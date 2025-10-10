×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağBocelli’den Nusret’e sürpriz
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli ile Nusret Gökçe’nin dostluğunu bilmeyen yok!

Haberin Devamı

Sık sık bir araya gelen ikili, birlikte keyifli vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıl İtalya’da iki gün boyunca Gökçe’yi misafir eden Bocelli, sosyal medyada ünlü şefe övgüler yağdırmıştı.

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

Ünlü sanatçı, bu kez Milano’daki yeni Nusret restoranına uğradı. Daha önce burada Gökçe etleri pişirirken arya söyleyen Bocelli, bu defa spor kıyafetleriyle sakin bir akşam yemeği yedi.

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

“Wow” dedirtti!

Sanatçı Güneş Aytemur, Bi’Nevi Galeri’deki yeni sergisi “WOW” ile sanatseverlerle buluştu.

Haberin Devamı

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

Çocukluğumuzun kahramanları Teddy Bear, Tazmanya Canavarı, Fred ve Betty gibi karakterleri renkli bir dille yeniden yorumlayan Aytemur, her eserinde iç dünyamızın karmaşasını ve masumiyetini bir araya getiriyor. Sanat, cemiyet ve medya dünyasından birçok ismin katıldığı açılış büyük ilgi gördü. Sergi, 17 Ekim’e kadar Bi’Nevi Galeri’de ziyaret edilebilir.

Uzan kardeşler Boğaz’da

Cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey’in çocukları Renç ve Paris Uzan, hafta sonunu Boğaz’da sıra dışı bir etkinlikle geçirdi. İkili, İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde deniz bisikleti kullanırken keyifli anlar yaşadılar.

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

Sporu ve denizi bir araya getiren kardeşler, enerjik halleriyle dikkat çekti. Boğaz’ın serin sularında pedal çeviren Uzan kardeşler, güzel havanın tadını çıkarırken bol bol fotoğraf da çekmeyi ihmal etmedi.

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

Avrupa’dan 4 büyük ödül

Haberin Devamı

Kempinski Hotel The Dome Belek, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2025 Haute Grandeur Global Excellence Awards’da gösterdiği üstün başarıyla dikkat çekti. Otel, Avrupa çapında değerlendirilen yarışmada tam dört prestijli ödülün sahibi oldu.

Bocelli’den Nusret’e sürpriz

Otel, “Avrupa’nın En İyi Havuzlu Villa Tesisi”, “Avrupa’nın En İyi Golf Tesisi”, “Avrupa’nın En İyi Balayı Tesisi” ve “Avrupa’nın En İyi Mutfak Deneyimi” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Gazze’deki ateşkeste Erdoğan farkı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Barışın iki mimarı: Trump ve Erdoğan

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Farkındalık değil uygulama dönemindeyiz

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Trump’ın takıntısı: Nobel Barış Ödülü… ‘7 savaş bitirdim ben…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Selim İleri’den Cüneyt Arkın’a veda kitabı

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ