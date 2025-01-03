Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması

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Arzu ve Ömer Sabancı çifti, çocukları Hacı-Nazlı, Kerim ve Hakan Sabancı ile torunları Arzu Alara’yı evlerinde ağırladı.

Aile, yeni yıla birlikte girerek sıcacık bir gece geçirdi.





Zeynep Yılmaz, sevgilisi Bülent Ciritci ile yeni yıla birlikte girdi. Çift, romantik bir akşam geçirerek yeni yılın ilk anlarını paylaştı.





Nil Bentürk Uyguner, evinde yılbaşı daveti verdi. Uyguner, Eda Kosif ve Aslı Gümüşel gibi ünlü isimleri ağırladı. Davet renkli anlara sahne oldu.





Bebek’te bir mekânda dostlarıyla kutlama yapan Aslı Üstünkaya, Melkan Gürsel, Melisa Mızraklı ve Elif Mısırlı gibi cemiyetin tanınmış isimleriyle birlikte eğlendi.





Derin Mermerci, ikiz kızları Lal, Mila ve sevgilisi Murat Aslan ile Çiğdem Simavi’nin düzenlediği özel bir yılbaşı davetindeydi. Davette her yıl olduğu gibi tombala oynandı, misafirler nostaljik bir eğlence yaşadı.





Maya Portakal ve İbrahim Bitargil çifti, dostlarıyla birlikte bir kutlama düzenledi. Gece, samimi bir atmosferde geçti ve keyifli anlara sahne oldu.





Melis Hatipoğlu, Burak Hatipoğlu





Sinan ve Melda Kosif çifti, kızları Mayla ve Melina ile birlikte ailece kutlama yaptı.





Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras oğullarıyla mutluluk pozu verdi.





Beyza Uyanoğlu, Şişli Marriott Otel’de düzenlediği davette dostlarını ağırladı. Geceye damgasını vuran ise Ajda Pekkan’ın unutulmaz performansı oldu.





Beyza Uyanoğlu - Mehmet Uyanoğlu - Ajda Pekkan





Yasemin Taciroğlu Uras, eşi Ahmet Uras ve annesi Nedret Taciroğlu ile Günay’da düzenlenen bir etkinlikte yeni yılı karşıladı.





Yakın dostlar Moris Kohen, Ralf Tezman, Necmettin Karabacak, Selhan Aloğlu ve Umut Özkanca, aileleriyle birlikte yılbaşı kutlamalarını bir arada geçirdi.





Begüm ve Adnan Şen çifti, yaşadıkları Beverly Hills’de yeni yıla girdi. Çift, özel bir davetle 2025’i karşıladı.





Moris Kohen-Pınar Hacı Arifoğlu





