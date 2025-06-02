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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Bomba gibi başlıyor

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın da daimi yarışmacılığını üstlendiği “Password”ün ikinci sezonu başlıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması bu sezon da dopdolu geliyor: Bayram bölümünde ilk konuk Seda Sayan! Düşünsenize, Enis Arıkan ve Seda Sayan aynı bölümde... Daha ilk dakikadan kahkahalara boğulacağımıza eminim.

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Bomba gibi başlıyor

Shine Medya yapımcılığında hazırlanan yarışmaya her hafta birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Bomba gibi başlıyor

Eğlence yine tavan yapacak. Şimdiden öğrendiğim iki bomba ismi sizinle paylaşayım: Güzel oyuncu Melis Sezen ve ekranların efsane ismi, ‘Pinko’ lakaplı Sibel Taşçıoğlu! Üstelik bu sezon her bölümde tam 1 milyon TL ödül var!

Bomba gibi başlıyor

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Heyecan, rekabet, kahkaha, hepsi bir arada. Ve en güzeli de artık yarışmayı sadece Kanal D’de değil, hemen ardından Prime Video’da da izleyebileceğiz. Türkiye’de ilk kez bir yarışma, dijital platformda yayınlanacak. Kaçırmayın!

Bomba gibi başlıyor

Sezona “merhaba” dedi

Alaçatı’nın ikonik mekânlarından Cabbar Port, 5. yılında kapılarını muhteşem bir açılışla açtı!

Bomba gibi başlıyor

Türkiye’nin ilk ocakbaşı gece kulübü konseptiyle fark yaratan mekân, işletmeci Serkan Koca yönetiminde yeni sezona iddialı girdi.

Bomba gibi başlıyor

Usta şef Hıdır Mengüç’ün özel tatları ve mixolog Sertan Öztürk’ün imza kokteylleri damakları şenlendirirken, gecenin ritmini ise DJ Can Parlak belirledi. Hayırlı olsun…

Evlilik yolunda ilk adım

Komedinin yükselen isimlerinden Ali Rıza Tanyeli, iki yıldır birlikte olduğu Nursena Özgür ile nişanlandı.

Bomba gibi başlıyor

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Çift, Tanyeli’nin sahne aldığı bir etkinlikte tanışmış. Reklam sektöründe cast direktörü olarak görev yapan Nursena Özgür, aynı zamanda Ali Rıza Tanyeli’nin menajerliğini de yürütüyor.

Bomba gibi başlıyor

İlişkilerini sade bir nişan töreniyle taçlandıran çift, bu yaz evlenmeyi planlıyor.

Bomba gibi başlıyor

4 yaşında sarı kemerde!

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Kaan Boyner’in oğlu Kuzey, daha 4 yaşında judodaki ilk büyük başarısını elde etti.

Bomba gibi başlıyor

Minik judoka, beyaz kemerden sarı kemere geçerek büyük bir gurur yaşattı. Babasıyla birlikte objektiflere poz veren Kuzey, elindeki başarı belgesi ve yeni kemeriyle adeta geleceğin sporcusu sinyallerini verdi.

Şarkılarıyla kalbini açıyor

Yorumcu ve söz yazarı kimliğiyle dikkat çeken Selen Tuncer, iç dünyasını müziğe dökmeye devam ediyor.

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Bomba gibi başlıyor

İlk teklisi “Affettim” ile kalplere dokunan genç sanatçı, şimdi de yeni şarkısı “İyi Değilim” ile dinleyicilerin karşısında. Söz ve müziği Selen Tuncer’e ait olan parça, duygularına bir kapı aralıyor. Şu sıralar Acun Medya’da eğitimine devam eden genç sanatçı, müzik yolculuğunda hem öğreniyor hem de üretiyor. Yolu açık olsun...

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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