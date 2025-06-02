Bomba gibi başlıyor

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Shine Medya yapımcılığında hazırlanan yarışmaya her hafta birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Eğlence yine tavan yapacak. Şimdiden öğrendiğim iki bomba ismi sizinle paylaşayım: Güzel oyuncu Melis Sezen ve ekranların efsane ismi, ‘Pinko’ lakaplı Sibel Taşçıoğlu! Üstelik bu sezon her bölümde tam 1 milyon TL ödül var!

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Heyecan, rekabet, kahkaha, hepsi bir arada. Ve en güzeli de artık yarışmayı sadece Kanal D’de değil, hemen ardından Prime Video’da da izleyebileceğiz. Türkiye’de ilk kez bir yarışma, dijital platformda yayınlanacak. Kaçırmayın!

Sezona “merhaba” dedi

Alaçatı’nın ikonik mekânlarından Cabbar Port, 5. yılında kapılarını muhteşem bir açılışla açtı!

Türkiye’nin ilk ocakbaşı gece kulübü konseptiyle fark yaratan mekân, işletmeci Serkan Koca yönetiminde yeni sezona iddialı girdi.

Usta şef Hıdır Mengüç’ün özel tatları ve mixolog Sertan Öztürk’ün imza kokteylleri damakları şenlendirirken, gecenin ritmini ise DJ Can Parlak belirledi. Hayırlı olsun…

Evlilik yolunda ilk adım

Komedinin yükselen isimlerinden Ali Rıza Tanyeli, iki yıldır birlikte olduğu Nursena Özgür ile nişanlandı.

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Çift, Tanyeli’nin sahne aldığı bir etkinlikte tanışmış. Reklam sektöründe cast direktörü olarak görev yapan Nursena Özgür, aynı zamanda Ali Rıza Tanyeli’nin menajerliğini de yürütüyor.

İlişkilerini sade bir nişan töreniyle taçlandıran çift, bu yaz evlenmeyi planlıyor.

4 yaşında sarı kemerde!

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Kaan Boyner’in oğlu Kuzey, daha 4 yaşında judodaki ilk büyük başarısını elde etti.

Minik judoka, beyaz kemerden sarı kemere geçerek büyük bir gurur yaşattı. Babasıyla birlikte objektiflere poz veren Kuzey, elindeki başarı belgesi ve yeni kemeriyle adeta geleceğin sporcusu sinyallerini verdi.

Şarkılarıyla kalbini açıyor

Yorumcu ve söz yazarı kimliğiyle dikkat çeken Selen Tuncer, iç dünyasını müziğe dökmeye devam ediyor.

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İlk teklisi “Affettim” ile kalplere dokunan genç sanatçı, şimdi de yeni şarkısı “İyi Değilim” ile dinleyicilerin karşısında. Söz ve müziği Selen Tuncer’e ait olan parça, duygularına bir kapı aralıyor. Şu sıralar Acun Medya’da eğitimine devam eden genç sanatçı, müzik yolculuğunda hem öğreniyor hem de üretiyor. Yolu açık olsun...