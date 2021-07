Büyük buluşma

Kemer Country Club’da bu yıl ikincisi düzenlenen “Golf Challenge”, golf tutkunlarını bir araya getirdi. Üç gün süren ve yoğun ilgi gören turnuva ödül töreniyle sona erdi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda 10-11 ve 12 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşti. Üç gün süren turnuvaya, golf tutkunları katıldı. Tüm gün birbirleriyle yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.

350 DAVETLİ KATILDI

12 Haziran Cumartesi günü ödül töreni ile tamamlanan Golf Challenge’a ilgi yoğundu. Tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe üç gün boyunca 350’ye yakın davetli katıldı. Dereceye giren isimlere kupalarını, Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Şahin Cat Men’s A kategorisinde Hasan Ceylan birinci, Ali İslamoğlu ikinci, Fehmi Zorlu ise üçüncü oldu. Şahin Cat Ladies A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu birinci, Serra Tokar ikinci, Nayeon Lee de üçüncü oldu.



Bülent Ciritçi-Fikret Öztürk-Erhan Kamışlı-Mehmet Ziylan

Ahmet Özyazıcı-Gürkan Başeğmez-Salih Fazlıoğlu-Taner AnkaraSaniye Fazlıoğlu-Elçin Sönmez-Arda Obuz-Cengiz IşıkaraZeynep Başkaya-Fulya Filiz-Cansen Başaran SymesÖZEL ÖDÜLLERÖzel ödüller de sahiplerini buldu. “Nearest to the Pin Leadies” kategorisinde Şefika Kırçuval’a, “Nearest to the Pin Men’s”de Bülent Ciritçi’ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi. “Longest Drive Ladies” kategorisinde Beyhan Benardete’ye, “Longest Drive Men’s” kategorisinde Ali İslamoğlu’na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.