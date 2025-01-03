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Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

2025 yılının gelişiyle birlikte cemiyet hayatının tanınmış isimleri farklı mekânlarda ve atmosferlerde yılbaşı coşkusunu yaşadı. İşte ünlü isimlerin yılbaşı gecesi anekdotları...

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Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Arzu ve Ömer Sabancı çifti, çocukları Hacı-Nazlı, Kerim ve Hakan Sabancı ile torunları Arzu Alara’yı evlerinde ağırladı.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlamasıAile, yeni yıla birlikte girerek sıcacık bir gece geçirdi.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Zeynep Yılmaz, sevgilisi Bülent Ciritci ile yeni yıla birlikte girdi. Çift, romantik bir akşam geçirerek yeni yılın ilk anlarını paylaştı.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Nil Bentürk Uyguner, evinde yılbaşı daveti verdi. Uyguner, Eda Kosif ve Aslı Gümüşel gibi ünlü isimleri ağırladı. Davet renkli anlara sahne oldu.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Bebek’te bir mekânda dostlarıyla kutlama yapan Aslı Üstünkaya, Melkan Gürsel, Melisa Mızraklı ve Elif Mısırlı gibi cemiyetin tanınmış isimleriyle birlikte eğlendi.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Derin Mermerci, ikiz kızları Lal, Mila ve sevgilisi Murat Aslan ile Çiğdem Simavi’nin düzenlediği özel bir yılbaşı davetindeydi. Davette her yıl olduğu gibi tombala oynandı, misafirler nostaljik bir eğlence yaşadı.  

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Maya Portakal ve İbrahim Bitargil çifti, dostlarıyla birlikte bir kutlama düzenledi. Gece, samimi bir atmosferde geçti ve keyifli anlara sahne oldu.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Melis Hatipoğlu, Burak Hatipoğlu

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Sinan ve Melda Kosif çifti, kızları Mayla ve Melina ile birlikte ailece kutlama yaptı.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras oğullarıyla mutluluk pozu verdi.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Beyza Uyanoğlu, Şişli Marriott Otel’de düzenlediği davette dostlarını ağırladı. Geceye damgasını vuran ise Ajda Pekkan’ın unutulmaz performansı oldu.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Beyza Uyanoğlu - Mehmet Uyanoğlu - Ajda Pekkan

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Yasemin Taciroğlu Uras, eşi Ahmet Uras ve annesi Nedret Taciroğlu ile Günay’da düzenlenen bir etkinlikte yeni yılı karşıladı.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Yakın dostlar Moris Kohen, Ralf Tezman, Necmettin Karabacak, Selhan Aloğlu ve Umut Özkanca, aileleriyle birlikte yılbaşı kutlamalarını bir arada geçirdi.

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Begüm ve Adnan Şen çifti, yaşadıkları Beverly Hills’de yeni yıla girdi. Çift, özel bir davetle 2025’i karşıladı.  

Cemiyetin renkli yılbaşı kutlaması
Moris Kohen-Pınar Hacı Arifoğlu


#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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