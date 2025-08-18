Çocuklarını doktora getirdiler

Haberin Devamı

Aile, objektiflere yansıdığı sırada Leyla’nın ağlaması dikkat çekti. Telaşla içeri giren çift, çocuklarıyla yakından ilgilendi.



Tatilden dönen aileyi, İstanbul’da yoğun bir tempo bekliyor! Halit Ergenç, bir hafta sonra rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerine başlayacak.

Bergüzar Korel ise önümüzdeki günlerde yeni bir projeye start vermeye hazırlanıyor.



2009’da evlenen Ergenç-Korel çiftinin, Han ve Leyla dışında 15 yaşında Ali adında bir oğulları daha var...

Haberin Devamı

Aslanlar için parti zamanı!

Cemiyet dünyasında Aslan burçlarının doğum günü coşkusu yaşanıyor! Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara ikinci yaşını renkli bir partiyle kutlarken, kutlamalara doyamayan bir isim de Mine Kalpakçıoğlu oldu.

Ünlü iş kadını o kadar çok seviliyor ki, dostlarıyla ayrı ayrı kutlamalar yaparak yeni yaşını doyasıya kutladı.

Hande Demir, dostlarıyla yeni yaşını evinde kutlarken, Derin Mermerci yakın arkadaşı Seçil Özdemir’e minik bir sürpriz pasta seremonisi organize etti.





Aslan burçlarının ışıltısı cemiyet hayatında sürerken, dünyaca ünlü bir Aslan kadını da doğum gününü kutladı: Popstar Madonna! Madonna’nın yeni yaşı, yakın dostu ünlü fotoğrafçı Mert Alaş tarafından kutlandı. Bütün ‘Aslan’lara nice yıllara diliyorum ben de.

Sergisi uzatıldı

Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” sergisi, gördüğü büyük ilgi nedeniyle 20 Eylül’e kadar uzatıldı.

Haberin Devamı

Son 6 yılda üretilen zengin bir koleksiyonun yer aldığı sergide, farklı disiplinlerde birçok eser sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında Artİstanbul Feshane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Denize sıfır lezzet noktası

Cemiyet hayatının buluşma adresi Yeşilköy Balıkçısı Sortie, Selim Ataacar ev sahipliğinde Kuruçeşme’de açıldı.

Denize sıfır konumu, şık atmosferi ve günlük taze balıklarıyla kısa sürede adından söz ettiren mekân, Boğaz’ın büyüleyici manzarasında misafirlerine hem lezzet hem keyif vadediyor. İstanbul’un yaz akşamlarına lezzetli bir veda için Yeşilköy Balıkçısı Sortie, en şık adreslerden biri oldu.

Haberin Devamı



