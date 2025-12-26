Çırağan’da görkemli davet

Haberin Devamı

Seyahat dünyasının prestijli yayınlarından Travel + Leisure, Türkiye’de yayın hayatına başladı. Ahu Serter’in sahibi olduğu yayın grubundan çıkan derginin yayıncılığını Işık Şimşek, genel yayın yönetmenliğini ise cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimlerden Özlem Avcıoğlu üstleniyor.







Uzun yıllardır seyahat yazarlığı yapan ve tam bir seyahat tutkunu olan Özlem Avcıoğlu’nun liderliğinde yayımlanacak olan derginin Türkiye’ye gelişi, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen şık bir davetle kutlandı. Işık Şimşek ve Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Arzu Sabancı, Gökhan Avcıoğlu, İlkem Öztürk, Rüya Büyüktetik başta olmak üzere çok sayıda tanınmış isim katıldı. Gecede, seyahatin ilham veren dünyası ve bu yeni yayın yolculuğu keyifli bir atmosferde taçlandırıldı.

Omakase gecesi

Scarpetta, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta özel bir gastronomi gecesine ev sahipliği yaptı.

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin gastronomi yazarı kızı Dijan Köse ve Andım Korkut küratörlüğünde gerçekleşen gecede, Japonya’dan özel olarak tedarik edilen ürünlerle hazırlanan ‘Omakase’ menü büyük beğeni topladı. Menüye, şef Burcu Önal’ın imzası damga vururken, davetin konukları arasında Hare Dinçer, Selin Açık ve Narmina Işık da yer aldı.

“Kafamdakiler”e ödül





Samimi anlatımı ve gerçek hayat hikâyeleriyle dikkat çeken Kafamdakiler Podcast, üniversite öğrencilerinin favorisi oldu. Programın yaratıcısı ve sunucusu Mehtap Algül, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “yılın en trend podcast” ödülüne layık görüldü. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Algül, “Bu ödülü öğrencilerden almak benim için ayrı bir gurur” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Anlamlı iş birliği





Playland ve Kansersiz Yaşam Derneği, yılbaşında anlamlı bir iş birliğine imza atıyor. Playland’ın 21 Aralık’ta başlayan ve ocak sonuna kadar sürecek, toplam 5 milyon TL değerinde hediye dağıtımını kapsayan kampanyası, tedavi gören çocukları da unutmadı. Kampanya boyunca Playland, Kansersiz Yaşam Derneği’nin desteklediği minikleri eğlence merkezlerinde ağırlarken; dernek aracılığıyla deprem bölgesi dâhil olmak üzere dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da hediyeler ulaştıracak.