Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ

Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz’da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz’da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı “Loft Art Sculptville”, görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak. Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait 28 eser yer alacak.
TÜRKİYE’DE İLK KEZ SERGİLENECEK
Projede, bir zamanlar Pablo Escobar’a ait olan “Casa Malca Tulum” otelinin çağdaş sanat koleksiyonunda eserleri yer alan Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un karıncaları da var. Gomezbarros’un bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında sergilediği karınca enstalasyonu “House Taken”, Türkiye’de Bodrum Loft’un açık hava heykel parkında yer alacak.
Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika’da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz’ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum’a getirdi.
KENDİSİ İSTANBUL’A DÖNDÜ
Le Meridien Bodrum’un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş. Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de “O Ses Türkiye Rap”te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz’da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise’nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.
Sevgililer tatilde
Geçtiğimiz günlerde 40’ıncı yaş gününü kutlayan cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, sevgilisi Taha Tatlıcı ile birlikte Bodrum’a gitti. Tatlıcı’nın teknesinde görüntülenen Benardete, bir yandan dinlenirken bir yandan da telefonla İstanbul’daki işlerinin takibini yaptı. İç mimar hizmeti sunan ünlü işkadını, aynı zamanda modacı Banu Bora ile birlikte kendi moda markasını çıkarmıştı. Bununla da yetinmeyerek catering hizmeti sunan Tabletales’e ortak olmuş ve son olarak da Hande Korgül Abut’la lüks çiçekçi Louloudis’i açmıştı. İşi başından aşkın olan Benardete, fırsat bulup tatile çıksa da işleri arkasında bırakamamış belli ki!
12 yıllık eşi Melis Çiftçi ile geçen aralık ayında anlaşmalı olarak boşanan iş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la tatile çıktı.
ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR
Gonca Ünsal’la mutlu bir beraberlik yaşayan ünlü iş insanı, Bodrum tatili sırasında objektife takıldı.
Yakın dostlarıyla birlikte vakit geçiren çift, Yalıkavak açıklarında teknede denizin keyfini çıkardı.
Önceki gün Bodrum’da objektife takılan iş dünyasının başarılı ismi Önder Fırat’ın yanında spor spikeri Şükran Albayrak vardı.
Kısa bir araştırmayla, Önder Fırat ve Şükran Albayrak’ın 6 aydır flört ettiğini öğrendim.
Şu sıralar Fırat’ın Bodrum’daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de plaj dönüşü fotoğraflanmaktan kurtulamadı.
Çifti meğer spor tutkuları bir araya getirmiş.
Spor haberciliğinin başarılı isimlerinden olan ve Tivibu Spor’da ana haber bültenini sunan Şükran Albayrak, uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım’da forma giymişti.
Bilindiği gibi ünlü sanayici de sıkı bir spor tutkunu ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde asbaşkanlık yapmış bir isim.
Bu arada şortuyla objektife takılan Önder Fırat hem yeni saç modeli hem de fit vücuduyla dikkat çekerek, “aşk yaramış” dedirtti.
İkiz kızları Ayşe ve Elif Boyner’i geçtiğimiz yıl 8 ay arayla evlendiren Cem Boyner, küçük kızı Emine Boyner’in boşanması nedeniyle üzüntülü günler geçiriyor.
2012 yılında Ali Kürşat’la nikâh masasına oturan ve Ayvalık’a gelin giden Emine Boyner’in evliliğinin iyi gitmediği yolunda bilgiler kulağıma geliyordu.
Ali Kürşat - Emine Boyner - Bilgün Dereli
Başta Emine Boyner’in babası Cem Boyner ve annesi Bilgün Dereli olmak üzere ailelerinin ikna etmeye çalıştığı çift, 3 yaşındaki kızları Şira’ya rağmen 2 hafta önce yollarını ayırmayı tercih etti.
23 yaşında, üniversiteyi bitirir bitirmez evlenen ve Ayvalık’a yerleşen Emine Boyner, burada kendine bir hayat kurmuştu. Kızıyla Ayvalık’ta yaşamaya devam edecek olan Boyner’e bu zor günlerinde en büyük desteği ailesi veriyor.
Aslı Enver beni yalanlamayı çok seviyor ama bu kez haberin kaynağı onun fan’ları! Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver’in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları buldu!
Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o erkeğin Sarp Batur olduğunu keşfetti!
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti! 26 Ağustos’ta, Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi!
650 KONUK DAVETLİ
Çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül’ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak. Geniş bir çevreleri olan Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğünün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor. 650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağına kuşkum yok.
Yazlık talebinde
büyük artışPandemiyle birlikte Türkiye’de en çok prim yapan yerlerin başında Bodrum geliyor. Yazlık bölgelere olan talep patlamasından dolayı Metreküp İnşaat da rotasını Bodrum’a çevirmiş. Metreküp İnşaat Kurucu ortağı Taner Tekin’le karşılaştım önceki gün, Bodrum’da hâlâ büyük bir talep fazlalığı olduğunu anlattı. “Yazlık evlere büyük bir ilgi var” diyen Tekin, bu nedenle Yalıkavak’a yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun...
Ceylan Çapa yeniden âşık! Uzun zamandır yalnız olan cemiyetin ünlü isminin yaklaşık 1 aydır İlya Salfati ile flört ettiğini duydum. Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati’nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamış. Arkadaş ortamında tanışan çiftin Fethiye Hillside’da tatil yaptığı da gelen duyumlar arasında.
4 gün önce yeni yaşını kutlayan Ceylan Çapa’nın mutluluktan ayakları yerden kesilmiş. Bütün pandemi sürecini ailesiyle birlikte evde geçiren Çapa, şimdilerde aşkın verdiği enerjiyle işlerine sarılmış.
Güzelliği ve stiliyle sosyal medyanın en beğenilen isimlerinden olan Çapa, geçtiğimiz günlerde Dior’un sonbahar koleksiyonu için kamera karşısına geçmişti.
Çok yakında da yeni projelerle takipçilerinin karşısında olacakmış.
Beyan esastır
Dışarıdan “renkli hayatlar” yaşıyormuş gibi görünen insanlarla ilgili aldığım duyumları yazarım, bu duyumları teyit ettirmek için uğraşırım, sağlama almaya çalışırım haberimi. Ama bazen ne kadar sağlamasını yaparsanız yapın ya duyum yanlış çıkar, ya doğru olsa bile yalanlanır ya da haber kaynağınız bile bile size yalan haber vererek, sizi kendi amacına alet eder! Bu işin cilvesi de budur...
Mutlu kayınvalide, mutlu evlilik… Lafı ben uydurdum ama mutlu evliliğin temeli ailelerinin de mutlu olmasına bağlı. Mesut Özil de kaleyi içten fethedenlerden!
İngiltere’de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ailesiyle arasının çok iyi olduğunu duydum.
Fenerbahçe transferi sonrası kızları Ela ile İstanbul’a taşınan aile, kendilerine yeni bir yaşam kurdu ve bu yaşamın kalıcı olması için ellerinden geleni yapıyorlar.
Çamlıca’da, Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de yakınlara taşıdı.
Kayınvalidesi Gülter Gülşe’ye Acarkent’ten 12 milyon liraya bir villa alan yıldız futbolcu, eşinin annesinden ayrı kalmasına gönlü razı olmamış.
Hayırlı damatmış doğrusu...
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı!
Bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ’da “şarap köyü” yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10’ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.
BAĞ EVİ YAPACAKLAR
10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile.
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.
İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.
Türkiye’de Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Darüşşafaka Basketbol takımlarının, İspanya ligi La Liga’da Deportivo Alaves ile İtalya’da Bologna Basketbol Takımı’nın resmi kıyafet sponsoru olan Orka Holding, gözünü bu kez İtalya’nın birinci ligi Serie A’ya gözünü dikti!
Roma’da oynanan İtalya-Türkiye milli maçı için İtalya’ya giden Orka Holding’in patronu Süleyman Orakçıoğlu, Serie A’nın iddialı takımlarından Genoa CFC’nin resmi kıyafet sponsoru olmak için görüşmeler yapmış.
Bodrum ve Çağla Şıkel yazın ayrılmaz ikililerinden... Yıllardır her yaz Bodrum’da çalıştığım için rahatlıkla şunu iddia edebilirim; ünlü modelin Bodrum’a inişiyle sezon başlar! Ta ki bu yıla kadar. Çünkü Çağla Şıkel, bu yazı çocukları ve ailesiyle Çeşme’de geçirmeye karar vermiş.
Bodrum’da kendi evi olmasına rağmen neden böyle bir karar verdiğini merak ettiğimden araştırdım. Bu yaz büyük bir aile tatili planladıklarını öğrendiğim Şıkel, çocukları, kuzenleri, annesi, teyzesi, yeğeni derken bayağı kalabalık bir kadroyla tatile çıkmış.
Bodrum’daki ev küçük olduğundan orada rahat edemeyeceğini düşünen aile, bu nedenle Çeşme’den büyük bir ev tutmaya karar vermiş.
Hafta başı tatile start veren ve bol bol paylaşım yapan Çağla Şıkel, öğrendiğime göre evi 4 aylığına kiralamış ve 250 bin TL ödemiş.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda 10-11 ve 12 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşti. Üç gün süren turnuvaya, golf tutkunları katıldı. Tüm gün birbirleriyle yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.
350 DAVETLİ KATILDI
12 Haziran Cumartesi günü ödül töreni ile tamamlanan Golf Challenge’a ilgi yoğundu. Tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe üç gün boyunca 350’ye yakın davetli katıldı. Dereceye giren isimlere kupalarını, Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Şahin Cat Men’s A kategorisinde Hasan Ceylan birinci, Ali İslamoğlu ikinci, Fehmi Zorlu ise üçüncü oldu. Şahin Cat Ladies A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu birinci, Serra Tokar ikinci, Nayeon Lee de üçüncü oldu.
Bülent Ciritçi-Fikret Öztürk-Erhan Kamışlı-Mehmet Ziylan
Ahmet Özyazıcı-Gürkan Başeğmez-Salih Fazlıoğlu-Taner AnkaraSaniye Fazlıoğlu-Elçin Sönmez-Arda Obuz-Cengiz IşıkaraZeynep Başkaya-Fulya Filiz-Cansen Başaran SymesÖZEL ÖDÜLLERÖzel ödüller de sahiplerini buldu. “Nearest to the Pin Leadies” kategorisinde Şefika Kırçuval’a, “Nearest to the Pin Men’s”de Bülent Ciritçi’ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi. “Longest Drive Ladies” kategorisinde Beyhan Benardete’ye, “Longest Drive Men’s” kategorisinde Ali İslamoğlu’na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.
Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı. Şimdilerde Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla gündemde olan Mermerci’yi tebrik etmek için aradım.
Jean’in ana malzemesi olan denim kumaşın, Türkiye’deki ilk üreticisinin rahmetli babası Mehmet Ata Mermerci olduğunu söyleyen Derin Mermerci, “Günün birinde denimle yolumun kesişmesi bu yüzden en büyük dileğimdi” dedi.
Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla, bu dileğine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Mermerci, esas bombayı ise sona sakladı!
Artık başka markalar için kapsül koleksiyonu hazırlamayacağını belirten Derin Mermerci, ekibiyle birlikte kendi markasını kurmak için hazırlıklara başladığını söyledi.
Nazar boncukla Bodrum’a “merhaba”
Bodrum, bu yaz Louis Vuitton’a da ev sahipliği yapıyor. Yalıkavak Marina’da konumlanan iki katlı mağaza, nazar boncuklu vitrinleriyle sanatsal bir göz ziyafeti sunuyor. Marka, yeni mağazası için şık bir jest yaparak, limitli sayıda “Bodrum” imzalı çanta tasarımını da beğeniye sundu. Çantada, Bodrum denizinin sonsuz maviliğine ithafen bu rengin farklı tonları, deniz kabuğu şeklindeki deri bir aksesuvarla buluşuyor.
Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış! Dilan Çiçek Deniz’i, anne ve babası Yasemin-Sedat Aloğlu ile tanıştıran Alihan Aloğlu, sevgilisini aile yemeklerine de götürmeye başlamış. Haftada bir kez yenilen aile yemeklerine dahil olan Dilan Çiçek Deniz’in, Aloğlu ailesi tarafından çok sevildiğini öğrendim.
Şimdilerde Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncu, sonrasında sevgisiyle de alternatif bir tatil planlıyormuş.
Yazı birlikte geçirecek olan çift, büyük ihtimalle Kuzey Ege’nin bilinmeyen koylarında denize girecek.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, aşkını şu cümlelerle anlatarak, çok mutlu olduğunun altını çizmişti:
“Aşık olunca çok ama çok mutlu bir Dilan oluyorum…
İki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek ve bunu karşındakinin sınırlarını ihlal etmeden, kendi sınırlarını da koruyarak yapmak epey zahmetli ama bir o kadar da kıymetli…”
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. “Hayırlı olsun” demek için aradığım Belözoğlu’na bundan sonra ne yapacağını sordum.
“Önce tatil” diyen yıldız sporcu, “Biliyor musun ben aslında 25 yıldır hiç tatil yapmadım” dedi.
Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez “kafasını dinleyecek...”
ÖNCE PRO LİSANSINI ALACAK
Çeşme’deki evinde eşi Tuğba Hanım, çocukları Ömer Akif, Meryem Leyla ve Zeynep Neda ile uzun bir tatil yapacak olan Emre Belözoğlu’nun telefonlarının hiç susmadığını öğrendim. Teklif üzerine teklif alan centilmen sporcuya, Milli Takım’da yardımcı hocalık yapması da teklif edilmiş. Şimdilik teklifleri kabul etmeyen Belözoğlu, önce UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlamaya karar vermiş. Yaz boyunca eğitim alacak olan Belözoğlu, pro lisansını aldıktan sonra teklifleri değerlendirecekmiş.
Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi. Hem tebrik etmek hem de hamilelik dedikodusunu konuşmak için aradığım Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, “Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten” dedi.
Temmuz ayında İbiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyerek şunları ekledi: “Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hâlâ hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!”
Yaz boyunca İbiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza’da kalacak olan çift, eylül ayında ABD’ye dönerek Miami’deki evlerine “Mrs. and Mr. Saloussi” olarak yerleşecek.
Ayrılık doğru, yeni ilişki yalan
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, bir yıl önce Londra’da North Finchley’de “T’acTing Talent Studio” adıyla bir oyunculuk okulu kurmuştu. Burada yaşayan hayranlarından yoğun ilgi gören Türkay, pandeminin araya girmesiyle okulunun kapısına kilit vurup İstanbul’a dönmüştü. Londra’da hayatın normale dönmesiyle Tuvana Türkay da okulunun kapılarını yeniden açıyor. Pandemi sürecinde İngiltere’deki hayranlarının mail bombardımanına tutulan Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra’ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz’dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.
Venedik Bienali’ne gidiyor
Bugüne kadar tablolarını New York, Miami, Roma ve Londra gibi dünyanın farklı sanat başkentlerinde sergileyen çağdaş sanatçı Laura Margarita, Venedik Bienali’nden davet aldı! 59. Venedik Bienali’nde eserlerini sergileyecek olan cemiyetin ünlü ismi, davetten büyük mutluluk duymuş.
Ancak bu yıl mayısta yapılması planlanan bienal, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmiş. Nisan 2022’de yapılacak olan 59. Venedik Bienali’ne şimdiden hazırlanmaya başlayan başarılı sanatçıyı ben de kutluyorum.
Babasından aldığı ilhamla kitap yazacak
Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Selvili, geçtiğimiz şubat ayında babası Haluk Selvili’yi uzun süren bir kanser mücadelesinden sonra kaybetmişti.
Ciddi bir koleksiyoner olan Elif Dürüst, sanat tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak için YouTube’a adım attı! Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşacak, ardından sanatçılarla bir araya gelecek.
İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu söyleyen Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirmiş.
Cüneyt Özdemir’in de bu fikri sevmesiyle kolları sıvayan Elif Dürüst, birçok sanatçıyla bir araya gelerek ürettikleri sanatın insan psikolojisine etkisini konuşmuş.
Contemporary İstanbul yarın başlıyor!Uzun bir bekleyişin ardından 15. Contemporary İstanbul, yarın start alıyor! Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen sanat fuarı, 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle bir araya geliyor.
Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyicilerle buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15’inci edisyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Contemporary İstanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Çağdaş sanatın destekçisi
Contemporary İstanbul’un gerçekleşmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer... Zira Akbank, 15 yıldır aralıksız bir şekilde fuarın ana sponsorluğunu üstleniyor.
Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ
ÇEV Sanat’ın desteklediği Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan, Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.
Pervin Ersoy - Revna Demirören
Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi, Bodrum Yaz Konseri’ni gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde Borusan Otomotiv, QNB Finansbank ve Sevan Bıçakçı destekleriyle Zai Bodrum’da düzenlenen konserde, genç müzisyenler Jamal Aliyev ve Bade Daştan, konuklara eşsiz bir klasik müzik ziyafeti sundu.
Geçen yıl New York’ta düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan Jamal Aliyev, Classic FM tarafından da ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
ÇEV Sanat Oda Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konsere; Çiğdem Simavi, Pervin Ersoy, Revna Demirören, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Banu-Hakan Çarmıklı, Beyza Uyanoğlu, Cana Sialom, Tal Garih, Yelda-Hakan Tiftik, Ömer Aras, Volkan Büyükhanlı, Pınar Sabancı, Pelin Akın Özalp, Aynur Özderici, Hatice-Begüm Eyilik, Füsun Topbaş, Alp Yalman, Figen Çiftçi ve Derya Karagülle’nin de aralarında bulunduğu cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Türkiye’nin sanatta dünya markası olmaya aday genç müzisyenleri Bodrum Yaz Konseri’ndeki sahne performanslarıyla konuklar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Berrin Yoleri
Gülden Büyükuçak
Mine Kalpakçıoğlu
Hakan-Yelda Tiftik
Müge Sevil - Ayşe Su Sevil
Derya Karagülle
Irmak Köseoğlu
Meral Yazıcı
Çiğdem Simavi
Aslı-Edip İlkbahar
Begüm Eyilik