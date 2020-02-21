Boşanma savaşında yeni bir cephe açıldı

Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu’nun yılan hikayesine dönen boşanma sürecinde yeni bir sayfa açıldı. İspanyol tasarımcının yeni sevgilisi işadamı Haydar Çolakoğlu, Mas’ın uzun süredir devam eden davalarını sonuçlandırmak için tüm avukatlarını seferber etti.
İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, işadamı Caner Karaloğlu’yla aşkı uğruna ülke değiştirmiş, 2014 yılında Türkiye’ye yerleşmişti. Çift, 2016’da kızları Mia’nın dünyaya gelmesinin ardından nikâh masasına oturdu. Ancak mutlulukları uzun sürmedi.
Caner Karaloğlu oyuncu Tuba Ünsal’la aşk yaşamaya başladı, Elisabeth Mas da durumu öğrenince soluğu mahkemede aldı ve bir anda kendini çekişmeli bir boşanma davasının ortasında buldu...
Elisabeth Mas-Caner Karaloğlu-Tuba Ünsal üçgeni arasında rüzgârlar zamanla daha sert esmeye başladı. Mas, Ünsal’ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve ünlü oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. İki kadın karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Caner Karaloğlu boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü işadamı, Elisabeth Mas’ın kızları Mia’yı henüz 3 aylıkken bırakıp yurtdışındaki festivallere katıldığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.
DAVALARA YENİ SEVGİLİNİN AVUKATLARI BAKACAK
Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu velayet, nafaka ve tazminat konularında anlaşamadıkları için aralarındaki boşanma davası bir türlü sonuçlanamadı.
Mas bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu, Karaloğlu ve Tuba Ünsal’a ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünü ihmal’ suçlarından bir dava daha açtı.
Sosyetenin aylardır konuştuğu bu kavgada şimdi yeni bir taraf var: Elizabeth Mas’ın yeni sevgilisi, Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu.
Ünlü işadamı, sevgilisinin açtığı davaları kazanması için tüm imkanlarını seferber etti. Çolakoğlu, avukatlarını Mas’ın devam eden davalarına bakmaları için görevlendirdi.
Bu arada küçük bir not daha aktarayım...
Elizabeth Mas, bu ilişkisiyle birlikte güzel model Özge Ulusoy’la “elti” oluyor.
Çünkü Ulusoy da bir süredir Haydar Bey’in kardeşi Faruk Çolakoğlu’yla birlikte!
Mikonos’a
Türk burger’i
Nusr-et’i bir dünya markası haline getiren Nusret Gökçe, yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü işletmeci şimdi de tüm dünyada fenomen olan ‘saltbae’ (tuzlama) hareketini marka yaptı.
Gökçe, Yunanistan’ın dünyaca ünlü eğlence adası Mikonos’ta hizmete giren Nusr-et’in gördüğü ilgiden sonra orada bir restoran daha açmaya karar verdi. Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem Muriç, iki haftada bir Mikonos’a giderek yeni açacakları burger dükkanı için mekan baktı. Aradığı yeri bulan Mithat Bey, bir kez daha adaya giderek mekan için anlaşma imzaladı.
Firmanın 2020 yatırımları arasında yer alan ‘Mikonos Saltbae’, önümüzdeki yaz aylarına yetiştirilecek.
50. yaşa sürpriz parti
İkinci evliliğini 2017 yılında oyuncu ve sunucu Gamze Karaman’la yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, aynı yıl 48 yaşında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamış, oğlu Yaman’ı kucağına almıştı. Gamze Hanım, 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Nedim Bey için sürpriz bir parti organize etti.
Gece için de dünyaca ünlü DJ Valeron ve yurtdışından bir dans ekibiyle anlaştı. 50’ye yakın dostunu Karaköy’deki JW Marriott Bosphorus Otel’in roof’unda bulunan Octo’da ağırlayacak olan Gamze Hanım, parti için 4 yılda bir gelen bir tarihi; 29 Şubat’ı seçti!
Ebru’yla kutladı
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Fikret Orman’ın büyük ablası Kısmet Orman, yeni yaşını Günay Restoran’da Ebru Gündeş’in şarkılarıyla kutladı.
Orsan Yönetim Kurulu Üyesi Kısmet Orman’ı doğum gününde, Aslı Üstünkaya ve Zeynep Yılmaz gibi cemiyetten yakın dostları da yalnız bırakmadı. Kız kardeşi Ümit Orman’ın organize ettiği partide önce pastasının mumlarını üfleyen Kısmet Hanım, sonrasında dostlarıyla Gündeş’i izleyerek keyifli bir gece geçirdi.
Boşanma savaşında yeni bir cephe açıldı
Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu’nun yılan hikayesine dönen boşanma sürecinde yeni bir sayfa açıldı. İspanyol tasarımcının yeni sevgilisi işadamı Haydar Çolakoğlu, Mas’ın uzun süredir devam eden davalarını sonuçlandırmak için tüm avukatlarını seferber etti.
İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, işadamı Caner Karaloğlu’yla aşkı uğruna ülke değiştirmiş, 2014 yılında Türkiye’ye yerleşmişti. Çift, 2016’da kızları Mia’nın dünyaya gelmesinin ardından nikâh masasına oturdu. Ancak mutlulukları uzun sürmedi.
Caner Karaloğlu oyuncu Tuba Ünsal’la aşk yaşamaya başladı, Elisabeth Mas da durumu öğrenince soluğu mahkemede aldı ve bir anda kendini çekişmeli bir boşanma davasının ortasında buldu...
Elisabeth Mas-Caner Karaloğlu-Tuba Ünsal üçgeni arasında rüzgârlar zamanla daha sert esmeye başladı. Mas, Ünsal’ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve ünlü oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. İki kadın karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Caner Karaloğlu boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü işadamı, Elisabeth Mas’ın kızları Mia’yı henüz 3 aylıkken bırakıp yurtdışındaki festivallere katıldığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.
DAVALARA YENİ SEVGİLİNİN AVUKATLARI BAKACAK
Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu velayet, nafaka ve tazminat konularında anlaşamadıkları için aralarındaki boşanma davası bir türlü sonuçlanamadı.
Mas bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu, Karaloğlu ve Tuba Ünsal’a ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünü ihmal’ suçlarından bir dava daha açtı.
Sosyetenin aylardır konuştuğu bu kavgada şimdi yeni bir taraf var: Elizabeth Mas’ın yeni sevgilisi, Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu.
Ünlü işadamı, sevgilisinin açtığı davaları kazanması için tüm imkanlarını seferber etti. Çolakoğlu, avukatlarını Mas’ın devam eden davalarına bakmaları için görevlendirdi.
Bu arada küçük bir not daha aktarayım...
Elizabeth Mas, bu ilişkisiyle birlikte güzel model Özge Ulusoy’la “elti” oluyor.
Çünkü Ulusoy da bir süredir Haydar Bey’in kardeşi Faruk Çolakoğlu’yla birlikte!
Mikonos’a
Türk burger’i
Nusr-et’i bir dünya markası haline getiren Nusret Gökçe, yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü işletmeci şimdi de tüm dünyada fenomen olan ‘saltbae’ (tuzlama) hareketini marka yaptı.
Gökçe, Yunanistan’ın dünyaca ünlü eğlence adası Mikonos’ta hizmete giren Nusr-et’in gördüğü ilgiden sonra orada bir restoran daha açmaya karar verdi. Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem Muriç, iki haftada bir Mikonos’a giderek yeni açacakları burger dükkanı için mekan baktı. Aradığı yeri bulan Mithat Bey, bir kez daha adaya giderek mekan için anlaşma imzaladı.
Firmanın 2020 yatırımları arasında yer alan ‘Mikonos Saltbae’, önümüzdeki yaz aylarına yetiştirilecek.
50. yaşa sürpriz parti
İkinci evliliğini 2017 yılında oyuncu ve sunucu Gamze Karaman’la yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, aynı yıl 48 yaşında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamış, oğlu Yaman’ı kucağına almıştı. Gamze Hanım, 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Nedim Bey için sürpriz bir parti organize etti.
Gece için de dünyaca ünlü DJ Valeron ve yurtdışından bir dans ekibiyle anlaştı. 50’ye yakın dostunu Karaköy’deki JW Marriott Bosphorus Otel’in roof’unda bulunan Octo’da ağırlayacak olan Gamze Hanım, parti için 4 yılda bir gelen bir tarihi; 29 Şubat’ı seçti!
Ebru’yla kutladı
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Fikret Orman’ın büyük ablası Kısmet Orman, yeni yaşını Günay Restoran’da Ebru Gündeş’in şarkılarıyla kutladı.
Orsan Yönetim Kurulu Üyesi Kısmet Orman’ı doğum gününde, Aslı Üstünkaya ve Zeynep Yılmaz gibi cemiyetten yakın dostları da yalnız bırakmadı. Kız kardeşi Ümit Orman’ın organize ettiği partide önce pastasının mumlarını üfleyen Kısmet Hanım, sonrasında dostlarıyla Gündeş’i izleyerek keyifli bir gece geçirdi.