Bu yaz Çeşmeli oldu

Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı. Şimdilerde Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla gündemde olan Mermerci’yi tebrik etmek için aradım.
Jean’in ana malzemesi olan denim kumaşın, Türkiye’deki ilk üreticisinin rahmetli babası Mehmet Ata Mermerci olduğunu söyleyen Derin Mermerci, “Günün birinde denimle yolumun kesişmesi bu yüzden en büyük dileğimdi” dedi.
Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla, bu dileğine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Mermerci, esas bombayı ise sona sakladı!
Artık başka markalar için kapsül koleksiyonu hazırlamayacağını belirten Derin Mermerci, ekibiyle birlikte kendi markasını kurmak için hazırlıklara başladığını söyledi.
Nazar boncukla Bodrum’a “merhaba”
Bodrum, bu yaz Louis Vuitton’a da ev sahipliği yapıyor. Yalıkavak Marina’da konumlanan iki katlı mağaza, nazar boncuklu vitrinleriyle sanatsal bir göz ziyafeti sunuyor. Marka, yeni mağazası için şık bir jest yaparak, limitli sayıda “Bodrum” imzalı çanta tasarımını da beğeniye sundu. Çantada, Bodrum denizinin sonsuz maviliğine ithafen bu rengin farklı tonları, deniz kabuğu şeklindeki deri bir aksesuvarla buluşuyor.
Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış! Dilan Çiçek Deniz’i, anne ve babası Yasemin-Sedat Aloğlu ile tanıştıran Alihan Aloğlu, sevgilisini aile yemeklerine de götürmeye başlamış. Haftada bir kez yenilen aile yemeklerine dahil olan Dilan Çiçek Deniz’in, Aloğlu ailesi tarafından çok sevildiğini öğrendim.
Şimdilerde Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncu, sonrasında sevgisiyle de alternatif bir tatil planlıyormuş.
Yazı birlikte geçirecek olan çift, büyük ihtimalle Kuzey Ege’nin bilinmeyen koylarında denize girecek.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, aşkını şu cümlelerle anlatarak, çok mutlu olduğunun altını çizmişti:
“Aşık olunca çok ama çok mutlu bir Dilan oluyorum…
İki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek ve bunu karşındakinin sınırlarını ihlal etmeden, kendi sınırlarını da koruyarak yapmak epey zahmetli ama bir o kadar da kıymetli…”
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. “Hayırlı olsun” demek için aradığım Belözoğlu’na bundan sonra ne yapacağını sordum.
“Önce tatil” diyen yıldız sporcu, “Biliyor musun ben aslında 25 yıldır hiç tatil yapmadım” dedi.
Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez “kafasını dinleyecek...”
ÖNCE PRO LİSANSINI ALACAK
Çeşme’deki evinde eşi Tuğba Hanım, çocukları Ömer Akif, Meryem Leyla ve Zeynep Neda ile uzun bir tatil yapacak olan Emre Belözoğlu’nun telefonlarının hiç susmadığını öğrendim. Teklif üzerine teklif alan centilmen sporcuya, Milli Takım’da yardımcı hocalık yapması da teklif edilmiş. Şimdilik teklifleri kabul etmeyen Belözoğlu, önce UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlamaya karar vermiş. Yaz boyunca eğitim alacak olan Belözoğlu, pro lisansını aldıktan sonra teklifleri değerlendirecekmiş.
Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi. Hem tebrik etmek hem de hamilelik dedikodusunu konuşmak için aradığım Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, “Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten” dedi.
Temmuz ayında İbiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyerek şunları ekledi: “Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hâlâ hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!”
Yaz boyunca İbiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza’da kalacak olan çift, eylül ayında ABD’ye dönerek Miami’deki evlerine “Mrs. and Mr. Saloussi” olarak yerleşecek.
Ayrılık doğru, yeni ilişki yalan
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, bir yıl önce Londra’da North Finchley’de “T’acTing Talent Studio” adıyla bir oyunculuk okulu kurmuştu. Burada yaşayan hayranlarından yoğun ilgi gören Türkay, pandeminin araya girmesiyle okulunun kapısına kilit vurup İstanbul’a dönmüştü. Londra’da hayatın normale dönmesiyle Tuvana Türkay da okulunun kapılarını yeniden açıyor. Pandemi sürecinde İngiltere’deki hayranlarının mail bombardımanına tutulan Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra’ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz’dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.
Venedik Bienali’ne gidiyor
Bugüne kadar tablolarını New York, Miami, Roma ve Londra gibi dünyanın farklı sanat başkentlerinde sergileyen çağdaş sanatçı Laura Margarita, Venedik Bienali’nden davet aldı! 59. Venedik Bienali’nde eserlerini sergileyecek olan cemiyetin ünlü ismi, davetten büyük mutluluk duymuş.
Ancak bu yıl mayısta yapılması planlanan bienal, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmiş. Nisan 2022’de yapılacak olan 59. Venedik Bienali’ne şimdiden hazırlanmaya başlayan başarılı sanatçıyı ben de kutluyorum.
Babasından aldığı ilhamla kitap yazacak
Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Selvili, geçtiğimiz şubat ayında babası Haluk Selvili’yi uzun süren bir kanser mücadelesinden sonra kaybetmişti.
Ciddi bir koleksiyoner olan Elif Dürüst, sanat tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak için YouTube’a adım attı! Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşacak, ardından sanatçılarla bir araya gelecek.
İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu söyleyen Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirmiş.
Cüneyt Özdemir’in de bu fikri sevmesiyle kolları sıvayan Elif Dürüst, birçok sanatçıyla bir araya gelerek ürettikleri sanatın insan psikolojisine etkisini konuşmuş.
Contemporary İstanbul yarın başlıyor!Uzun bir bekleyişin ardından 15. Contemporary İstanbul, yarın start alıyor! Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen sanat fuarı, 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle bir araya geliyor.
Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyicilerle buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15’inci edisyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Contemporary İstanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Çağdaş sanatın destekçisi
Contemporary İstanbul’un gerçekleşmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer... Zira Akbank, 15 yıldır aralıksız bir şekilde fuarın ana sponsorluğunu üstleniyor.
Bir süredir adı Haldun Demirhisar’la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul’dan Göcek’e döndü. Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar’la Göcek’te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar’ın yanına gitti.
Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya’nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kafasını dağıtmak için İstanbul’daki işlerini hallettikten hemen sonra yine Göcek’e dönen oyuncunun, “Aramızda aşk yok, arkadaşız” dediği Haldun Demirhisar’la tatiline kaldığı yerden devam etme kararı aldığı öğrenildi.
Bebek geliyor
İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Vedat Alaton, nisan ayında üçüncü kez nikâh masasına oturarak, sevgilisi Seda Söğütlü ile evlenmişti.
Fenerbahçe’ye ve futbol dünyasının bir dönemine damga vuran efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, Bodrum’da adres değişikliği yaptı!
Bitez’de yeni bir ev satın alan ünlü iş insanı, Yalıkavak’ta bulunan eski yazlığını ise kızları Gülşah Gordi ve Hande Gamgam’a bıraktı. Yıldırım, çocukluklarının geçtiği Yalıkavak’taki evin satılmasını istemeyen kızlarını kırmadı ve evi satmak yerine onlara verdi.
Büyük kızlarına böyle şık bir jest yapan ünlü iş insanı, eşi Gonca Yıldırım ve en küçük kızı Yaz ile Bitez’e geçti.
Yeni projenin startını verdi
Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.
Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.Maritza İnşaat Başkanı Emir Sarıgül, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residance ve Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirmişti.
ABD’de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece “tiny house” akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!
Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin de bu akıma kayıtsız kalamadığını öğrendim.
İzmir-Seferihisar’da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış.
Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığını duydum.
Dizi çekimleri biter bitmez kız arkadaşı oyuncu Bige Önal’la birlikte Seferihisar’a gidecek olan İynemli, yaz boyunca “tiny house”unun tadını çıkaracak.
Çarşamba akşamı nişan var
Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte seyahat etmeyi çok seven ikili, pandemi nedeniyle bu tutkularına ara vermek zorunda kalmıştı. Kasabalı, TRT Belgesel kanalı için çektiği “Şehirden Uzakta” isimli programı için yıl boyunca Anadolu’yu köy köy gezerken, Sedef Avcı oğlu Can ile birlikte İstanbul’da kalmıştı. Çift, şimdi bugünlerin acısını çıkartmak için güzel bir tatil planladı!Pandemi nedeniyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen çift, bir karavan kiralayıp, yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.
Cunda aşıkları
Cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, sekiz aydır birlikte olduğu Brezilyalı model Carla Araujo ile Cunda’da tatil yapıyor. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan Araujo, bir süredir Türkiye’den bildiriyor! İstanbul’dan paylaşımlar yapan model, şimdi takipçilerine Cunda’yı tanıtıyor. Havaların ısınmasıyla Uğur Güven’in Cunda’daki evinde soluğu alan çift, tüm yazı burada geçirmeyi planlıyor.
Kendi markasını kurdu
Işın Karaca, pandemi döneminde kızı ve erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile yerleştiği Urla’da müzik üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
2002 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Milli Takıma “Pazara Kadar” şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in çağrısıyla Euro 2020 için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, “2002’de hocama ve Milli Takım’a uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası’nda! Şenol Hocam’a ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim” demişti.
Sandal, Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkıyı sonunda bitirdi. Yapılan gizlilik anlaşması gereği sadece federasyonun yetki verdiği birkaç kişi ve Şenol Güneş tarafından dinlenen dostluk ve kardeşlik temalı şarkıya önümüzdeki günlerde bol sürprizli bir klip çekilecek. Klipte 11 ünlü sanatçı yer alacak ve şarkıyı seslendirecek. Klibin de hazırlanmasının ardından şarkı UEFA’ya gönderilecek.
Euro 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran gecesi Türkiye-İtalya arasında oynanacak.
Kararın ayrıntıları ortaya çıktı
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul’un en uzak noktasını, Uskumruköy’ü tercih etti!
Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy’de bulmuş! Ben de güle güle oturmalarını diliyorum...
Yeni veliaht yolda!
Gürsoy Şirketler Grubu’na yeni bir veliaht geliyor!
“Paramparça” dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Yeni dizisi “Maraşlı”da Burak Deniz’le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor. Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış.
Duru markasının yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL almış. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi. Yaz boyunca Duru’nun kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek olan Alina Boz’u ben de tebrik ediyorum…
Şimdi oteli de var!
Alaçatı’nın simge yerlerinden Limoni, yeni sezona yeniliklerle girdi!
Hacımemiş Mahallesi’nde 20 yıldır önce dondurması, sonra da restoranıyla büyük ilgi gören Limoni, bu yaz otelini de açtı. Anıl Karadan’ın işletmeciliğini üstlendiği Alaçatı Limoni Hotel, misafirleriyle buluşmak için sabırsızlanıyor. Bölgeye özgü sempatik dekorasyonu, yüzme havuzu ve nezih hizmetiyle evlerde sıkıldığımız bugünlerden sonra küçük kaçamaklar için bir vaha olacak.
Lüks İtalyan yat markası Otam’ın Millenium 58 Hardtop modelini tercih eden İlhan Sabancı, aylar önce sipariş ettiği motoryatına kavuştu.
Miami’den getirttiği yatına 2 milyon Euro ödeyen Sabancı, denize inmek için sabırsızlanıyor.
Ünlü tasarımcı Cristiano Gatto tarafından tasarlanan yat, koyu gri gövdesi ve cam kabinli tavanıyla dikkat çekiyor.
Yüksek kalitesi ve süratiyle göze çapan tasarım, denizcilik faaliyeti gösteren Yasa Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı’nın geniş tekne koleksiyonuna çok yakışacak. İyi günlerde kullanması dileğiyle...
77. yaşa çok özel hediye
Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay’ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.
Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.
Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle “oyuncu” olduğunu da her fırsatta
vurguluyor.
Gündoğan’dan Yalıkavak’a geçiyor
Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Gündoğan’ın sırtlarında bulunan yazlığını sattı, onun yerine Yalıkavak’ın popüler projelerinden Seba Taş Evleri’nden yeni bir ev aldı. Taş Evler projesi, Yalıkavak’ın en güzel yerinde konumlanıyor. Şimdiden çok sayıda Bodrum tutkunu ünlü isim buradan ev aldı bile.
Müstakil havuzlu ve beş odalı villayı 1 milyon dolara alan Burcu Şendir’in, haziran ayında teslim edilecek yeni evinin iç dekorasyonu için harıl harıl hazırlık yaptığını öğrendim. Güzel günlerde oturması dileğiyle...
Evde oyun keyfi
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Ozan Tufan’ın kız isteyeceğini de evleneceğini de ilk benden duymuştunuz. Genç çiftin nerede oturacaklarını da yine ben yazayım...
31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan, birçok takım arkadaşı gibi eşiyle yaşamak için Acarkent’i tercih etti.
12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgileniyor.
Hasret gideriyorlar
Vatani görevini tamamlayan İbrahim Barut, ailesiyle hasret gideriyor. Eve dönmenin mutluluğunu yaşayan Barut, önceki gün babası, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile birlikte spor yaptı. Kısa dönem askerliğini İstanbul Maltepe’de yapan İbrahim Bey’i, birliğine de babası Nezih Barut bizzat teslim etmişti. Ben de vatan borcunu ödeyen İbrahim Barut’u tebrik ederim.
Sahne enerjisi, sempatikliği ve dobralığıyla yıllardır Türk halkının gönlünde taht kuran ve zirveden hiç inmeyen Seda Sayan, yaptığı akıllı yatırımlarla da biliniyor.
Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası ve Londra’da bir evi var.
TV şovlarında kullandığı “bacım” lafıyla ünlü olan sanatçı, şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi! 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa alan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.
Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.
Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.
Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.
Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.
2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.
Bu yaz Çeşmeli oldu
Bodrum’un gediklilerinden Çağla Şıkel, bu yaz pandemi nedeniyle Çeşme’den ev tuttu. Çocukları, annesi, teyzesi ve kuzenleriyle tatil yapan ünlü manken ve sunucu, 4 aylığına tuttuğu eve 250 bin lira ödedi.
Bodrum ve Çağla Şıkel yazın ayrılmaz ikililerinden... Yıllardır her yaz Bodrum’da çalıştığım için rahatlıkla şunu iddia edebilirim; ünlü modelin Bodrum’a inişiyle sezon başlar! Ta ki bu yıla kadar. Çünkü Çağla Şıkel, bu yazı çocukları ve ailesiyle Çeşme’de geçirmeye karar vermiş.
Bodrum’da kendi evi olmasına rağmen neden böyle bir karar verdiğini merak ettiğimden araştırdım. Bu yaz büyük bir aile tatili planladıklarını öğrendiğim Şıkel, çocukları, kuzenleri, annesi, teyzesi, yeğeni derken bayağı kalabalık bir kadroyla tatile çıkmış.
Bodrum’daki ev küçük olduğundan orada rahat edemeyeceğini düşünen aile, bu nedenle Çeşme’den büyük bir ev tutmaya karar vermiş.
Hafta başı tatile start veren ve bol bol paylaşım yapan Çağla Şıkel, öğrendiğime göre evi 4 aylığına kiralamış ve 250 bin TL ödemiş.
Dostlarıyla hasret giderdiler
4 Haziran’da yapılan bir törenle evlenen Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, balayını Ege koylarında geçiriyor.
Yeni evliler önceki gün yakın dostları Alpin-Hikmet Albayrak’ı görmeye gitti. Çifti teknelerinde ağırlayan Alpin-Hikmet Albayrak, dostlarıyla hasret gidermenin mutluluğunu yaşadı.
Bu anlar ölümsüzleştirmek isteyen Alpin Albayrak, Nazlı Çarmıklı Gezer ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Madrid’de şube açıyor
Vakko’nun yöneticilerinden Ediz Elhadef ile evlenerek İstanbul’a yerleşen, İspanyol moda devi Alberto Palatchi’nin kızı Gabriela Palatchi, 2018 yılında vegan restoranı Gabfoods’u açmıştı. Türkiye’nin ilk glütensiz ve rafine şekersiz restoranı olan Gabfoods, kısa sürede İstanbul’un en havalı mekanlarından biri olmuştu.
Evlere servis de yapan restoran, şimdi Gabriela Palatchi’nin anavatanı İspanya’ya gidiyor. Yakında ikinci şubelerini Madrid’de açacak olan Palatchi ve eşi Ediz Elhadef, bir süredir pandemi nedeniyle İspanya’da yaşıyordu.
Geleceğin modacıları
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın finalistleri belirlendi. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın önceki finalistlerinden, ünlü tasarımcılar Özlem Kaya ve Şansım Adalı’nın mentorluğunu yaptığı 2021 yılının 10 finalisti hayallerine bir adım daha yaklaştı. Finale kalan 10 tasarımcı, İstanbul Moda Akademisi’nde 1 yıllık eğitim hakkı kazandı. 10 finalist arasından seçilecek 3 isim, yarışmanın moda sektörüne kazandırdığı tasarımcılar arasında yer alacak.