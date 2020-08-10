Bodrum’daki lüks evini ‘çılgın Türk’e sattı

Ferit Şahenk, Mandarin Oriental’daki malikanesini 16 milyon Euro’ya, ABD’nin fon sihirbazı Ahmet Okumuş’a sattı.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Mandarin Oriental Bodrum’daki lüks evini elden çıkardı.
Şahenk, işlerini yoluna koymak için iş hayatında küçülmeye giderken, özel hayatında da bunu uyguluyor.
Mandarin Oriental’ın yapımı sırasında iki ev birden alan Şahenk, iki evi birleştirerek nerdeyse devasa bir malikâne yaptırmıştı.
Özel olarak yapılan lüks evini ise ‘Borsa Kralı’ olarak tanınan Ahmet Okumuş satın almış. ABD finans piyasasında ‘Genç Türk’ olarak tanınan, ‘Wall Street’in çılgın çocuğu’ Ahmet Okumuş, 2012 yılında da Feyyaz Tokar Yalısı’nı 25 milyon dolara satın alarak, eşi Melis Okumuş’a hediye etmişti.
Ahmet Okumuş’un, Ferit Şahenk’in ultra lüks yazlık evini 16 milyon Euro’ya aldığı söyleniyor
İşe 100 dolarla başladı
ABD’de fon yöneticiliği yapan Ahmet Okumuş, aralarında Türk milyarderlerin de olduğu dünya devlerinin servetlerini yönetiyor. Ülkenin en ünlü ekonomi yazarlarından Jack D. Schwager tarafından yazılan “Borsa Sihirbazları” isimli kitaba da konu olan Okumuş işe, 1987 yılında henüz 18 yaşındayken 100 dolar ile başlamış.
En iyi arkadaşı
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Hanif ve kardeşi Begüm Karamahmutoğlu, Bodrum Marina’da karşılaştım. Eşi Mehmet Hanif’in işleri nedeniyle hafta sonraları yanına geldiği Hanif, vaktinin tümünü “en iyi tatil arkadaşım” dediği yeğeni Berk Karamahmutoğlu ile geçiriyor.
Teknelere suşi servisi
Ganj Türkbükü, yeni sezona işletmeci Erkan Kara ile “merhaba” dedi. Paket servisin ön plana çıktığı pandemi sürecinde Ganj Türkbükü de bu konuda atağa geçti. Mekan, 24 yıl Japonya’da “Japon mutfağı” eğitimi alan suşi şefi Yunus Sipahioğlu’nun yönetiminde, teknelere de servis yapıyor.
Baş başa kaçamak
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer’in bu ara mutluluklarına diyecek yok. Dinçer çifti önceki gün baş başa Göcek’ten denize açıldı. Bu güzel seyahatin tadını çıkartan çift, sosyal medya hesaplarından keyifli bir şekilde “Ohh dünya varmış” dedi.
Modern Köy’e sanat geliyor
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede Bodrum Loft’u yaparak “modern köy” kavramını hayata geçirmişti. Bodrum’un en yeni turizm tesisi olarak bu yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, sonsuz mavilik ve zeytin ağaçlarının eşlik ettiği modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor.
Otelin odaları ve açık alanlarında GLOBART küratörlüğünde sergilenen 134 eserin yaratıcılarının sanatseverlerle bir araya geleceği ‘Bodrum Loft’da Sanat’ etkinliği, Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde
13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Cemiyet ve iş dünyasının sanatsever isimleri bu davette bir araya gelecek.
Aşk yeniden
İkinci kez barışan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Hamdi Akın’ı Loft Elia adlı mekanında ziyaret etti. Sarıkaya bu ziyareti çektiği selfie pozuyla ölümsüzleştirdi.
Tatil İstanbul’da devam ediyor
Geçen aralık ayından beri birlikte olan Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu, önceki gün Bebek’te tekneye binerken görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da, Alize Hanım’ın kuzeni Melis Gürsoy’la birlikte tatil yapan ikili, şimdilerde İstanbul’un tadını çıkarıyor.
Tekneleriyle Adalar’a doğru açılan çift, denize girip yüzdükten sonra geç bir saatte Bebek’e döndü.
Bodrum’daki lüks evini ‘çılgın Türk’e sattı
Ferit Şahenk, Mandarin Oriental’daki malikanesini 16 milyon Euro’ya, ABD’nin fon sihirbazı Ahmet Okumuş’a sattı.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Mandarin Oriental Bodrum’daki lüks evini elden çıkardı.
Şahenk, işlerini yoluna koymak için iş hayatında küçülmeye giderken, özel hayatında da bunu uyguluyor.
Mandarin Oriental’ın yapımı sırasında iki ev birden alan Şahenk, iki evi birleştirerek nerdeyse devasa bir malikâne yaptırmıştı.
Özel olarak yapılan lüks evini ise ‘Borsa Kralı’ olarak tanınan Ahmet Okumuş satın almış. ABD finans piyasasında ‘Genç Türk’ olarak tanınan, ‘Wall Street’in çılgın çocuğu’ Ahmet Okumuş, 2012 yılında da Feyyaz Tokar Yalısı’nı 25 milyon dolara satın alarak, eşi Melis Okumuş’a hediye etmişti.
Ahmet Okumuş’un, Ferit Şahenk’in ultra lüks yazlık evini 16 milyon Euro’ya aldığı söyleniyor
İşe 100 dolarla başladı
ABD’de fon yöneticiliği yapan Ahmet Okumuş, aralarında Türk milyarderlerin de olduğu dünya devlerinin servetlerini yönetiyor. Ülkenin en ünlü ekonomi yazarlarından Jack D. Schwager tarafından yazılan “Borsa Sihirbazları” isimli kitaba da konu olan Okumuş işe, 1987 yılında henüz 18 yaşındayken 100 dolar ile başlamış.
En iyi arkadaşı
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Hanif ve kardeşi Begüm Karamahmutoğlu, Bodrum Marina’da karşılaştım. Eşi Mehmet Hanif’in işleri nedeniyle hafta sonraları yanına geldiği Hanif, vaktinin tümünü “en iyi tatil arkadaşım” dediği yeğeni Berk Karamahmutoğlu ile geçiriyor.
Teknelere suşi servisi
Ganj Türkbükü, yeni sezona işletmeci Erkan Kara ile “merhaba” dedi. Paket servisin ön plana çıktığı pandemi sürecinde Ganj Türkbükü de bu konuda atağa geçti. Mekan, 24 yıl Japonya’da “Japon mutfağı” eğitimi alan suşi şefi Yunus Sipahioğlu’nun yönetiminde, teknelere de servis yapıyor.
Baş başa kaçamak
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer’in bu ara mutluluklarına diyecek yok. Dinçer çifti önceki gün baş başa Göcek’ten denize açıldı. Bu güzel seyahatin tadını çıkartan çift, sosyal medya hesaplarından keyifli bir şekilde “Ohh dünya varmış” dedi.
Modern Köy’e sanat geliyor
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede Bodrum Loft’u yaparak “modern köy” kavramını hayata geçirmişti. Bodrum’un en yeni turizm tesisi olarak bu yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, sonsuz mavilik ve zeytin ağaçlarının eşlik ettiği modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor.
Otelin odaları ve açık alanlarında GLOBART küratörlüğünde sergilenen 134 eserin yaratıcılarının sanatseverlerle bir araya geleceği ‘Bodrum Loft’da Sanat’ etkinliği, Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde
13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Cemiyet ve iş dünyasının sanatsever isimleri bu davette bir araya gelecek.
Aşk yeniden
İkinci kez barışan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Hamdi Akın’ı Loft Elia adlı mekanında ziyaret etti. Sarıkaya bu ziyareti çektiği selfie pozuyla ölümsüzleştirdi.
Tatil İstanbul’da devam ediyor
Geçen aralık ayından beri birlikte olan Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu, önceki gün Bebek’te tekneye binerken görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da, Alize Hanım’ın kuzeni Melis Gürsoy’la birlikte tatil yapan ikili, şimdilerde İstanbul’un tadını çıkarıyor.
Tekneleriyle Adalar’a doğru açılan çift, denize girip yüzdükten sonra geç bir saatte Bebek’e döndü.