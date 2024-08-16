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Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

#Burak Yılmaz#Sevmek Zamanı#Kerem Tümay

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Bodrum’da yatırım yaparak 5 milyon Euro’ya yakın para harcadı ve hem ev hem tekne aldı!

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Başarılı futbol kariyerinin ardından Kayserispor Teknik Direktörü olan Burak Yılmaz, yazı geçirmek için Bodrum Yalıkavak’ta lüks bir yazlık ev ve bir tekne satın aldı. Yılmaz, Bodrum’un gözde bölgelerinden Yalıkavak’ta yer alan yazlık evi için 4 milyon Euro ödedi.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

Ünlü futbol adamı, deniz keyfini de ihmal etmedi ve Türk firması Fabbro Yachts’ın 13 metrelik F45 Cabrio modelini tercih etti. Lüks tekne için 700 bin Euro harcayan Yılmaz, Bodrum’da yazın tadını çıkaracak.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

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Hem evi hem de teknesiyle dikkat çeken Burak Yılmaz, futbol kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

Yıllara meydan okuyan kare

Metin Erksan’ın kült filmi “Sevmek Zamanı”ndaki rolüyle Türk sinemasında unutulmaz bir iz bırakan oyuncu Sema Özcan, ünlü iş insanı Mehmet Sarper’le evlendikten sonra mesleğini bırakma kararı almıştı. Uzun yıllardır Fransa’nın Paris ve Cannes şehirlerinde yaşayan çift, gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

Kameralardan uzak kalmayı seven Sema Özcan’ın son fotoğrafı, yakın arkadaşı rahmetli Erol Günaydın’ın torunu 9 yaşındaki Güneş tarafından çekildi. Fotoğrafta, Sema Özcan’ın yıllara meydan okuduğu görülüyor. Özcan’ın zarif ve duru güzelliğini koruduğu bu kare, nostalji severleri bir kez daha onun unutulmaz performanslarına götürdü.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

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İddialar asılsız çıktı!

Kerem Tümay ve eski eşi Merve Arkon hakkındaki polemiklerin gerçeği yansıtmadığını öğrendim. Yaptığım araştırmalara göre, bu tür sorunlar ilk boşanma sürecinde yaşanmış olsa da aralarındaki gerilimler sona ermiş durumda. Ayrıca Tümay’ın işlerinin iyi olmadığı yönündeki iddialar da asılsız çıktı. Eski çift, çocukları için huzurlu bir ilişki kurma yolunda adımlar atmayı tercih etmiş. Tarafların, çocuklarının mutluluğu için saygılı bir ilişki sürdürmeye devam ettiklerini belirttikleri söyleniyor.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

Gastronomi şöleni

2024 yaz sezonunda kapılarını açan Avantgarde Refined Yalıkavak, ağustos ayında gerçekleşecek etkinliklerle gastronomi tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

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Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı

17 Ağustos’ta döner ustası Bayramoğlu, Ace Brunch ev sahipliğinde lezzetli döner ziyafeti sunacak. 23 ve 24 Ağustos’ta ise 7 Mehmet Restoran, modern Akdeniz mutfağıyla damakları şenlendirecek. Ayrıca 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde canlı caz müziği eşliğinde Ace the Brunch, misafirlere gastronomik bir şölen sunacak.

Burak Yılmaz’dan Bodrum yatırımı
 

 

#Burak Yılmaz#Sevmek Zamanı#Kerem Tümay
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