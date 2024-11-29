Bünyamin Aydın baba oldu

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2015 yılında Lamia Aydın ile evlenen ünlü tasarımcı, 12 Ekim 2024 tarihinde dünyaya gelen oğullarına Zayn ismini verdiklerini duyurdu. Bebeğin yüzünü henüz paylaşmayan çift, nazar değmesinden çekiniyor. Bünyamin Aydın, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, “İlk sneaker’ı” diyerek bebeğin ayakkabılarını gösterdi; ancak Zayn’in yüzünü gizlemeyi tercih etti.





Zayn ismi ne anlama geliyor?



Zayn ismi, Arapça kökenli olup ‘güzellik’, ‘zarafet’ ve ‘ihtişam’ anlamlarına geliyor. Manevi anlamıyla estetik ve ahenk ifade eden isim, özellikle son yıllarda dünya genelinde popülerlik kazandı.

Bünyamin ve Lamia Aydın çifti, sade ancak anlamlı bu ismi tercih ederek hem estetik bir isim seçmiş hem de Lamia Hanım’ın kökleriyle kültürel bir bağ kurmuş oldu. Zayn bebeğe ben de sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür dilerim!

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O şimdi ‘Clean Girl’!

Türkiye’ye sık sık geldiğinden, Hollywood yıldızı Lindsay Lohan’ı çok kez yakından görmüş ve fotoğraflarını çekmiştim. Son yıllarda yüzü bir hayli çökmüştü, ta ki geçtiğimiz aylarda pırıl pırıl bir görünümle ortaya çıkana kadar!

Çevremdeki kadın arkadaşlarımın hepsi bunu konuşuyor! Meğer bu, estetik dünyasında yeni bir trendmiş; adı da ‘Clean Girl Akımı’. Bunu nereden mi öğrendim? Tabii ki Türkiye’de bu işin öncülerinden, Medikal Estetik ve Antiaging Uzmanı Dr. Abdurrahman Efem’den. Bu akımda abartılı dolgulara ve yapay ifadelere yer yok. Dr. Efem, “Artık insanlar dolgu yerine PRP, mezoterapi ve altın iğne gibi cildi iyileştiren uygulamalara yöneliyor” diyor.

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İş dünyası buluştu

QNB Türkiye, dokuz yıldır düzenlediği İstanbul Buluşmaları ile iş dünyasının önemli isimlerini bu yıl Tersane İstanbul’da bir araya getirdi.

Genel Müdür Ömür Tan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; seyahat yazarı, tarihçi ve rehber Saffet Emre Tonguç eşliğinde Haliç’te özel bir tarih turu düzenlendi. Etkinlikte misafirlere ayrıca Canan Anderson’ın müzik dinletisi eşlik etti. Ömür Tan, “Bu buluşmalarla müşterilerimize benzersiz bir İstanbul deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yılbaşı coşkusu başladı

The Peninsula İstanbul, yeni yıl dönemine yılbaşı ağacı ışıklandırma seremonisiyle ‘merhaba’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde otelin ikonik lobisinde gerçekleşen “Tree Lighting” etkinliğine Ahmet-Ayşegül Hotiç, Ayşe Tolga, Caner Erdeniz-Müge Boz gibi ünlü isimler katıldı. The Peninsula Orkestrası ve Daddy Cool grubunun performanslarıyla renklenen gecede, Make-A-Wish Türkiye Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, Dernek Elçisi Alina Boz ve Genel Müdür Jonathan H. Crook, ağacın ışıklarını yakarak etkinliği başlattı. Misafirler, yılbaşı ruhunu yansıtan lezzetler eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

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Hem iş hem tatil

Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Medikal Direktörü Burak Tuncer, eşi Feyza Tuncer ile Zürih’te hem iş ziyareti hem de kısa bir tatil yaptı. Sık sık yurtdışı şubelerini ziyaret eden Burak Tuncer, bu kez de Esteworld’ün Zürih ofisindeydi. Tuncer iş ziyareti sonrasında eşiyle Zürih Gölü’ndeki meşhur Zürih föndücüsünde keyifli bir akşam geçirdi.