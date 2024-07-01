Çırağan Sarayı’nda evlendiler

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Törene, çiftin ailesi ve yakın dostlarından oluşan 30 kişi katıldı. Burcu Erçil, Begüm Salihoğlu imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, Mehmet Yayla ise Beymen tasarımı damatlığıyla şıklığını konuşturdu.

Nikâhın şahitliklerini damat tarafında Sani Şener, gelin tarafında ise Kerem Ertan üstlendi. Ben de çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Sevgililer detoks kampında!

Ünlü oyuncu Metin Akdülger ile sevgilisi influencer Cansu Akın, Avusturya’da detoks kampına girdi. Çift, dünyaca ünlü bir detoks merkezinde hem toksin hem de stres attı.

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Sevilen oyuncu Metin Akdülger, yoğun maratonuna kısa bir ara vererek büyüleyici Avusturya’da Altaussee köyünde bulunan sağlık merkezi Mayrlife Altaussee’da detoks kampına girdi.





Akdülger, sevgilisi Cansu Akın’la 6 gün boyunca kendilerine sunulan beslenme ve sağlık programlarıyla enerji depoladı.

Sağlıklı beslenip hem bedenen hem de ruhen arınan çift, buz gibi Altaussee gölünde yüzdü, yoga yaptı, drenaj masajı yaptırdı.





Ayrıca Cryo Center’da kas ağrılarını dindiren, hücre yenilene, rejenerasyon hızını artıran -110 derecede soğuk odada 2 dakika kalarak bağışıklık sistemlerini güçlendirdi.

Bakü ziyareti

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, doktorlar ve iş insanlarından oluşan bir heyet, İstanbul’dan Bakü’ye bir ziyarette bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri ve 40’ın üzerinde dernek kurmasıyla tanınan Monik İpekel ve Toplum Gönüllüsü Uzman Biyolog Dr. Çiğdem Üregen’in de konuşmacı olduğu müzakerede, “Hibrit savaşların narkotik yüzü” başlıklı sorun ele alındı.

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Toplantının moderatörlüğünü ise Azeri gazeteci ve televizyoncu Aygün Murathanlı yaparken, Dr. Çiğdem Üregen, bağımlılık konusundaki çözüm önerilerini sundu.

Toplantıda Azerbaycan hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve Liv Bona Dea Hastanesi temsilcileri de hazır bulundu.

Bodrum’da yeni mağaza

Cemiyetin ünlü isimleri Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar Demir ve Emine Kütük’ün sahibi olduğu 3 Moms, Bodrum’daki yeni mağazasını açtı.

Çocuk odaları için mimari çözümler ve dekorasyon önerileri sunan 3 Moms, dünyanın en prestijli otellerinden biri olan Mandarin Bodrum’da, dünyanın önde gelen markalarıyla birlikte yerini aldı. Üç ortak, mağazanın açılışını kutlamak için Bodrum’a giderek bu özel anı dostlarıyla paylaştı.

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