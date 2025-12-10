×
Ceyda Ateş mekik dokuyor
Ceyda Ateş mekik dokuyor

Eşi Buğra Toplusoy ile Miami’de yaşayan güzel oyuncu Ceyda Ateş, yeni dizi projesi için yeniden İstanbul’da! Üstelik bu kez yanında en büyük destekçisi, 5 yaşındaki kızı Talia da var.

Kızının büyümesiyle birlikte setlere dönen Ateş, geçtiğimiz aylarda rol aldığı diziyle ekranlara geri dönüş yapmıştı. Önümüzdeki günlerde ise yeni dizisinin setine çıkmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında da rotasını bu kez Doğu Anadolu’ya çevirecek. Bitlis ve Van’da çekilecek filmi için yeniden Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, Miami–İstanbul hattında adeta mekik dokuyor.

Kısacası; 2026, Ceyda Ateş’in yılı olmaya aday. Hem dizi hem sinema projeleriyle ekran hasretini bitirirken, hayranlarına da “Ben buradayım!” sinyali veriyor.

Depremde eğitim gündemi

Koruncuk Vakfı, “Çocuklar İçin İş Birliği Ağı” projesi kapsamında “Depremin 3. Yılında Eğitime Erişim” başlıklı bir konferans düzenledi.

Figen Samuray - Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu

Akademisyenlerin, sivil toplum temsilcilerinin ve yerel paydaşların katıldığı buluşmada, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray’ın ev sahipliğindeki konferansta, öğretmenler ve uzmanlar bölgedeki ihtiyaç ve deneyimlerini paylaştı.

Doğum günü yemeği

“Mücevherin terzisi” olarak bilinen Rafi Tüter, yeni yaşını Pronto Blue denizcilik şirketindeki ortağı Çetin Aslan ile birlikte kutladı. Ortaklar, Fethiye’de demirli iki gulet ve katamaranlarıyla Türk turizmine hizmet sağlıyor.

Çetin-Ecem Aslan - Duygu-Rafi Tüter

Eşleri Duygu Tüter ve Ecem Aslan ile birlikte kutlama yapan ortaklar, birbirine yakın doğum günlerini Tersane İstanbul’daki Mondaine de Pariso’da keyifli bir akşam yemeğiyle renklendirdi. Bu vesileyle ben de ortakların yeni yaşını kutluyorum... 

Rafi Tüter - Çetin Aslan

İtalyan esintili yılbaşı 

Mövenpick İstanbul Bosphorus’un roof katındaki Da Vittorio Ristorante Italiano, yılbaşı gecesi için hazırladığı özel konseptle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Ceyda Ateş mekik dokuyor

Boğaz’ın büyüleyici ışıltısını özgün İtalyan lezzetleriyle birleştiren mekân, Şef Vittorio Sindoni’nin modern dokunuşlarla tasarladığı özel yılbaşı menüsüyle dikkat çekiyor. DJ Uğur Ünalan’ın performansı ve geceye özel dans gösterileri, misafirlere hem lezzet dolu hem de enerjik bir yılbaşı kutlaması vaat ediyor.

 

 

