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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Dedesinin izinde...Mağazasını açtı

4 Mart 2020

Türkiye’nin perakende devleri arasında yer alan Boyner’in üçüncü nesil temsilcilerinden Ayşe Boyner, ailesinin izinden giderek kendi markasını oluşturdu ve ilk mağazasını açtı.

Nisan 2019’da yarattığı Faraway markasıyla büyük başarı elde eden Ayşe Boyner, geçen ay Bebek Yokuşu’nda açtığı mağazasıyla da yeni bir heyecan yaşıyor.
Markasının adı Faraway’in anlamı ‘uzaklar’dan ilham alan Ayşe Boyner, ilk koleksiyonunu hazırlarken Afrika’dan, ikincisi için de İngiliz sahil köylerinden yola çıkmıştı.
Boyner, Meksika’dan ilham alarak hazırladığı üçüncü koleksiyonunu da raflara çıkardı.
Boyner’in Meksika’nın sembollerinden kaktüslerle kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tonlarını bol bol kullandığı ürünler, beğeni topladı.
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı
AYNI ÇATI ALTINDA
FARKLI MARKALAR
Ayşe Boyner bu yeni yolculuğunda dedesi Ali Osman Boyner’in izinden gidiyor ve mağazasında başka markalara da yer veriyor. Tıpkı dedesinin kurduğu Çarşı Mağazaları’nda olduğu gibi Faraway’de de birçok niş marka aynı çatı altında.
Örneğin Atölye Patika’nın sabunları, kardeşi Emine Boyner Kürşat’ın seramikleri ve zeytin ağacından servis tabakları, Darwin Botanicals’ın saç aksesuvarları ...
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı
Unutmadan söyleyeyim...
Yaz koleksiyonunun teması Meksika olduğundan, bu yaz Bebek Yokuşu’nda bol bol Meksika rüzgarı estirecekler! Bütün aksesuvarlarıyla Meksika’yı yaşatacak olan mağazada, bazı günler canlı müzik de yapılacak.

3 bavulla gittiler
10 bavulla döndüler
Geçenlerde Dubai’ye giden Kardelen-Erdal Acar çifti, tatillerini alışverişle geçirmiş! 5 ay önce ikiz çocukları İsmet ve Metin’i kucaklarına alan çift, tatile büyük kızları Derin’le çıkmış. Bol bol gezen ve stres atan aile, çocukları için de bol bol alışveriş yapmış. Öyle ki, tatile üç bavulla çıkan Acar çiftinin yanında dönüşte 10 bavul varmış!
Çocukları için kıyafet ve bebek bakım malzemesi alan Kardelen Hanım, kendisine bir şeyler bakabilecek zamanı bulamamış. Eh ne diyelim, bir dahakine o zaman...
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı


Senegal Stadyumu’nda
Tabanlıoğlu imzası

Yaptığı projelerle adını tüm dünyaya duyuran Tabanlıoğlu Mimarlık, bir büyük projeye daha imza atacak: Senegal Stadyumu.
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı
Senegal’in başkenti Dakar’ın spor altyapısına büyük destek verecek olan Senegal Olimpiyat Stadyumu’nun temel atma töreni, geçtiğimiz günlerde büyük bir organizasyonla yapıldı. Dakar yakınlarındaki Diamniadio kasabasında inşa edilmeye başlanan 50 bin kişilik Senegal Stadyumu’nun (Stade du Senegal) temel atma töreni, Devlet Başkanı Macky Sall, hükümet üyeleri, FIFA genel sekreteri ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Tabanlıoğlu Mimarlık’ın tasarladığı stadyum projesinin müteahhitliğini de bir başka Türk şirketi olan Summa üstlendi. Stadın, ev sahipliği yapacağı 2022 Gençlik Olimpiyat Oyunları’na yetiştirilmesi planlanıyor.
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı

AFRİKA ÜLKELERİNDE
PROJELERİ VAR
Tabanlıoğlu Mimarlık daha önce Afrika’daki Ekvator Ginesi’nde, Libya’da ve yine Senegal’de kongre merkezleri projelerine imza atmıştı. Firma, 2009’dan bu yana faaliyette olan Kazakistan’daki Astana Arena’yı da inşa etti. Geçen yıl gerçekleşen proje yarışmasını kazanarak Kosova Stadyumu’nun yapımını üstlenen Tabanlıoğlu Mimarlık, Yeni Ulusal Japonya Stadyumu için düzenlenen uluslararası yarışmada da 11 finalist arasına girmeyi başardı.

Akmerkez’e yeni bir soluk
Happy Moon’s yeni lüks restoranı Happy Moon’s Icon’un ilk şubesini Akmerkez’de açtı. Happy Moon’s Icon, İtalyan mutfağı ağırlıkta olmak üzere dünya mutfağından örnekler sunuyor.
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı
Geniş kapalı alanının yanı sıra büyük açık alanıyla da dikkat çeken Icon’u, Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu’dan dinledim. Aymutlu, “Happy Moon’s Icon’un gerek ambiyansı, gerekse yemek ve servisteki iddiasıyla Akmerkez’e yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Yılsonuna kadar biri Galataport’ta olmak üzere İstanbul’da iki şube daha açmayı planlıyoruz” dedi.
Dedesinin izinde...Mağazasını açtı

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