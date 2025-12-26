×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağÇırağan’da görkemli davet
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Çırağan’da görkemli davet

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Seyahat tutkunları, Işık Şimşek ve Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen davette buluştu.

Haberin Devamı

Seyahat dünyasının prestijli yayınlarından Travel + Leisure, Türkiye’de yayın hayatına başladı. Ahu Serter’in sahibi olduğu yayın grubundan çıkan derginin yayıncılığını Işık Şimşek, genel yayın yönetmenliğini ise cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimlerden Özlem Avcıoğlu üstleniyor.

Çırağan’da görkemli davet


Uzun yıllardır seyahat yazarlığı yapan ve tam bir seyahat tutkunu olan Özlem Avcıoğlu’nun liderliğinde yayımlanacak olan derginin Türkiye’ye gelişi, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen şık bir davetle kutlandı. Işık Şimşek ve Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Arzu Sabancı, Gökhan Avcıoğlu, İlkem Öztürk, Rüya Büyüktetik başta olmak üzere çok sayıda tanınmış isim katıldı. Gecede, seyahatin ilham veren dünyası ve bu yeni yayın yolculuğu keyifli bir atmosferde taçlandırıldı.

Haberin Devamı

Omakase gecesi

Scarpetta, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta özel bir gastronomi gecesine ev sahipliği yaptı.

Çırağan’da görkemli davet

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin gastronomi yazarı kızı Dijan Köse ve Andım Korkut küratörlüğünde gerçekleşen gecede, Japonya’dan özel olarak tedarik edilen ürünlerle hazırlanan ‘Omakase’ menü büyük beğeni topladı. Menüye, şef Burcu Önal’ın imzası damga vururken, davetin konukları arasında Hare Dinçer, Selin Açık ve Narmina Işık da yer aldı.

“Kafamdakiler”e ödül

Çırağan’da görkemli davet

Samimi anlatımı ve gerçek hayat hikâyeleriyle dikkat çeken Kafamdakiler Podcast, üniversite öğrencilerinin favorisi oldu. Programın yaratıcısı ve sunucusu Mehtap Algül, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “yılın en trend podcast” ödülüne layık görüldü. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Algül, “Bu ödülü öğrencilerden almak benim için ayrı bir gurur” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Haberin Devamı

Anlamlı iş birliği

Çırağan’da görkemli davet

Playland ve Kansersiz Yaşam Derneği, yılbaşında anlamlı bir iş birliğine imza atıyor. Playland’ın 21 Aralık’ta başlayan ve ocak sonuna kadar sürecek, toplam 5 milyon TL değerinde hediye dağıtımını kapsayan kampanyası, tedavi gören çocukları da unutmadı. Kampanya boyunca Playland, Kansersiz Yaşam Derneği’nin desteklediği minikleri eğlence merkezlerinde ağırlarken; dernek aracılığıyla deprem bölgesi dâhil olmak üzere dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da hediyeler ulaştıracak.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Düşen uçakta Ankara büyük tehlike atlatmış

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde olmanın anlam ve önemi

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Parlayan her şey yol göstermez

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Resimlerine aryaları eşlik edecek

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Maç planlamasını Avrupalılar bilmiyor, bizimkiler biliyor

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ