2016 yılında evlenen Zeynep Selvili-Kerim Çarmıklı çifti ayrılma kararı aldı. Zeynep Selvili, durumu ağırlaşan babasının yanında olmak için İzmir’e giderken, Kerim Çarmıklı eşinin geri dönmesini beklemeden boşanma davası açtı.
Ünlü işadamı İsmail Çarmıklı ve eşi Candan Çarmıklı’nın oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı, Zeynep Gül-Haluk Selvili’nin kızları, psikolog Zeynep Selvili ile 2016 yılında görkemli bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
2 yıllık aşklarını Çırağan Sarayı’nda yapılan muhteşem bir düğünle taçlandıran çift, 4 yılın sonunda ayrılık kararı aldı.
Zeynep Selvili, bir süredir İzmir’de, kanser tedavisi gören babası Haluk Selvili’nin yanında.
Durumu giderek ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren babasının başucundan ayrılmayan Zeynep Hanım, eşinden gelen boşanma kararıyla bir kez daha sarsıldı.Babasının sağlık durumuyla yakından ilgilenen, bir an olsun hastaneden ayrılmayan Zeynep Hanım’ın üzüntüsü devam ederken, eşi Kerim Çarmıklı’nın boşanma işlemlerini başlatması “Bu acele niye?” sorusunu da beraberinde getirdi.
Oysa ayrılma kararını ortak alan çift, Zeynep Hanım’ın bu zor günlerini atlatmasından sonra mahkemeye gidip tek celsede kolayca boşanabilirdi.
Çiftin davası, önümüzdeki günlerde görülecek.
Muhteşem gulette dostlarını ağırladı
Cemiyetin sevilen ismi Selma Türkeş, yakın arkadaşı Fatoş Çobanlı Rosenberg’in Cennet Koyu’na demirli “Infinity” adlı muhteşem guletinde Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu’yu ağırladı.
Tekneye botla gelen Türkeş, Ataizi ve Aydoğdu, önce tekneyi gezdi. Çok sıcaklayan Ataizi denize girip serinlerken, Aydoğdu ve Türkeş teknenin arka kısmında oturup Fatoş Çobanlı Rosenberg ile sohbet etti.
Sürpriz partiyle yeni yaşını kutladı
Sevenleri, televizyoncu iş insanı Ferruh Taşdemir’i yeni yaşına “merhaba” derken yalnız bırakmadı! Eşi Eftelya Hanım’ın organize ettiği sürpriz parti, çiftin evinin bahçesinde yapıldı.
Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen davette Ali Ağaoğlu, Tahir Kıran, Barış Dalan, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Alp, Erol Köse, Ali Gürsoy, Hüseyin Avni Sipahi, Neşe Sapmaz, Şafak Sezer, Ozan Kaçmaz gibi çok sayıda ünlü isim vardı.
Umut Açıkgöz’ün sahne performansıyla müzik ziyafeti yaşayan davetliler, genç şarkıcı Zehra’nın sahne almasıyla büyük sürpriz yaşadı. “Cennetten Çiçek” şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Zehra’nın keyifli sahne performansıyla eğlence doruğa çıktı.
İmaj değişikliği
Doğum günü partisine katılan iş insanı Ali Gürsoy, yeni imajıyla dikkat çekti. Çekişmeli boşanma davası nedeniyle zor günler geçiren Gürsoy, uzattığı saçları ve sakalıyla bambaşka bir havaya bürünmüş.
Tatilde bile spora devam
Ünlülerin spor koçu Şeyda Coşkun, Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak’ta görüntülenen Coşkun, spor aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Fit vücuduyla mesleğinin hakkını verdiğini ispatlayan 43 yaşındaki spor koçu, denize girmeden önce iskelede egzersiz yaptı, sonrasında 1 saat yüzdü.
Ardından egzersize devam eden Coşkun’u görenler, “Havada, karada ve denizde spor yapıyor” demekten kendilerini alamadı...
Afrika kampı öncesi Bodrum tatili
İsviçre’deki Le Rosey okulunun öğrencileri ve Kenya Doğayı Koruma Proje Temsilcisi Dr. G. Jan Caller, gidecekleri Afrika kampı öncesinde Bodrum’da tatil yaptı. Bade Berktaş, Jan Caller, Mina Berktaş ve Lal Berktaş, birlikte keyifli bir tatil geçirdi. Mandarin Oriental’da kalan ünlü eğitimci, Gündoğan Safir Beach’te denize girmeyi tercih etti. Ekip, 1 haftalık Bodrum tatilinin ardından İsviçre’ye uçtu.
Bu acele niye?
2016 yılında evlenen Zeynep Selvili-Kerim Çarmıklı çifti ayrılma kararı aldı. Zeynep Selvili, durumu ağırlaşan babasının yanında olmak için İzmir’e giderken, Kerim Çarmıklı eşinin geri dönmesini beklemeden boşanma davası açtı.
Ünlü işadamı İsmail Çarmıklı ve eşi Candan Çarmıklı’nın oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı, Zeynep Gül-Haluk Selvili’nin kızları, psikolog Zeynep Selvili ile 2016 yılında görkemli bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
2 yıllık aşklarını Çırağan Sarayı’nda yapılan muhteşem bir düğünle taçlandıran çift, 4 yılın sonunda ayrılık kararı aldı.
Zeynep Selvili, bir süredir İzmir’de, kanser tedavisi gören babası Haluk Selvili’nin yanında.
Durumu giderek ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren babasının başucundan ayrılmayan Zeynep Hanım, eşinden gelen boşanma kararıyla bir kez daha sarsıldı.Babasının sağlık durumuyla yakından ilgilenen, bir an olsun hastaneden ayrılmayan Zeynep Hanım’ın üzüntüsü devam ederken, eşi Kerim Çarmıklı’nın boşanma işlemlerini başlatması “Bu acele niye?” sorusunu da beraberinde getirdi.
Oysa ayrılma kararını ortak alan çift, Zeynep Hanım’ın bu zor günlerini atlatmasından sonra mahkemeye gidip tek celsede kolayca boşanabilirdi.
Çiftin davası, önümüzdeki günlerde görülecek.
Muhteşem gulette dostlarını ağırladı
Cemiyetin sevilen ismi Selma Türkeş, yakın arkadaşı Fatoş Çobanlı Rosenberg’in Cennet Koyu’na demirli “Infinity” adlı muhteşem guletinde Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu’yu ağırladı.
Tekneye botla gelen Türkeş, Ataizi ve Aydoğdu, önce tekneyi gezdi. Çok sıcaklayan Ataizi denize girip serinlerken, Aydoğdu ve Türkeş teknenin arka kısmında oturup Fatoş Çobanlı Rosenberg ile sohbet etti.
Sürpriz partiyle yeni yaşını kutladı
Sevenleri, televizyoncu iş insanı Ferruh Taşdemir’i yeni yaşına “merhaba” derken yalnız bırakmadı! Eşi Eftelya Hanım’ın organize ettiği sürpriz parti, çiftin evinin bahçesinde yapıldı.
Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen davette Ali Ağaoğlu, Tahir Kıran, Barış Dalan, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Alp, Erol Köse, Ali Gürsoy, Hüseyin Avni Sipahi, Neşe Sapmaz, Şafak Sezer, Ozan Kaçmaz gibi çok sayıda ünlü isim vardı.
Umut Açıkgöz’ün sahne performansıyla müzik ziyafeti yaşayan davetliler, genç şarkıcı Zehra’nın sahne almasıyla büyük sürpriz yaşadı. “Cennetten Çiçek” şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Zehra’nın keyifli sahne performansıyla eğlence doruğa çıktı.
İmaj değişikliği
Doğum günü partisine katılan iş insanı Ali Gürsoy, yeni imajıyla dikkat çekti. Çekişmeli boşanma davası nedeniyle zor günler geçiren Gürsoy, uzattığı saçları ve sakalıyla bambaşka bir havaya bürünmüş.
Tatilde bile spora devam
Ünlülerin spor koçu Şeyda Coşkun, Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak’ta görüntülenen Coşkun, spor aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Fit vücuduyla mesleğinin hakkını verdiğini ispatlayan 43 yaşındaki spor koçu, denize girmeden önce iskelede egzersiz yaptı, sonrasında 1 saat yüzdü.
Ardından egzersize devam eden Coşkun’u görenler, “Havada, karada ve denizde spor yapıyor” demekten kendilerini alamadı...
Afrika kampı öncesi Bodrum tatili
İsviçre’deki Le Rosey okulunun öğrencileri ve Kenya Doğayı Koruma Proje Temsilcisi Dr. G. Jan Caller, gidecekleri Afrika kampı öncesinde Bodrum’da tatil yaptı. Bade Berktaş, Jan Caller, Mina Berktaş ve Lal Berktaş, birlikte keyifli bir tatil geçirdi. Mandarin Oriental’da kalan ünlü eğitimci, Gündoğan Safir Beach’te denize girmeyi tercih etti. Ekip, 1 haftalık Bodrum tatilinin ardından İsviçre’ye uçtu.