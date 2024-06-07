Çeşme’de Bir Başka Aşk

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Filmin okuma provalarına başlayan Hande Erçel, temmuzda start alacak olan çekimler için hazırlıklarını tamamlıyor.

Öğrendiğime göre Erçel’i bu süreçte sevgilisi Hakan Sabancı da yalnız bırakmayacakmış. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan sevgililer, sık sık seyahat ederek birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Davetlere ve sosyal okazyonlara da birlikte katılan ikili, belli ki çekim süresince ayrı kalmak istemiyor.

Hakan Sabancı da her fırsatta Çeşme’ye geleceğini söyleyerek sevgilisini rahatlatmış. Hep Bodrum’da görmeye alışkın olduğumuz Hakan Sabancı’yı bu yaz belli ki bol bol Çeşme’de göreceğiz...

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Global merkezini İtalya’da açtı

Yarım asırlık köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya moda endüstrisinde bayrak taşıyıcısı kuruluşlarından Orka Holding, modanın kalbi İtalya’da global gücünü taçlandıran iki stratejik yatırıma imza attı.

Grup, ülkenin endüstri merkezlerinden Bologna’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom’u Orka Global’i görkemli bir davetle açtı.



Açılışa Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ev sahipliğinde, eşi TV haber sunucusu ve programcısı Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ile iş, spor, sanat ve moda dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Açılışa Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de katılım gösterdi.

Tılsımlı iş birliği

14 ülkede satılan Juju, yükselen influencer Derev Clara Kösedağ’ın markası Declara ile özel bir yaz koleksiyonu hazırladı. Koleksiyonu moda otoritelerinin beğenisine sunmak için gerçekleştirilen davete iş birliği yapan markalardan Özlem Tezcan, Caner Çöllü ve Derev Clara Kösedağ ev sahipliği yaptı.

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Davete Şükrü Özyıldız, Sibil Çetinkaya, Yasemin Sadıkoğlu, Jermin Çetinkaya, Narod Çetinkaya, Eda–Ferhat Zamanpur, Pelin Kaya, Mina Saygı, Ecem Oltulu, Damla Altun gibi tanınmış isimler katıldı. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, Juju ve Declara mağazalarının yanı sıra online platformlarda da satışa sunuluyor.