Courchevel’de romantik tatil

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu yıl pandemi nedeniyle yılbaşını ya evde ya da küçük gruplar halinde kutlamayı tercih etti. Yılbaşını kayak tatiline dönüştürmek isteyenlerin adresi ise Uludağ oldu.

Bensu Soral-Hakan Baş2021 yılını çalkantılarla geçiren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtardı. Yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı. Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.



Derin MermerciCemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yeni yılı annesi Ender Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile birlikte evinde karşıladı. Adet olduğu üzere yeni yılda bereket getirmesi için kapısının önünde nar patlatan Mermerci, günü Cem Yılmaz’ın dijital platformda yayına çıkan yeni gösterisini izleyerek bitirdi.

Çağla Bostancı2022’yi evinde ailesiyle karşılayan isimlerden biri de Çağla Bostancı oldu. Eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte evinde minik bir kutlama yapan Çağla Hanım, sevdikleriyle olmaktan mutluydu.



Melis-Burak HatipoğluGenç işadamı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hanım da evde kutlama yapan isimlerdendi. Çift, kızları Derin ve Defne ile birlikte yeni yılı evlerinin keyifli atmosferinde karşılamayı tercih etti.

Nergis-Enis Pekuysalİş dünyasının ünlü ismi Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal da evlerinde karşıladı yeni yılı. Pandemiden dolayı çocuklarıyla kutlama yapan çift, 2022 yılı için sağlık, sevgi, mutluluk ve hoşgörü diledi.

Ayça-Emir Tamer