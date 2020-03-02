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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Çelişkilerle dolu aşk

2 Mart 2020

Ece Erken, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından sevgilisinin aylar önce boşanma davası açtığını öne sürerek kendisini savundu. Ancak 9 ay önce açıldığı iddia edilen boşanma davası evrağındaki çelişkiler dikkat çekti.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Ece Erken, “Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar” açıklamasını yaptı.
Çelişkilerle dolu aşk
Mahmutyazıcıoğlu da Erken’in açıklamasına destek olmak için 12.07.2019’da açtığını iddia ettiği boşanma davasının evrağını basına yolladı. Ancak boşanma evrağındaki ‘çelişkiler’ dikkatten kaçmadı.
Çelişki 1: Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) aldığı boşanma evrağında davaya hangi Aile Mahkemesi’nin bakacağı yazmıyor.
Çelişki 2:
Evrakta “anlaşmalı boşanma” ibaresi yer alıyor. İki tarafın anlaşmalı olarak açtığı davalar en fazla 3 ay içinde sonuçlanıyor ancak bu davanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen netice alınamaması kafalarda soru işareti bırakıyor.
Eldeki veriler, böyle bir davanın 12.07.2019 tarihinde açılmadığını yönünde. Anlaşılan Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davası formu doldurup sadece çıktı almış.
Zaten UYAP’ın sisteminde de böyle bir dava görülmüyor. Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Yazıcıoğlu’nun da o tarihlerde sarmaş dolaş birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınlanması, dava açılmadığı iddiasını kuvvetlendiriyor.
Dava
yeni açıldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davasını , Ece Erken’le ilişkisi basına yansıyınca açtı. 19.02.2020 tarihinde açılan dava, 10. Aile Mahkemesi’nde ‘çekişmeli’ olarak görülecek.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davası hakkında yayın yasağı aldırdı. Ancak bu karara rağmen Ece Erken’in sosyal medya ve moderatörlüğünü yaptığı magazin programında konu hakkında açıklama yapması dikkat çekiyor.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle çekilen bu karesini Instagram sayfasında paylaştı.
Çelişkilerle dolu aşk

Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknede arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.
Çelişkilerle dolu aşk

Kızından küçük
Ünlü müteahhit Hasan Erdem, geçtiğimiz aylarda 5’inci kez baba oldu...
Çelişkilerle dolu aşk
Erdem, 2000 yılında cemiyetin ünlü kadınlarından Ayşe San’la ikinci evliliğini yapmıştı. Erdem, 2000 yılında cemiyetin ünlü kadınlarından Ayşe San’la ikinci evliliğini yapmıştı. Üçüz bebekleri olan çiftin evliliği ise kısa sürmüştü. Boşanmanın ardından gözlerden uzak bir hayat süren işadamı şimdilerde eski sekreteri olan Hanen Atay’la aşk yaşıyor. Erdem’in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Öykü Erdem’den de küçük olan Hanen Atay geçtiğimiz aylarda Amerikan Hastanesi’nde doğum yapmış. Çift, minik kızlarına Eylül adını vermiş. 

Yeni
yaşını
ailesiyle kutladı
Genç işadamı Abdullah Taşkın kısa flörtün ardından 2015’te Reyhan Göksun ile nikâh masasına oturdu.
Çiftin bu evlilikten Ahmet Suat isminde bir de oğulları oldu. Ailesiyle birlikte gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşayan Taşkın önceki gün yeni yaşını kutladı. Taşkın’ın kirpi şeklindeki doğum günü pastasını da oğlu Ahmet Suat seçmiş. Babasının doğum günü kutlamasını sahiplenen Ahmet Suat’ın pastanın mumlarını tek başına söndürmesi, herkesi güldürdü.
Çelişkilerle dolu aşk


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