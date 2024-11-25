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Cemiyet dünyasına yeni bir aşkın bombası düştü! Türkiye’nin başarılı avukatlarından Nail Gönenli, cemiyetin tanınmış şeflerinden İdil Yazar ile birlikte... Eylül ayında Çeşme’de tanışan çift, kısa sürede yakınlaşarak birbirlerinden etkilenmiş ve araştırmalarıma göre 1 aydır birlikteymiş.

İdil Yazar gastronomi dünyasında oldukça ünlü bir isim. Yemek tarifleriyle YouTube’da 1.2 milyon gibi geniş bir takipçi listesine sahip olan Yazar, dün de bir markanın daveti için Londra’ya uçtu.



Hatta yeni sevgilisi de kendisine eşlik edecekti, ancak yoğun iş programı nedeniyle Gönenli İstanbul’da kaldı.

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Biliyorsunuz ben de yazmıştım Nail Gönenli, daha önce manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 1 yılı aşkın bir süre ilişki yaşamıştı. Evlenecekleri düşünülen çift, 2023’ün sonlarında ayrılmalarına rağmen sürekli beraber görüntülenmiş, arkadaş kaldıklarını belirtmişti.

Şimdi bu yeni ilişkinin, Gönenli ve Şıkel arasındaki dostluğu nasıl etkileyeceği merak konusu.

Şıkel’in, Gönenli’yi unutamadığı ve yeniden birlikte olmak istediği yönündeki iddialar daha önce gündeme gelmişti. Ancak taraflar, ailece dost olduklarını ve dost olarak görüşmeye devam ettiklerini söylemişti. Ben de cemiyet dünyası gibi, bu yeni aşkın gelişmelerini merak ediyorum ve yakından takip ediyor olacağım...

Ünlü mimardan görkemli proje

Ünlü mimar Sinan Kuran, CZN Burak’ın (Burak Özdemir) Orta Doğu’daki en büyük restoranına imza attı. Mısır’ın Yeni Kahire bölgesinde kapılarını açan restoran, Antik Mısır’ın ışık, gölge ve geometrik motiflerinden esinlenilerek tasarlandı.

1500’den fazla projeye imza atan KRN Mimarlık’ın kurucusu Kuran, zemin, tavan ve duvarlarda kullandığı hiyeroglif motifler, mermer ve ahşap detaylarla mekâna büyüleyici bir atmosfer kazandırdı. Restoranın açılışında Burak Özdemir ve Dives Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rizgar Sak, Kuran’ı bu etkileyici projeden dolayı tebrik etti.

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Yeni yıl koleksiyonunu tanıttı

Ünlü İtalyan moda evi Fendi, yaklaşan 100’üncü yıl kutlamaları öncesinde özel olarak hazırladığı Winter Holiday Kapsül Koleksiyonu’nu İstinyePark mağazasında gerçekleşen bir davetle tanıttı. Burcu Esmersoy, Anıl Altan, Yasemin Allen, Müge Boz, Ece Sükan ve Buse Terim gibi birçok ünlü ismin katıldığı etkinlikte, koleksiyon büyük ilgi gördü.



Koleksiyon, Fendi’nin zarif tasarım anlayışını grafik detaylar ve eğlenceli süslemelerle birleştirirken, İtalyan Murano cam işçiliği ve geleneksel motiflerden ilham alıyor. Camdan kabarık harflerle tasarlanan Fendi logosu ise turkuaz, metalik gümüş ve toz pembe tonlarıyla koleksiyonun öne çıkan detayı oldu.

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Dila Tarkan



Burcu Esmersoy



Anıl Altan