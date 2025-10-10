Bocelli’den Nusret’e sürpriz

Haberin Devamı

Sık sık bir araya gelen ikili, birlikte keyifli vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıl İtalya’da iki gün boyunca Gökçe’yi misafir eden Bocelli, sosyal medyada ünlü şefe övgüler yağdırmıştı.

Ünlü sanatçı, bu kez Milano’daki yeni Nusret restoranına uğradı. Daha önce burada Gökçe etleri pişirirken arya söyleyen Bocelli, bu defa spor kıyafetleriyle sakin bir akşam yemeği yedi.

“Wow” dedirtti!

Sanatçı Güneş Aytemur, Bi’Nevi Galeri’deki yeni sergisi “WOW” ile sanatseverlerle buluştu.

Çocukluğumuzun kahramanları Teddy Bear, Tazmanya Canavarı, Fred ve Betty gibi karakterleri renkli bir dille yeniden yorumlayan Aytemur, her eserinde iç dünyamızın karmaşasını ve masumiyetini bir araya getiriyor. Sanat, cemiyet ve medya dünyasından birçok ismin katıldığı açılış büyük ilgi gördü. Sergi, 17 Ekim’e kadar Bi’Nevi Galeri’de ziyaret edilebilir.

Uzan kardeşler Boğaz’da

Cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey’in çocukları Renç ve Paris Uzan, hafta sonunu Boğaz’da sıra dışı bir etkinlikle geçirdi. İkili, İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde deniz bisikleti kullanırken keyifli anlar yaşadılar.





Sporu ve denizi bir araya getiren kardeşler, enerjik halleriyle dikkat çekti. Boğaz’ın serin sularında pedal çeviren Uzan kardeşler, güzel havanın tadını çıkarırken bol bol fotoğraf da çekmeyi ihmal etmedi.

Avrupa’dan 4 büyük ödül

Kempinski Hotel The Dome Belek, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2025 Haute Grandeur Global Excellence Awards’da gösterdiği üstün başarıyla dikkat çekti. Otel, Avrupa çapında değerlendirilen yarışmada tam dört prestijli ödülün sahibi oldu.

Otel, “Avrupa’nın En İyi Havuzlu Villa Tesisi”, “Avrupa’nın En İyi Golf Tesisi”, “Avrupa’nın En İyi Balayı Tesisi” ve “Avrupa’nın En İyi Mutfak Deneyimi” kategorilerinde ödüle layık görüldü.