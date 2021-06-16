Bu yaz Çeşmeli oldu

Bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kapsül koleksiyonlar hazırlayan Derin Mermerci, kendi markasını yaratmak için harekete geçti.

Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı. Şimdilerde Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla gündemde olan Mermerci’yi tebrik etmek için aradım.

Jean’in ana malzemesi olan denim kumaşın, Türkiye’deki ilk üreticisinin rahmetli babası Mehmet Ata Mermerci olduğunu söyleyen Derin Mermerci, “Günün birinde denimle yolumun kesişmesi bu yüzden en büyük dileğimdi” dedi.

Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla, bu dileğine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Mermerci, esas bombayı ise sona sakladı!

Artık başka markalar için kapsül koleksiyonu hazırlamayacağını belirten Derin Mermerci, ekibiyle birlikte kendi markasını kurmak için hazırlıklara başladığını söyledi.

Nazar boncukla Bodrum’a “merhaba”

Bodrum, bu yaz Louis Vuitton’a da ev sahipliği yapıyor. Yalıkavak Marina’da konumlanan iki katlı mağaza, nazar boncuklu vitrinleriyle sanatsal bir göz ziyafeti sunuyor. Marka, yeni mağazası için şık bir jest yaparak, limitli sayıda “Bodrum” imzalı çanta tasarımını da beğeniye sundu. Çantada, Bodrum denizinin sonsuz maviliğine ithafen bu rengin farklı tonları, deniz kabuğu şeklindeki deri bir aksesuvarla buluşuyor.