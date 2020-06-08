Bu yaz kendi evlerinde kalacaklar

Her yaz Bodrum’dan ev kiralayan Pınar ve İlhan Sabancı, bu yazı kendi evlerinde geçirecek. Üç çocuk sahibi çift, genişleyen aileleri için Cezmi Mutlu’nun Hebilköy’deki lüks evini satın aldı.
2010’da nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini üç çocukla perçinleyen Pınar-İlhan Sabancı çifti, bu yazı Bodrum’da kendi evlerinde geçirecek.
Her yıl ev kiralayan ve tüm yazı çocuklarıyla o evde geçiren Pınar Hanım için İlhan Bey kesenin ağzını açmış ve Cezmi Mutlu’nun Hebilköy’deki lüks evini satın almıştı.
Geçen kış evin içini mimar Pınar Hacıarifoğlu’na yaptıran Sabancı çifti, ilk fırsatta çocuklarıyla Bodrum’a geçerek bu yeni yazlıklarına yerleşecek.
Yeni evlerinde İlhan Bey tüm yaz anne-babası Neslihan-Yalçın Sabancı’yı da ağırlayacakmış.
İSTANBUL’DA DA
YENİ EVE
İlk çocukları Yalçın’ı 2014’te kucaklarına alan çift, 2016’da kızları Arya’ya kavuşmuş, 2019’da doğan kızları Lia ile de üçüncü kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
İlhan Bey’in annesiyle babası Neslihan-Yalçın Sabancı’nın Beylerbeyi’ndeki yalısında oturan çift, ailenin büyümesiyle 6 ay önce Kandilli’deki yeni evlerine taşındı.
Yalçın-Neslihan Sabancı
Bu evi de yine çalışmalarını çok beğendikleri mimar Pınar Hacıarifoğlu’na yaptırdılar. 10 yıl içinde iki kişiden beş kişiye genişleyen aile, hem yazlık hem de kışlık evlerinde güle güle otursun...
Pınar Hacıarifoğlu
Bodrum âşıkları
Oyuncu Eda Ece, seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte bugün Bodrum’a tatile gidiyor.
Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tatile başladı. Ece’nin rol aldığı dizi koronavirüs nedeniyle, erkenden sezon finali yapmış, tüm ekip karantinaya girmişti.
Eda Ece de bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti.
Aldığım duyumlara göre çift, tatili baş başa geçirmek için Bodrum’un yolunu tutmuş. Bodrum’da ev kiralayan çift ağustosa kadar burada kalacak. Ağustosta İstanbul’a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek.
Eda Ece, tekrar sete başlarken, Buğrahan Tuncer de takımı Anadolu Efes ile kampa girerek, yeni sezon için hazırlanacak.
Bu arada çift, Bodrum’a otomobilleriyle gitmeyi tercih etmiş. Çünkü Ece’nin, Pomeranian cinsi köpeği ‘Pluto’yu uçağın kargo bölümüne vermeye gönlü razı olmamış.
Kiraya el attı
Güzel oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç’ın maddi sıkıntı yaşamasıyla oturdukları evin kirasına ortak oldu. Yeni dizi projesi onaylanan Erçel, aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladı.
Henüz evlilik yemini etmediler ama onların aşkı hem iyi günde hem de kötü günde galip geliyor!
Oyuncu Hande Erçel ve müzisyen Murat Dalkılıç’tan bahsediyorum...
2017’de başlayan ilişkilerine 10 ay sonra nokta koyan çift, Hande Hanım’ın annesi Aylin Erçel’in kanser tedavisi sırasında yeniden görüşmeye başlamıştı. Annesinin hastalığa yenik düşerek, 48 yaşında vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşayan Erçel’e de en büyük desteği Murat Dalkılıç vermişti.
İlişkilerine ikinci şansı veren çift, şimdi aynı evi paylaşıyor.
Bu kez Murat Dalkılıç, zor zamanlar geçiriyor ve Erçel, sevgilisine her türlü desteği veriyor. Geçen yıl, genç oyuncu Melis Sezen ile birlikte “Dünya Hali” diye bir film çeken Dalkılıç, gişede umduğunu bulamamıştı. Filmin yapımcıları arasında olan müzisyen, filmin istenilen gişeyi elde edememesiyle meğer büyük para kaybetmiş.
Üstüne koronavirüs salgını nedeniyle konserlerinin iptal olmasıyla maddi sıkıntıya giren Dalkılıç’a, sevgilisi yardım eli uzattı.
Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti.
Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek. Bu zamanda böyle aşk, böyle fedakarlık zor bulunur.
Bu yaz kendi evlerinde kalacaklar
Her yaz Bodrum’dan ev kiralayan Pınar ve İlhan Sabancı, bu yazı kendi evlerinde geçirecek. Üç çocuk sahibi çift, genişleyen aileleri için Cezmi Mutlu’nun Hebilköy’deki lüks evini satın aldı.
2010’da nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini üç çocukla perçinleyen Pınar-İlhan Sabancı çifti, bu yazı Bodrum’da kendi evlerinde geçirecek.
Her yıl ev kiralayan ve tüm yazı çocuklarıyla o evde geçiren Pınar Hanım için İlhan Bey kesenin ağzını açmış ve Cezmi Mutlu’nun Hebilköy’deki lüks evini satın almıştı.
Geçen kış evin içini mimar Pınar Hacıarifoğlu’na yaptıran Sabancı çifti, ilk fırsatta çocuklarıyla Bodrum’a geçerek bu yeni yazlıklarına yerleşecek.
Yeni evlerinde İlhan Bey tüm yaz anne-babası Neslihan-Yalçın Sabancı’yı da ağırlayacakmış.
İSTANBUL’DA DA
YENİ EVE
İlk çocukları Yalçın’ı 2014’te kucaklarına alan çift, 2016’da kızları Arya’ya kavuşmuş, 2019’da doğan kızları Lia ile de üçüncü kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
İlhan Bey’in annesiyle babası Neslihan-Yalçın Sabancı’nın Beylerbeyi’ndeki yalısında oturan çift, ailenin büyümesiyle 6 ay önce Kandilli’deki yeni evlerine taşındı.
Yalçın-Neslihan Sabancı
Bu evi de yine çalışmalarını çok beğendikleri mimar Pınar Hacıarifoğlu’na yaptırdılar. 10 yıl içinde iki kişiden beş kişiye genişleyen aile, hem yazlık hem de kışlık evlerinde güle güle otursun...
Pınar Hacıarifoğlu
Bodrum âşıkları
Oyuncu Eda Ece, seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte bugün Bodrum’a tatile gidiyor.
Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tatile başladı. Ece’nin rol aldığı dizi koronavirüs nedeniyle, erkenden sezon finali yapmış, tüm ekip karantinaya girmişti.
Eda Ece de bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti.
Aldığım duyumlara göre çift, tatili baş başa geçirmek için Bodrum’un yolunu tutmuş. Bodrum’da ev kiralayan çift ağustosa kadar burada kalacak. Ağustosta İstanbul’a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek.
Eda Ece, tekrar sete başlarken, Buğrahan Tuncer de takımı Anadolu Efes ile kampa girerek, yeni sezon için hazırlanacak.
Bu arada çift, Bodrum’a otomobilleriyle gitmeyi tercih etmiş. Çünkü Ece’nin, Pomeranian cinsi köpeği ‘Pluto’yu uçağın kargo bölümüne vermeye gönlü razı olmamış.
Kiraya el attı
Güzel oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç’ın maddi sıkıntı yaşamasıyla oturdukları evin kirasına ortak oldu. Yeni dizi projesi onaylanan Erçel, aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladı.
Henüz evlilik yemini etmediler ama onların aşkı hem iyi günde hem de kötü günde galip geliyor!
Oyuncu Hande Erçel ve müzisyen Murat Dalkılıç’tan bahsediyorum...
2017’de başlayan ilişkilerine 10 ay sonra nokta koyan çift, Hande Hanım’ın annesi Aylin Erçel’in kanser tedavisi sırasında yeniden görüşmeye başlamıştı. Annesinin hastalığa yenik düşerek, 48 yaşında vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşayan Erçel’e de en büyük desteği Murat Dalkılıç vermişti.
İlişkilerine ikinci şansı veren çift, şimdi aynı evi paylaşıyor.
Bu kez Murat Dalkılıç, zor zamanlar geçiriyor ve Erçel, sevgilisine her türlü desteği veriyor. Geçen yıl, genç oyuncu Melis Sezen ile birlikte “Dünya Hali” diye bir film çeken Dalkılıç, gişede umduğunu bulamamıştı. Filmin yapımcıları arasında olan müzisyen, filmin istenilen gişeyi elde edememesiyle meğer büyük para kaybetmiş.
Üstüne koronavirüs salgını nedeniyle konserlerinin iptal olmasıyla maddi sıkıntıya giren Dalkılıç’a, sevgilisi yardım eli uzattı.
Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti.
Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek. Bu zamanda böyle aşk, böyle fedakarlık zor bulunur.