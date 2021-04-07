Bu kez daha “cool”

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisinin çekimlerini tamamladı ve sevgilisi Duygu Sarışın ile soluğu Bodrum’da aldı. Teknesine giden Ulusoy, Bodrum-Datça arasında mavi suların tadını çıkartıyor.

Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum’a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça’da aldı. Datça’da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum’a geri döndü.

Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor...

Loft’ta çay saati başlayacak

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft’ta hareketli günler yaşanıyor. Papermoon ve Sunset’in ardından Cem Hakko’nun Vakko Patisserie’sinin Loft’ta açılacağı haberi geldi. Hamdi Akın ile el sıkışan Cem Hakko, Vakko Patisserie’nin Bodrum’daki yeni şubesini Loft’ta açmaya karar verdi. İstanbul’da kış boyunca mekanlar kapalı kaldığından sosyalleşemeyen cemiyet hayatı, yazın bu açığı bol bol giderecek belli ki... Akşamüstü denizden sonra içilecek soğuk çayların yanını ise Vakko Patisserie’nin muhteşem tatlıları süsleyecek…

Londralı Hakkasan Bodrumlu oluyor!