcı Hotel, yılın son günlerinde iki özel konsere ev sahipliği yapıyor. 29 Aralık Pazar günü sahne, sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün olacak.

Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Duygu yüklü şarkıları ve etkileyici performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık Salı günü ise yeni yıla özel Gülben Ergen ile Yılbaşı Gecesi düzenleniyor. Coşkulu atmosfer ve muhteşem bir sahne şovuyla Gülben Ergen, misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunacak. Yılbaşı için henüz program yapmadıysanız, aklınızda bulunsun.

Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Sanat sohbetleri başladı  

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu ile SırMaison’un ortaklaşa düzenlediği “Sanat Sohbetleri” serisi, önceki gün SırMaison Bebek mağazasında start aldı. Sanat dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı etkinlik, “Sanat Tarihinde Kadın İmgesi ve Avangarde Kadın Sanatçılar” temasıyla dikkat çekti.

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Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Kadın sanatçıların tarih boyunca verdiği mücadeleler ve sanattaki öncü rolleri, Osmanlı’dan modern sanata uzanan örneklerle tartışıldı. Nazlı Keçili ve Buket Şakarcan’ın anlatımıyla sanatseverler derin bir sanat tarihi yolculuğuna çıktı. SırMaison’un şık çay sofrasıyla renklenen etkinlik, her ay farklı temalarla devam edecek. 

Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Sosyetik sefer tası!

Dilara Koçak ve Güneş Mutlu Mavituncalılar, yemek taşımayı bir “sosyetik aktiviteye” dönüştürdü! Markası The Good Wild ile geleceğin gıdasını yaratan Dilara Koçak ile Mehry Mu markasıyla çanta tasarımlarını dünyaya duyuran Güneş Mutlu Mavituncalılar güçlerini birleştirdi.

Devleri dize getirdi şimdi kayak tatilinde

Cemiyet hayatının iki ünlü ismi, yüzde 100 vegan, ısı yalıtımlı, hazeran dokulu şık beslenme çantaları tasarlayarak, “ev yemeğini taşımak hiç bu kadar stil sahibi olmamıştı” dedirtti! “Sefer tasıyla bile klas olunur!” dedirten bu tasarımlar, hem sağlıklı hem de çevre dostu bir yaşamın en zarif temsilcisi. Yemekleri kurtarmak bir yana, modayı da kurtaracak bu iş birliğini ben beğendim! 

 

#Arda Turan#Aslıhan Turan#Mahsun  Kırmızıgül
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