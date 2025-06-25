×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Bodrum’da rüya gibi düğün

#Aytek Gucetil#Aslıgül Orman#Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı ve tanınmış iş insanı Fikret Orman’ın kızı Aslıgül Orman, yazılım mühendisi Aytek Gucetil ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Şubat ayında, İstanbul’daki Mandarin Oriental’da gerçekleşen bir nişanla evlilik yolunda ilk adımı atan Aslıgül Orman ve Aytek Gucetil, göz kamaştıracak bir düğün için gün sayıyor.

Bodrum’da rüya gibi düğün

Cemiyet hayatının merakla takip ettiği düğün, Fikret Orman’ın ortağı olduğu Bodrum Gündoğan’daki Cape Hotel’de 3 gün sürecek görkemli bir organizasyonla kutlanacak. 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek bu özel davette iş, spor ve cemiyet dünyasından pek çok tanınmış isim bir araya gelecek.

Bodrum’da rüya gibi düğün

Haberin Devamı

Aşklarını çocukluk arkadaşlığından bugüne taşıyan çiftin düğünü, bu yaz Bodrum’un en çok konuşulacak davetlerinden biri olmaya aday.

Ben de genç çifte şimdiden mutluluklar diliyorum...

Göz kamaştıran sahne!

Bodrum’da rüya gibi düğün

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, hafta sonu Kıbrıs Limak Otel’de sahne aldı. Gecede güzelliği ve ışıltılı yeşil elbisesiyle göz kamaştıran Mutlu, sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Mutlu, adeta müzik şöleni sundu. Sanatçı, ışıklar altında parlayan sahne tarzı ve zarafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

‘YouTuber’ oldular

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Alara Koçibey ve Tuvana Büyükçınar, YouTube dünyasına iddialı bir giriş yaptı. ‘Life Couture’ adıyla yayın hayatına başlayan sohbet serisi, kısa sürede ilgi topladı.

Bodrum’da rüya gibi düğün

Programda yalnızca ünlü simalar değil, cemiyet dünyasının öne çıkan isimleri de ağırlanıyor. İç mimarlık alanında Emine Kütük’le ortak yürüttükleri projelerle de tanınan Koçibey ve Büyükçınar, ‘Life Couture’ ile moda, yaşam ve yaratıcılığı bir araya getiren özgün bir içerik sunuyor.

Haberin Devamı

Bodrum’da rüya gibi düğün

Semtin yeni gözdesi

Karaköy Hacımimi’de kapılarını açan CafeLU’s, modern mimarisi, üçüncü nesil kahveleri ve artizan lezzetleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Resident Chef Ali Efe Varol’un mevsimsel malzemelerle hazırladığı yaratıcı tabakları ve Pastry Chef Eda Bektaş’ın Fransız dokunuşlu tatlılarıyla öne çıkan mekân, Hacımimi semtine modern bir soluk getiriyor.

Bodrum’da rüya gibi düğün
 

#Aytek Gucetil#Aslıgül Orman#Fikret Orman
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ateşkes umut mu yeni bir oyun mu

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Dün bıraktığımız yerden devam edelim

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Küfür tek millettir

 FUAT BOL
FUAT BOL

Kim kaybetti kim kazandı

 GÖKÇE AYTULU
GÖKÇE AYTULU

Memurlara 35 yaş sınırı mı getirildi?

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ