Derin Mermerci: “Bu proje Türkiye’de örnek olacak”

Haberin Devamı

Protokolle, Orhangazi’nin Arapzade Mahallesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen 24 bin metrekarelik alan, sahipsiz hayvanların güvenli bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Alanda barınma sistemleri kurulacak, veterinerlik hizmetleri verilecek ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Belediye ile derneğin ortak yürüteceği proje sayesinde sokak hayvanlarının yalnızca barınma değil, tedavi ve bakım süreçleri de güvence altına alınacak.

Haberin Devamı

Tören sonrası konuştuğum Derin Mermerci, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve derneği kurma amacına bir adım daha yaklaştığını söyledi. “Burada çok güçlü ve gönülden çalışan bir ekiple hareket ediyoruz” diyen Mermerci, “Çocuklarımız için son derece konforlu bir yaşam alanı yapacağız. Küçük ırklar bir yerde, büyük ırklar bir yerde olacak. Elimizden geldiğince çok cana dokunmaya çalışıyoruz. Çok doğru bir iş birliği oldu, Rabbim mahcup etmesin. Bu proje Türkiye’de örnek olacak” sözleriyle konuşmasını bitirdi. Ben de bu temenniye katılıyorum, tebrikler…

İstanbul’a geliyor





Dubai merkezli AWC Contemporary, uluslararası sanatçı kadrosu ve küratöryel vizyonuyla Contemporary Istanbul2025’te sanatseverlerle buluşuyor. 24-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda galeri, farklı coğrafyalardan 11 sanatçının disiplinlerarası üretimlerini sergileyecek. AWC Contemporary, proje odaklı yaklaşımıyla izleyicilere estetik ve düşünsel açıdan özgün bir deneyim sunmayı, aynı zamanda küresel sanat diyaloglarını beslemeyi hedefliyor.

‘Influencers’ ödülleri başlıyor





Haberin Devamı

Dijital içerik üreticileri ve medya dünyasının öne çıkan isimlerini bir araya getiren Flormar No7 Influencers Awards, bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Toplam 24 kategoride ödüllerin verileceği töreni, No7influencers Sosyal Medya Ajansı kurucusu Anıl Tiryaki ev sahipliğinde gerçekleşecek. Gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel üstlenirken, kokteyl röportajlarını Özge Ulusoy, kırmızı halı röportajlarını ise Sercan Yaşar yapacak.

Kadın futboluna vizyoner dokunuş

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı Yasemin Sadıkoğlu, kulübün kadın futbolundaki en önemli projelerinden birini hayata geçirdi.

Sadıkoğlu’nun girişimleri ve vizyoner yaklaşımıyla, Galatasaray ile yeni nesil içerik platformu GAİN arasında tarihi bir sponsorluk anlaşması gerçekleşti. Yakın dostu ve avukatı Aliye Ertuğrul ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, GAİN’in kadın futboluna yatırım yapmasını sağlayan Sadıkoğlu, projeyi sadece sponsorluk değil, “sahada eşitlik” anlayışını güçlendiren sosyal sorumluluk vizyonuyla şekillendirdi. 16 Eylül’de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta imzalanan anlaşmayla, GAİN Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın isim ve forma göğüs sponsoru oldu.

Haberin Devamı

Hayırlı olsun ziyareti



Koleksiyon saatleri dünyasında güvenilirliğiyle tanınan Hasan Keydal ve kardeşi Hüseyin Keydal, Milano’da yeni açılan Nusr-Et restoranını ziyaret etti. Dünyaca ünlü et restoranı zinciri Nusr-Et’in sahibi Nusret Gökçe, İtalya’nın ticaret, kültür ve moda merkezi olarak bilinen Milano’da, Casa Brera Hotel’in lüks atmosferinde yeni şubesini açmıştı. Keydal kardeşler, açılış sonrası hayırlı olsun ziyaretine giderek, Nusret Gökçe ile bir araya geldi.



Hasan Keydal - Nusret Gökçe - Hüseyin Keydal