Büyük buluşma

Hadise, Belçika’da yaşayan annesine tatil jesti yaptı! Bodrum’da lüks bir otelin rezidansını kiralayan sanatçı, 1 aylık tatil için 200 bin TL ödedi.

Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika’da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz’ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum’a getirdi.

KENDİSİ İSTANBUL’A DÖNDÜ

Le Meridien Bodrum’un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş. Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de “O Ses Türkiye Rap”te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz’da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise’nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.

Sevgililer tatilde

Geçtiğimiz günlerde 40’ıncı yaş gününü kutlayan cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, sevgilisi Taha Tatlıcı ile birlikte Bodrum’a gitti. Tatlıcı’nın teknesinde görüntülenen Benardete, bir yandan dinlenirken bir yandan da telefonla İstanbul’daki işlerinin takibini yaptı. İç mimar hizmeti sunan ünlü işkadını, aynı zamanda modacı Banu Bora ile birlikte kendi moda markasını çıkarmıştı. Bununla da yetinmeyerek catering hizmeti sunan Tabletales’e ortak olmuş ve son olarak da Hande Korgül Abut’la lüks çiçekçi Louloudis’i açmıştı. İşi başından aşkın olan Benardete, fırsat bulup tatile çıksa da işleri arkasında bırakamamış belli ki!