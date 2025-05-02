Boşanma yaz sonuna ertelendi

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Ancak yeni aldığım bilgilere göre, çift henüz resmi bir adım atmadı ve boşanma sürecini yaz sonuna erteledi.

Çiftin hayranları hemen heyecan yapmasın! Ertelemenin sebebi, evliliklerine yeni bir şans verilmek istemeleri değil; devam eden bir reklam kampanyası!





Hatta Pelin Akil’in, eşi Anıl Altan’a danışmadan bu reklam anlaşmasını da yaptığını öğrendim. İkilinin ikiz kızlarıyla oluşturdukları ‘sempatik aile’ imajı, markaların yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle, reklam anlaşmasının zarar görmemesi adına boşanma süreci de şimdilik rafa kaldırılmış.





Reklam anlaşmasının yaz sonunda sona ereceği, ardından çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacakları söyleniyor. Hayırlısı...

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Shvo yarım bıraktı, Bilgili bitiriyor

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Seren Shvo’nun eşi, New York’lu emlak yatırımcısı Michael Shvo’nun 2014’te temellerini attığı Manhattan’daki 125 Greenwich Street projesi, yıllar süren duraksamanın ardından yeniden canlandı.

Shvo’nun 2016’da projeden çekilmesiyle, ünlü iş insanı Serdar Bilgili ortaklar arasına katılmıştı. Finansal nedenlerle bitmeyen proje, Bilgili Holding’in Starwood’dan aldığı 350 milyon dolarlık krediyle tamamlanma sürecine girdi.

New York’un simge kulelerinden biri olması beklenen proje, Türk iş dünyasının uluslararası arenadaki etkisini bir kez daha gösteriyor.

Deniz Cengiz’e yönetmenlik ödülü

İstanbul Film Festivali kapsamında İKSV tarafından düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl 20’nci kez sinema dünyasını bir araya getirdi. Türkiye’den sinemacılarla 23 farklı ülkeden profesyonelleri buluşturan etkinlikte, kısa film projeleri de ödüllendirildi.

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Hope Alkazar’da gerçekleşen ödül töreninde, dört kısa filmin değerlendirildiği Kısa Film Atölyesi kapsamında Lumix Pro Destek Ödülü, “Seçim Günü” adlı filmiyle Deniz Cengiz’e verildi.

Oyunculuğuyla tanınan Cengiz, bu ödülle ilk yönetmenlik deneyiminde önemli bir başarı elde etti. Ünlü oyuncu ödülünü, jüri üyesi Selcen Ergun’un elinden aldı.

Midyat’a hayran

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”de Kaya Albora’ya hayat veren Atakan Özkaya, genç kızların yeni favorisi! Yakışıklı oyuncu Kun Magazine’e verdiği bir röportajda oynadığı karakterle zaman zaman çatışsa da rolüne derin bir bağlılık hissettiğini anlatmış.

Midyat’taki çekimlerde en çok İstanbul’daki ailesini özlediğini söyleyen Özkaya ama bu fırsatı da iyi değerlendirme kararı almış. Çekimlerden arta kalan zamanlarda bölgeyi keşfetmeye çalıştığını belirten başarılı oyuncu, Midyat’ın yemeklerini de öve öve bitiremiyor!

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İkonik restoran İstanbul’da

Paris Society’nin ikonik markası Mondaine de Pariso, Tersane İstanbul’da kapılarını açtı. 1970’lerin kabare ruhunu yansıtan mekân, deneysel mutfağı ve interaktif müzik performanslarıyla dikkat çekiyor.

Açılış, Derin Mermerci’nin ev sahipliğinde, Bir Can Bir Candır Derneği ve Christie’s iş birliğiyle düzenlenen özel bir galayla gerçekleşti. Gecede Kenan Doğulu sahne alırken, Mermerci’nin doğum günü de kutlandı.