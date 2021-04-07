Bu kez daha “cool”

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkilerine bir şans daha verdikten sonra önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladığını şubat başında yazmıştım hatırlarsanız... Şimdi somut bir adım daha atıldı! Aldığım duyumlara göre çift, yakında evlenecek ve sonra Kaan Yıldırım’a ait Beykoz Konakları’ndaki evde oturacakmış.
Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus’taki Savoy Sitesi’nde yine kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise’nin de İstinye’deki evinden çok Ulus’ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor. Ulus’taki evi çok seven Hadise’nin evlendikten sonra da burada yaşamak isteyebileceği söyleniyordu.
Karşı yakaya, Beykoz’a geçmek istemeyen güzel şarkıcının, evi ve bahçesini gördükten sonra fikrinin değiştiği iddia ediliyor. Beykoz Konakları’ndaki eve bayılan Hadise’nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş. Kiracıyla konuşan Seyhan Hanım, oğlunun evleneceğini söyleyerek, kiracının kontrat süresi bittikten sonra evi boşaltmasını rica etmiş.
Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum’a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça’da aldı. Datça’da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum’a geri döndü.
Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor...
Loft’ta çay saati başlayacak
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft’ta hareketli günler yaşanıyor. Papermoon ve Sunset’in ardından Cem Hakko’nun Vakko Patisserie’sinin Loft’ta açılacağı haberi geldi. Hamdi Akın ile el sıkışan Cem Hakko, Vakko Patisserie’nin Bodrum’daki yeni şubesini Loft’ta açmaya karar verdi. İstanbul’da kış boyunca mekanlar kapalı kaldığından sosyalleşemeyen cemiyet hayatı, yazın bu açığı bol bol giderecek belli ki... Akşamüstü denizden sonra içilecek soğuk çayların yanını ise Vakko Patisserie’nin muhteşem tatlıları süsleyecek…
Londralı Hakkasan Bodrumlu oluyor!
2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan, önceki gün milli maçta Norveç’e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la 31 Mart Çarşamba günü evleniyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.
2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat’ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç’un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.
En büyük destekçi
Ozan Tufan’ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan’a övgüler yağdırdı.
Eczacıbaşı Ailesi’ne
ikinci torun geliyor
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci kez torun heyecanı yaşıyor. Çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına alacak.
2018 yılında, Bodrum’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını Murat Coşkun’la birleştiren Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Mayıs ayında doğum yapmaya hazırlanan Coşkun’un bir oğlu olacak.
İstanbul Boğazı’nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor. Bazı yalılar o kadar görkemli ki senaryo bazen geri planda kalıyor, başrolü yalı kapıyor!
Özcan Deniz’in yeni dizisindeki yalı da görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı. Herkesin merak ettiği o yalının kime ait olduğunu öğrendim.
Yalı meğer, 600 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl Türkiye’nin en zengin 57’nci kişisi olan Yalçın Sabancı’nınmış! YaSa Holding’in patronu Yalçın Sabancı, aynı zamanda Türkiye’nin emlak krallarından.
Boğaz kıyısındaki yedi yalının sahibi olan Sabancı, Özcan Deniz’i kıramayarak Beylerbeyi’ndeki yalısında çekim yapmasına izin vermiş. Bu yalıyı görür görmez çok beğenen Deniz’in, Yalçın Sabancı’yı ikna etmek için çok uğraştığı da gelen bilgiler arasında...
Yalçın-Neslihan Sabancı
Onların ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı.
İlişkinin ortaya çıkmasıyla da magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişlerdi.
Aldığım duyumlara göre Murat Akdoğan’ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış! Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş!
Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel’e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış.
Çift, ayrı yollara gitse de hâlâ birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.
Hızlı başladı, çabuk bitti...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid’e yakalandığını açıklamıştı. Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum’a giderek bütün yazı orada geçirmişti. Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul’a dönmüş ve sete girmişti.
EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI
Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum’a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum’a karayoluyla gitti. Bodrum’u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak’ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.
Tıp Bayramı’nı kutladılar
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gülçin Derindere, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 2015 yılında Kağıthane’de hizmet vermeye başlayan hastanede tüm sağlık çalışanları için sürpriz bir etkinlik düzenledi. İki yıl ve üzeri sağlık çalışanlarına plaket verilirken, kutlamalar hediyeler ve pasta kesimiyle devam etti. Sosyal sorumluluk projelerinde birçok işe imza atan Gülçin Derindere, bu zorlu süreçte özverili çalışan tüm sağılık çalışanlarına destekleri için şükranlarını sundu.
Türkiye’nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978’de Ankara’da kuran babası Vitali Hakko’nun izinden giden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şimdi vakıflaşarak Vakko’nun sahip olduğu kültürel mirası sürdürülebilir kılacak.
Moda sektörünün, dünyanın geleceği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünen Hakko, üretim süreçlerinde de sürdürülebilir bir yaklaşıma geçilmesini istemişti.
Vakko’nun kuruluşundan bu yana sanatla, kültürle ve kültürel mirasla olan yakın ilişkisini daha da güçlendirmek için Vakko Foundation’ı hayata geçirmeyi planlayan Cem Hakko, böylece sahip oldukları sanat koleksiyonunun yanı sıra ülkenin ve dünyanın değerli sanatçılarını sanatseverle buluşturarak sanatı ulaşabilir kılacak.
Yeni platform
2012’de konsept mağaza Shopi Go’yu kuran Murat Süter, hızla markalaşmıştı. Süter, şimdi de sanatın yatırım aracından ziyade hayatın bir parçası olarak görülmesi amacıyla Shopi Go Art’ı kurdu.
Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor. Aldığım duyumlara göre şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istiyormuş.
ÖĞRENCİ OLMAYI SEVİYOR
46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”i sunuyor. Genel kültürüyle göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış. Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.
Ekolojik butik otel yapıyorlar
Elif Dağdeviren, turizm sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan eşi Cem Kınay’la birlikte ekolojik otel işine girdi! Assos’ta yapmayı planladıkları The Gaia Farm, çevre dostu lüks bir butik otel olacak. İçinde yaşadığımız yorucu çağın kaosundan bir süreliğine kaçmak isteyenleri ağırlamak amacıyla oluşturdukları projenin içinde ayrıca sekiz adet ev de bulunuyor.
2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor! En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar vermiş. Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyormuş. Ama aldığım duyumlara göre henüz bir projeye “evet” demeyi de düşünmüyormuş.
YORULDU
Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu. Şimdi işlere uzun bir mola veren Elçin Sangu, bu süreci “sosyal detoks” olarak da değerlendiriyor.
BOL BOL OKUYOR
Evinden çıkmayan ve kimselerle görüşmeyen Sangu, senaryoların yanı sıra bol bol kitap okuyup film seyrederek dinleniyor. 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşarak hayranlarını kendinden mahrum bırakmıyor.
Doğa dostu marka
Kızları Lal ve Mila’nın küçülen giysilerini “Tutumlu Anne” isimli ikinci el sitesinde sokak hayvanları yararına satışa sunan Mermerci, platformun çalışma prensibini çok beğendiğini söyledi.
Derin Mermerci, şunları da ekledi: “Esasen artık hepimizin hayata bambaşka bir pencereden bakma vakti geldi de geçiyor. Tüketimi yavaşlatmanın değerini pandemi süreci hepimize sert bir şekilde gösterdi. Eminim hepimizin evinde artık ihtiyaç duyulmayan çok fazla giysi ve aksesuvar var. Bunları değerlendirmeliyiz. Ben bu satışlardan gelecek parayla daha çok cana dokunabileceğim için inanılmaz mutluyum.”
Hem “Tutumlu Anne”nin yaratıcılarına hem de Derin Mermerci’ye büyük bir alkış...
Nişantaşı’nda buluştular
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman’ı Nişantaşı’nda gördüm. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle mekanların uzun bir aradan sonra açılmasıyla aile, çok sevdikleri Beymen Brasserie’ye öğle yemeği için gelmişti.
Ayaküstü sohbet ettiğimiz Reyhan İpekel, kızı Yasmin Gülman’ın açtığı YouTube kanalının çok iyi gittiğini söyledi. Tenis Milli Takımı’nın eski sporcusu olan Yasmin Gülman, YouTube kanalında hem sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor hem de dünyayı gezerek takipçileriyle paylaşıyor.
Ancak ikili meğer o günden sonra yakın dost kalmış. Hatta o kadar yakınlar ki, Esmersoy geçtiğimiz perşembe günü Tuna Aksu’nun yeni sevgilisi Pınar Tuğcu ile tanışmış!
Aksu ve yeni sevgilisiyle Bebek Otel’de yemek yiyen Esmersoy, duyduğuma göre Pınar Hanım’ı çok sevmiş.
Kadınlar Günü ziyareti
Medikal Estetik doktoru Cansen Yeni, Etiler’de bulunan muayenehanesinde yakın dostlarını ağırladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için kendisini ziyarete gelen isimler arasında İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın, Beyaz Butik sahibi Hacer Özil, Betül Boy Zafer, Nilhan Değer, Prof. Dr. Nurgül Keser, Pınar Aydinç, İlker Türkeri ve Özlem Özkan vardı. Cansen Yeni, yakın dostlarıyla birlikte kahve içip sohbet ettikten sonra fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Onlar ilham verdi Beymen tasarladı
Altı yıllık eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.
Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics’in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya’nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti.
Star, Akkaya’nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.
Yıllardır New York Moda Haftası’nda ses getiren defileler yapan Akkaya, punk tarzıyla Lady Gaga, Madonna, Pink gibi ünlü yıldızlar tarafından tercih ediliyor.
22 Şubat’ta evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın gelinlik ve damatlığını da tasarlayan ünlü modacı, şimdilerde hem yurtdışından hem de yurtiçinden yoğun talep görüyor.
Pandemi koşullarının hafifleyince Amerika’ya gitmeyi planlayan Akkaya, tasarımlarını dünyaca ünlü yıldızlarla buluşturmak için toplantılar yapacak.
Onlar sadece yaptıkları müzikle değil; stilleri, kişilikleri ve seçimleriyle de milyonlarca kişiyi etkileri altına alıyor. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Jennifer Lopez gibi müziğin ünlü isimleri, kurdukları markalarla kozmetik sektörünün devlerine kafa tutuyor. Balkanlar’ın süperstarı Emina Jahovic de onların izinden gidiyor!
Yıllar süren çalışmalar sonrasında kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri “Yaemina Beauty” adıyla markalaştıran Emina Jahovic, 6 ayda Balkanlar’da en çok satan kozmetik markası haline geldi.
Başarısını tebrik etmek için aradığım Jahovic, “Pandemiye ve makyaj ürünü satışlarının düşmesine rağmen önce Balkanlar’da, daha sonra Türkiye’de hızlıca pazar payı kazandık. Özellikle Balkanlar’da her girdiğimiz noktada birinci marka olduk” dedi.
HEDEFTE ÜÇ YENİ ÜLKE VAR
6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmeyi planladıklarını anlatan ünlü şarkıcı, “Balkan ülkeleriyle birlikte çok hızlı bir başlangıç yaptık ve hızımız her geçen gün büyüyerek devam ediyor” dedi. Ayrıca bir müjde verdi:
“Yurtdışı ağırlıklı olarak dijital tarafta çalışmalarımız sürüyor ama 6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmek planlarımız arasında. Bu da 100’e yakın yeni nokta açmak demek. Yaemina Beauty’yi global marka haline getirmek üzere emin adımlarla ve gururla ilerlemeye devam edeceğiz.”
Aşk yeniden
Vaniköy’deki evinden alışveriş için geldiği Bebek’te objektife takılan Derin Mermerci’nin yanında bir süredir birlikte oldukları konuşulan Murat Arslan da vardı.
İstanbul trafiğini atlatmak için deniz yolunu tercih eden Mermerci, teknesi için de Arslan’ın Bebek’teki yalısının iskelesini kullandığı biliniyor.
Arslan’ın evine girerken görüntülenen Derin Mermerci, karşıya geçmek için teknesini buraya çağırmıştı.
Yaptığı sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen, özellikle hayvanlar ve çocuklar konusunda son derece duyarlı olan Derin Mermerci, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde üç köpeğinin videosunu paylaşmış ve “Benim için bugünün anlamı kızlarım ve sizsiniz” diye yazmıştı.
Alin’e doğum günü partisi
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, üç yaşına giren torunu Alin için Ortaköy’deki evinde parti verdi.
Bünyamin Aydın’ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti. İş dünyasının genç ismi Fethi Sabancı Kamışlı’nın Les Benjamins’e ortak olmasıyla yatırım hedeflerini büyüten marka, Nişantaşı’nın ardından ikinci mağazasını Akasya AVM’de açtı.
Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, yeni yatırım hedeflerini de anlattı. Totalde 10 mağaza açacaklarını söyleyen Kamışlı, şimdilerde üçüncü Türkiye mağazası için Zorlu ve İstinye Park’la görüşme halinde olduklarını açıkladı.
ÖNCE BERLİN’DE OLACAKLAR
Diğer yedi şube ise yurtdışında olacak. Öncelikli olarak Berlin, Londra, New York, Miami ve Los Angeles’a girmeyi planlayan marka, sonrasında büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Uzak Doğu’ya açılacak.
Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent’teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın yanına taşınmıştı.
Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitmiş. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınmış. Şimdilerde set yoğunluğundan evinin tadını tam çıkaramasa da, kendisine “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum.
Çiçekçi oldu
Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, lüks bir çiçekçi açmak için ortağı Hande Korgül Abut’la birlikte kolları sıvadı. İşin en iyisini yapmak için de çiçek tasarımının “süperstarı” Yunus Karma’yla anlaştı.
Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Rezzan Benardete, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. İç mimar Tayfun Mumcu’yla birlikte mobilya markası “Trezz”i yaratan, modacı Banu Bora ile “In The Mood For Love” adı altında moda koleksiyonu çıkaran Benardete, şimdi de Hande Korgül Abut ile çiçek tasarımı işine girdi.
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, müzikteki başarısının tesadüf olmadığını ortaya koydu!
Oyunculuktaki başarısını bir süre önce müziğe taşıyan Türkay, üçüncü single çalışmasını bitirdi. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni teklisi DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.
Sözleri ve müziği Tuvana Türkay’a ait olan şarkının stüdyo çalışmaları pandemi yüzünden gecikmişti.
MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK
Daha önce iki single çıkaran, sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Türkay’ın yeni şarkısı, müziğin dahi ismi Ozan Çolakoğlu tarafından tam not aldı. Yakında klibi çekilecek şarkısı için çok heyecanlı olan güzel oyuncunun, bundan sonra müziğe daha fazla yoğunlaşarak daha fazla şarkı üreteceği de gelen bilgiler arasında...
Kendi saç markasını kurdu
Yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.
BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER
Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm “Huysuz Şovu” çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti: “Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”
Bu kez daha “cool”
En son 2017’de İpekyol için koleksiyon hazırlayan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra yeniden modaseverle buluştu. Özilhan, “Bu süreçte benim stilim değişmedi ama bu koleksiyon daha cool oldu” dedi...
Cemiyetin en stil sahibi isimlerinden olan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra İpekyol ile moda dünyasına geri döndü. En son 2017 yılında yaptığı tasarımlarla büyük ilgi gören Özilhan, bir kez daha kendi stilinden esinlenerek 25 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Tebrik etmek için aradığım Yasemin Özilhan, çok mutlu ve heyecanlıydı.
“Ben her zaman rahatlığa önem verdim” diyen ünlü stil ikonu, hazırladığı koleksiyonu şöyle anlattı: “Hele ki bu dönemde herkesin tercihi rahatlık. O yüzden bu koleksiyonda rahat tasarımlar ön planda. Benim stil anlayışımda değişen bir şey olmadı ama ‘Yasemin Özilhan for İpekyol’ koleksiyonu olarak biraz daha cool, fresh bir yönümüzü göreceksiniz.”
İlkbahar-yaz için güncel trendleri kendi bakış açısından yeniden yorumlayan Yasemin Özilhan, bir de müjde verdi ve İpekyol ile işbirliğinin sonbahar-kış koleksiyonu ile devam edeceğini söyledi.
Yeni mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı
Yasemin Özilhan, İpekyol ile yeni koleksiyonunu tanıtırken, görümcesi İpek Özilhan Özkan da, Gami Giyim olarak mağazalaşmaya devam ediyor. 2014 yılında sevilen bebek ve çocuk markası Carters’ı Türkiye’ye getiren Özkan, kısa sürede birçok AVM’de mağaza açmıştı. Yasemin Özilhan da bu oluşuma destek olarak, markanın pazarlama ve tanıtım stratejisine yardımcı olmuştu. İpek Özilhan Özkan, 2019 itibarıyla bebek ve çocukların tüm ihtiyacına yönelik kaliteli ürünlere sahip yerli ve yabancı birçok markayı, minycenter çatısı altında sunmaya başladı. Yatırımlarına hız kesmeyen Özkan, yeni konseptiyle yeni mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nde açtı. Mağazanın çok yakında online satış sitesi de açılacak.
İpek Özilhan Özkan
Maldivler yolcusu
Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Kıratlı, aynı zamanda aranılan da bir marka yüzü… Bir kozmetik markası için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçerek altı farklı film çeken Kıratlı, şimdilerde aynı markanın yeni reklam filmi için Maldivler’e gitmeye hazırlanıyor. Üstelik Maldivler’e en yakın arkadaşıyla gidiyor!
Çünkü reklam filminin yönetmeni çocukluk arkadaşı Ecem Gündoğdu… Bu çekim, Burcu Kıratlı için bir hayalin gerçeğe dönüşmesiymiş aynı zamanda… Kıratlı ve Gündoğdu, çocukluklarından beri oyuncu ve yönetmen olmak isteyip, birlikte çalışmanın hayalini kuruyormuş! Bu arada reklam filminin müziklerini de eşi Sinan Akçıl yapıyormuş…
Eğitimciden geleceğe bakış
Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal’ın gelecekle ilgili kurulan düşüncelerini ele aldığı “5.0 Önde Başlamak” isimli kitabı bugünden yarınlara bakarak geleceğe dair sorular soruyor, zihin açıcı cevaplar veriyor. “Gelecek aslında her gün geliyor” sloganıyla öne çıkan çalışma, gelecekle ilgili düşünceleri masaya yatırıyor. Gelecek, gençlik ve liderlik kavramlarının çok boyutlu ve kapsamlı bir analizini arıyorsanız, kitabı okumanızı tavsiye ederim.