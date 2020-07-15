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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Denizde bile el ele

15 Temmuz 2020

Sevilen komedi filmlerinin yazarı ve oyuncusu Gupse Özay ile oyuncu sevgilisi Barış Arduç, Çeşme tatillerinde objektife takıldı.

Denizde bile el ele

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç, ilişkilerini olabildiği kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Ama arada bir böyle objektiflere takılıyorlar.

Fotoğraflarda dikkatimi, denizde bile el ele olmaları çekti. Haklarında sık sık “ayrılıyorlar” gibi olumsuz söylentiler çıksa da, bu fotoğraflar gıpta edilecek bir ilişkileri olduğunu gözler önüne seriyor.
Denizde bile el ele
Geçen haftadan beri Çeşme’de tatil yapan sevgililer, birlikte yüzdükten sonra birbirlerine destek olarak, el ele tutuşarak denizden çıktı.

Yeni sevgilisi Faslı süpermodel

Cemiyetin ünlü isimlerinden başarılı işadamı Baran Süzer, bir süredir Faslı süpermodel Abla Sofy ile birlikte. Los Angeles’ta yaşayan Sofy, Guess markasının yüzü ve Vogue dahil birçok dergiye kapak olan yükselen bir yıldız. Aldığı işletme eğitiminden sonra tutkusunun peşinden giderek moda tasarımı okuyan Abla Sofy, geçen yıl ‘American Icon’ ödülünün de sahibi olmuş.
Guess markasının ilk Arap ve Faslı marka yüzü olan güzel model, Baran Süzer’le Los Angeles’ta tanışmış. Instagram’da sık sık Baran Bey’le fotoğraflarını paylaşan Sofy, geçen ay da sevgilisiyle beraber Türkiye’ye gelmiş.
Baran Süzer, Abla Sofy’yi Alaçatı’daki oteli Seya Beach’te ağırlayarak bölgeyi gezdirmiş.
Denizde bile el ele

Yaza hızlı başladı

Yeni normal hayatımıza “merhaba” dediğimiz şu günlerde mekanlar da yavaş yavaş açılmaya başladı. Önceki gün kapılarını açan Meftun Alaçatı da yaza hızlı bir giriş yaptı.
Haftanın 6 günü sahneye çıkacak olan Mert Davran, ilk gecesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “3 aydır evde oturuyoruz, şarkı söylemeyi özledim. Yeniden şarkı söylemek ve sahnede olmak çok güzel, şükür” diye konuştu.
İşletmeciliğini Mehmet Davran’ın yaptığı mekanın ilk gecesinde Gamze Topuz-Tümer Metin, Çiğdem Kayalı, Edvina Sponza-İbrahim Kutluay, Saba Tümer ve Uğur Güven gibi ünlü isimler de vardı.
Denizde bile el ele

Milano’daki evi “yıkılıyor”!

Türkiye’nin en ünlü mimarlarından Eren Yorulmazer’in Milano’daki yeni evi, tasarımıyla İtalya’nın bütün dekorasyon dergilerinin yakın takibinde! Eren Bey, modanın ve tasarımın kalbi Monte Napoleone’de yer alan tarihi Palazzo binasındaki daireyi aslına uygun olarak restore ettikten sonra beyaz konseptte dekore etmiş.

Denizde bile el ele

Binanın en üst katındaki teraslı daire, 4 odalı ve 300 metrekare. Piazza Duse’ye manzarası olan 19’uncu yüzyıl yapımı tarihi binada Ferrari’nin sahibi de oturuyor. Eren Yorulmazer, 5 milyon Euro’luk dairesini tamamen beyaz mobilyalarla döşerken, tasarımda beyaz Marmara mermeri de kullanmış.
Dekorasyon, Milano’nun görkemli sanat tarihinden ilham alınarak, benzersiz heykellerle tamamlanmış. Ve böylece ortaya, Eren Bey’in ince zevkini gözler önüne seren sıra dışı bir tasarım çıkmış.
Denizde bile el ele

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