Bodrum’da rüya gibi düğün

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Şubat ayında, İstanbul’daki Mandarin Oriental’da gerçekleşen bir nişanla evlilik yolunda ilk adımı atan Aslıgül Orman ve Aytek Gucetil, göz kamaştıracak bir düğün için gün sayıyor.

Cemiyet hayatının merakla takip ettiği düğün, Fikret Orman’ın ortağı olduğu Bodrum Gündoğan’daki Cape Hotel’de 3 gün sürecek görkemli bir organizasyonla kutlanacak. 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek bu özel davette iş, spor ve cemiyet dünyasından pek çok tanınmış isim bir araya gelecek.

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Aşklarını çocukluk arkadaşlığından bugüne taşıyan çiftin düğünü, bu yaz Bodrum’un en çok konuşulacak davetlerinden biri olmaya aday.

Ben de genç çifte şimdiden mutluluklar diliyorum...

Göz kamaştıran sahne!





Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, hafta sonu Kıbrıs Limak Otel’de sahne aldı. Gecede güzelliği ve ışıltılı yeşil elbisesiyle göz kamaştıran Mutlu, sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Mutlu, adeta müzik şöleni sundu. Sanatçı, ışıklar altında parlayan sahne tarzı ve zarafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

‘YouTuber’ oldular

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Alara Koçibey ve Tuvana Büyükçınar, YouTube dünyasına iddialı bir giriş yaptı. ‘Life Couture’ adıyla yayın hayatına başlayan sohbet serisi, kısa sürede ilgi topladı.

Programda yalnızca ünlü simalar değil, cemiyet dünyasının öne çıkan isimleri de ağırlanıyor. İç mimarlık alanında Emine Kütük’le ortak yürüttükleri projelerle de tanınan Koçibey ve Büyükçınar, ‘Life Couture’ ile moda, yaşam ve yaratıcılığı bir araya getiren özgün bir içerik sunuyor.

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Semtin yeni gözdesi

Karaköy Hacımimi’de kapılarını açan CafeLU’s, modern mimarisi, üçüncü nesil kahveleri ve artizan lezzetleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Resident Chef Ali Efe Varol’un mevsimsel malzemelerle hazırladığı yaratıcı tabakları ve Pastry Chef Eda Bektaş’ın Fransız dokunuşlu tatlılarıyla öne çıkan mekân, Hacımimi semtine modern bir soluk getiriyor.



