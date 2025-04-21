Birlikte yaşayalım baskısı aşkı bitirdi

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Ancak ayrılığın perde arkasında daha somut bir neden olduğunu öğrendim. Aldığım bilgilere göre, Yağcıoğlu ilişkiye bir ad vermek adına Allan Hakko’ya birlikte yaşama teklifinde bulunmuş.

Hakko, Avrupa Yakası’nda yaşıyor, Selin Hanım ise Anadolu Yakası’nda, anladığım kadarıyla bu da görüşmelerini zorlaştıran bir unsur olmuş. Fakat bu istek, Hakko tarafından bir baskı olarak algılanınca, ayrılma kararı almış.

İkisinin de daha önce yaptığı evliliklerden birer çocukları var. Bu sebeple evlilik fikrine sıcak bakmadıkları tahmin edilse de Yağcıoğlu’nun ilişkiye daha net bir yön vermek isteği anlaşılır. Buna karşılık Hakko’nun ciddi bir adım atmaya istekli olmaması ise ipleri koparmış!

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Sevgilisiyle Bangkok tatilinde





Manken ve oyuncu Arzum Onan, aşk hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Los Angeles’ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan’la birlikte olan Onan, bu kez sevgilisiyle Bangkok’ta romantik bir tatile çıktı. Uzak mesafeye rağmen ilişkilerini diri tutan çift, daha önce sık sık Amerika’da bir araya gelmişti.

Bu defa rotalarını Tayland’a çeviren ikili, tropikal atmosferin ve güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Tatilleri sırasında fil safarisi yapan Arzum Onan ve Orkan Özkan, doğayla iç içe anlar yaşarken objektiflere takıldı. Samimi ve mutlu halleriyle dikkat çeken çift, ilgi odağı oldu.

Sezona iddialı giriyor





Akdeniz’in yeni nesil lüks adresi The Bodrum Edition, bugün sekizinci sezonunu Tilkicik Koyu’nun büyüleyici atmosferinde açıyor. Michelin yıldızlı restoranları, ödüllü SPA’sı ve çağdaş tasarımıyla dikkat çeken otel, 2025 yazında da gastronomiden güzelliğe, iyi yaşamdan modaya uzanan seçkin iş birlikleriyle Bodrum’un ruhunu yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

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İyiliğin yaşı yok





Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden mimar Merve Mermer’in henüz bir yaşındaki oğlu Aslan, iyilik elçisi seçildi! Liv Hospital adına Monik İpekel’in ev sahipliğinde düzenlenen hayır etkinliğine annesiyle birlikte katılan minik Aslan, adına yapılan bağış ve desteklerle büyük takdir topladı. Etkinlikte Monik İpekel, Aslan’a “İyilik Elçisi” unvanını takdim ederek anlamlı bir jest yaptı.